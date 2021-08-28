Taliban'ın her yerde aradığı Afganistan'ın ilