Tarihte bugün ne oldu? 12 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 12 Temmuz'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 12 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 12 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 12 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
12 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 12 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? 12 Temmuz tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1191 - Üçüncü Haçlı Seferi: Selahaddin Eyyubi'ye bağlı birlikler, Akka Kalesi'ni kuşatan II. Filip'in Ordusu'na, ikinci sene sonunda teslim oldular.
• 1521 - Türk Ordusu Zemun'a girdi (Zemun Kuşatması ).
• 1806 - 16 Alman Prenslik Devleti, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'ndan ayrılarak Ren Konfederasyonu'nu kurdu. Konfederasyon, Ren Birliği'nin yeniden canlandırılmış versiyonu idi.
• 1878 - Osmanlı İmparatorluğu, Kıbrıs adasının yönetimini 4 Haziran 1878'de imzalanan Kıbrıs Sözleşmesi ile Birleşik Krallık'a devretmesinin ardından, Ada'ya ilk Birleşik Krallık bayrağı, bugün Lefkoşa burçlarına çekildi.
• 1918 - I. Dünya Savaşı sırasında Salyan Muharebesi gerçekleşti. Kura nehri Osmanlı ordusu tarafından kontrol altına alındı.
• 1923 - İstiklâl Marşı için Ali Rifat Bey'in bestelediği eser seçildi. Bu marş, 7 yıl okunduktan sonra, 1930'da Zeki Bey'in bestesiyle değiştirildi.
• 1932 - Türk Dil Kurumu kuruldu.
• 1933 - ABD Kongresi, asgari ücreti belirledi: Saat başına 33 cent.
• 1935 - Romanya Krallığı'nda, antikomünist faaliyetler çerçevesinde Romanya Komünist Partisi liderleri tutuklandı. Bu kişiler daha sonra 1936 Craiova Duruşması olarak bilinen siyasi duruşmada yargılandılar.
• 1936 - Berlin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını, güreşte 71 kiloda üçüncü olan Ahmet Kireççi (Mersinli Ahmet) getirdi.
• 1944 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, yeniden düzenlenerek İstanbul Teknik Üniversitesi haline getirildi. Teknik Üniversite; İnşaat, Mimarlık, Makina ve Elektrik Fakülteleri olmak üzere dört fakülteye ayrıldı.
• 1947 - Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında askeri ve ekonomik yardımı öngören ilk ikili anlaşma imzalandı.
• 1948 - Ruhi Sarıalp, Londra Olimpiyatları'nda üç adım atlamada üçüncü oldu.
• 1950 - René Pleven, Fransa Başbakanı oldu.
• 1951 - İstanbul Sultanahmet Adliye Sarayı'nın temeli atıldı.
• 1958 - Kıbrıs'ta olaylar tırmanıyor. Beş Kıbrıslı Türk, pusuya düşürülerek öldürüldü.
• 1960 - Celâl Bayar, vatana ihanet suçuyla Yüce Divan'a sevk edildi.
• 1962 - The Rolling Stones topluluğu, ilk konserlerini Londra'da "Marquee Club"de verdiler.
• 1967 - Newark'ta (New Jersey) altı gün sürecek olan ırkçı ayaklanmalar başladı. Olaylar sırasında 27 kişi hayatını kaybetti.
• 1973 - Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Orman Suçları Affı Kanunu'nu veto etti.
• 1977 - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Halil Tunç: "Milliyetçi Cephe (MC) Hükümeti kurulur ve güvenoyu alırsa genel greve gideriz" dedi.
• 1987 - Türkiye'de anayasa değişikliği için yapılacak halk oylamasında kullanılacak seçmen kütüklerinin belirlenmesi amacıyla tüm yurtta sokağa çıkma yasağı uygulandı.
• 1991 - İstanbul'un üç ayrı yerinde yapılan Polis baskınlarında Dev-Sol üyesi 10 kişi öldürüldü. Örgütün eski yöneticilerinden Paşa Güven de aynı gün Paris'te öldürüldü.
• 1993 - Hülya Avşar, "Berlin in Berlin" filmindeki rolüyle Moskova Film Festivali'nde, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü aldı.
• 1993 - Japonya'nın Hokkaido adası açıklarında meydana gelen ve Richter ölçeğine göre 7,7 şiddetindeki deprem, 230 kişinin ölümüne neden oldu.
• 1993 - Türkiye güzeli Arzum Onan, Avrupa güzeli seçildi.
• 1994 - Kapatılan Demokrasi Partisi'nin eski Milletvekilleri, Selim Sadak ile Sedat Yurtdaş tutuklandı.
• 1997 - Mesut Yılmaz Başbakanlığındaki 55. Hükümet güvenoyu aldı. Anasol-D olarak anılan Koalisyon Hükûmeti; ANAP, DSP, Demokrat Türkiye Partisi (DTP) ve 1 bağımsız üyeden oluşuyordu.
• 2000 - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Avrupa Birliği'nden sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak Kabine'ye girdi.
• 2002 - Faslı askerlerin, Akdeniz'de yerleşimin olmadığı İspanya'ya ait küçük bir adacığa çıkarak Fas bayrağı dikmesi, İspanya ve AB tarafından protesto edildi.
• 2004 - Pedro Santana Lopes, Portekiz Başbakanı oldu.
• 2006 - Hizbullah'ın kuzey İsrail topraklarına füze saldırılarında bulunması ve 8 İsrail askerini öldürüp 2 tanesini de esir alması, 2006 İsrail-Lübnan Krizi'ni başlattı.
• 2010 - İstanbul Voleybol Kulübü kuruldu.
• 2016 - Hürkuş, Avrupa'dan sertifika alan ilk Türk uçağı oldu.
DOĞUMLAR
• MÖ 100 - Julius Caesar, Roma İmparatoru (ö. MÖ 44)
• 1730 - Anna Barbara Reinhart, İsviçreli matematikçi (ö. 1796)
• 1813 - Francisque Bouillier, Fransız filozof (ö. 1899)
• 1817 - Henry David Thoreau, Amerikalı yazar (ö. 1862)
• 1824 - Eugène Boudin, Fransız ressam (ö. 1898)
• 1828 - Nikolay Çernişevski, Rus düşünür (ö. 1889)
• 1849 - William Osler, Kanadalı hekim (ö. 1919)
• 1854 - George Eastman, Amerikalı mucit, sanayici ve Eastman Kodak firmasının kurucusu (ö. 1932)
• 1861 - Anton Arenski, Rus besteci (ö. 1906)
• 1863 - Albert Calmette, Fransız doktor, bakteriyolog ve immünolog (ö. 1933)
• 1884 - Amedeo Modigliani, İtalyan ressam ve heykeltıraş (ö. 1920)
• 1884 - Louis B. Mayer, Amerikalı film yapımcısı (ö. 1957)
• 1891 - Halit Fahri Ozansoy, Türk şair, gazeteci, oyun yazarı ve öğretmen (ö. 1971)
• 1904 - Pablo Neruda, Şilili şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1973)
• 1908 - Milton Berle, Amerikalı komedyen ve oyuncu (ö. 2002)
• 1913 - Willis Eugene Lamb, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2008)
• 1916 - Lyudmila Pavliçenko, Sovyet keskin nişancı (ö. 1974)
• 1925 - Yasushi Akutagawa, Japon besteci ve aynı zamanda bir orkestra şefiydi (ö. 1989)
• 1930 - Ruth Drexel, Alman oyuncu, tiyatro sanatçısı ve yönetmendir (ö. 2009)
• 1934 - Van Cliburn, Amerikalı piyanist (ö. 2013)
• 1937 - Bill Cosby, Amerikalı komedyen
• 1940 - Mehmet Akif İnan, Türk şair, yazar, araştırmacı, öğretmen (ö. 2000)
• 1946 - Jens Beutel, Alman siyasetçi ve satranç oyuncusu (ö. 2019)
• 1947 - Aslan Tkhakushinov, Adigey Cumhuriyeti'nin 3. Devlet Başkanı
• 1951 - Cheryl Ladd, Amerikalı sinema oyuncusu
• 1952 - Irina Bokova, Bulgar politikacı ve UNESCO'nun eski Genel Direktörü
• 1954 - Eric Adams, Manowar isimli heavy metal grubunun vokalistidir
• 1957 - Rick Husband, Amerikan astronot (ö. 2003)
• 1958 - Dilber Ay (Gülşen Demirci), Türk sinema sanatçısı (ö. 1995)
• 1960 - Ahmet Ümit, Türk şair ve yazar
• 1962 - Julio César Chávez, Meksikalı boksör
• 1963 - Frédéric Salat-Baroux, Fransız bürokrat
• 1964 - Osman Tural, Türk bürokrat
• 1966 - Fevai Arslan, Türk siyasetçi
• 1967 - John Petrucci, Amerikalı gitarist ve Dream Theater'ın üyesi
• 1970 - Aure Atika, Fas-Portekiz asıllı Fransız oyuncu
• 1970 - Dana Golombek, Alman şarkıcı ve oyuncu
• 1970 - Lee Byung-hun, Güney Koreli bir aktör, şarkıcı ve model
• 1970 - İpek Tenolcay, Türk manken, sinema ve dizi oyuncusu
• 1971 - Nathaniel Philip Rothschild, Yahudi asıllı Britanyalı finansçı (Rothschild ailesi'nin üyesi)
• 1971 - Kristi Yamaguchi, Amerikalı buz patenci
• 1972 - Lady Saw, Jamaikalı reggae şarkıcı
• 1973 - Umut Akyürek, Türk sanat müziği sanatçısı
• 1973 - Magoo, Amerikalı rap şarkıcısı
• 1973 - Christian Vieri, İtalyan eski futbolcudur
• 1974 - Sharon den Adel, Hollandalı müzisyen
• 1976 - Anna Friel, İngiliz oyuncu
• 1976 - Hüsnü Şenlendirici, Türk klarnet sanatçısı
• 1977 - Clayton Zane, Avustralyalı millî futbolcu ve teknik direktördür
• 1978 - Michelle Rodriguez, Amerikalı aktris
• 1978 - Topher Grace, Amerikalı sinema oyuncusu
• 1982 - Antonio Cassano, İtalyan eski millî futbolcudur
• 1983 - Libania Grenot, Küba asıllı İtalyan atlet
• 1987 - Cansın Hacıbekiroğlu, Türk voleybolcu
• 1988 - Patrick Beverley, Amerikalı profesyonel basketbolcu
• 1989 - Phoebe Tonkin, Avustralyalı aktris ve modeldir
• 1991 - Salih Dursun, Türk futbolcu
• 1991 - James Rodríguez, Kolombiyalı millî futbolcudur
• 1995 - Luke Shaw, İngiliz millî futbolcudur
• 1997 - Malala Yousafzai, 2014 yılında Nobel Ödülünü kazanan en genç kişi olmuştur
• 2000 - Vinícius Júnior, Brezilyalı millî futbolcudur
ÖLÜMLER
• 1067 - İoannis Komnenos, Bizans aristokrat ve askerî lider (d. 1015)
• 1441 - Ashikaga Yoshinori, Ashikaga şogunluğunun altıncı şogunudur (d. 1394)
• 1536 - Desiderius Erasmus, Hollandalı yazar ve düşünür (d. 1466)
• 1539 - Ferdinand Kolomb, Kristof Kolomb'un ikinci oğludur (d. 1488)
• 1712 - Richard Cromwell, Oliver Cromwell'in oğludur (d. 1626)
• 1720 - Sukjong, Joseon Krallığı'nın 19. kralıdır (d. 1661)
• 1751 - Tokugawa Yoshimune, Tokugawa Şogunluğu'nun 8. şogunu ve Tokugawa Mitsusada'nın oğlu (d. 1684)
• 1762 - Sado, Joseon Kralı Yeongjo'nun ikinci oğludur (d. 1735)
• 1804 - Alexander Hamilton, Amerikanın ilk partisi olan Federalist Parti'nin kurucusu ve teorisyen (d. 1757)
• 1855 - Pavel Nahimov, Rus amiral (ö. 1802)
• 1874 - Fritz Reuter, Alman romancı (d. 1810)
• 1910 - Charles Rolls, İngiliz mühendis ve pilot (d. 1877)
• 1926 - Gertrude Bell, İngiliz seyyah ve casus (d. 1868)
• 1930 - F. E. Smith, Birkenhead'ın Birinci Kontu, Büyük Britanyalı siyasi (Conservative Party) ve hukukçu (d. 1872)
• 1931 - Nathan Söderblom, İsveçli din adamı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1866)
• 1931 - Vladimir Triandafillov, Sovyet komutan ve teorisyen (d. 1894)
• 1935 - Alfred Dreyfus, Fransız subay (Dreyfus davası) (d. 1859)
• 1935 - Ernesto Brown, Arjantinli futbolcu (d. 1885)
• 1945 - Boris Galerkin, Rus matematikçi (d. 1871)
• 1945 - Wolfram von Richthofen, Alman savaş pilotu ve Nazi döneminde Luftwaffe'nin Generalfeldmarschalli. (d. 1895)
• 1949 - Douglas Hyde, İrlandalı siyasetçi ve şair (d. 1860)
• 1965 - Ahmet Hulusi Köymen, Türk siyasetçi (d. 1891)
• 1967 - Fridrikh Markovitch Ermler, Rus bir senarist ve film yapımcısıydı (d. 1898)
• 1967 - Otto Nagel, Alman ressamdı (d. 1894)
• 1973 - Lon Chaney, Jr., Amerikalı aktör (d. 1906)
• 1975 - Latife Uşaklıgil, Atatürk'ün eşi (d. 1898)
• 1979 - Minnie Riperton, Amerikalı şarkıcı-söz yazarı (d. 1947)
• 1998 - Jimmy Driftwood, Amerikalı folk şarkıcısı ve söz yazarı (d. 1907)
• 2002 - Ece Ayhan, Türk şair (d. 1931)
• 2003 - Benny Carter, Amerikan trumpetçi, besteci, aranjör ve grup lideri (d. 1907)
• 2005 - Willi Heinrich, Alman yazar (d. 1920)
• 2007 - Ulus Baker, Türk yazar ve çevirmen (d. 1960)
• 2007 - Gottfried von Einem, Avusturya Avusturyali bir opera bestecisi (d. 2016)
• 2013 - Paul Bhattacharjee, Hint kökenli İngiliz oyuncu (d. 1960)
• 2014 - Valeriya Novodvorskaya, Rus yazar ve siyasetçi (d. 1950)
• 2015 - Tenzin Delek Rinpoche, Sichuan'dan bir Tibet Budist lideriydi (d. 1950)
• 2016 - Lorenzo Amurri, İtalyan yazar ve müzisyen (d. 1971)
• 2016 - Goran Hadzic, Hırvat siyasetçi ve Krayina Sırp Cumhuriyeti eski Devlet Başkanı (d. 1958)
• 2017 - Sam Glanzman, Amerikalı çizgi romancı ve animatör (d. 1924)
• 2018 - Abbas Emir-İntizam, İranlı siyasetçi ve hükümlüdür (d. 1932)
• 2018 - Xerardo Fernández Albor, Galiçyalı siyasetçi ve devlet adamı (d. 1917)
• 2018 - Roger Perry, Amerikalı oyuncudur (d. 1933)
• 2018 - Laura Soveral, Angola asıllı Portekizli oyuncu (d. 1933)
• 2018 - Dada Vaswani, Hint mezhepsel dinî lideridir (d. 1918)
• 2018 - Robert Wolders, Hollandalı asıllı Amerikalı oyuncudur (d. 1936)
• 2019 - Jorge Aguado, Arjantinli siyasetçi ve bakan (d. 1925)
• 2019 - Fernando J. Corbató, Amerikalı bilgisayar bilimcisi (d. 1926)
• 2019 - Dengir Mir Mehmet Fırat, Türk avukat ve siyasetçi (d. 1943)
• 2019 - Claudio Naranjo, Şilili yazar, aktivist ve psikiyatr (d. 1932)
• 2020 - Miryana Başeva, Bulgar şair ve yazar (d. 1947)
• 2020 - Raymundo Capetillo, Meksikalı tiyatro, film, televizyon ve radyo oyuncusu (d. 1943)
• 2020 - Judy Dyble, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı (d. 1949)
• 2020 - Alfred Mtsi, Güney Afrikalı politikacı (d. 1951)
• 2020 - Kelly Preston, Amerikalı oyuncu, manken ve şarkıcı. (d. 1962)
• 2020 - Lajos Szucs, Macar millî futbolcudur (d. 1943)
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.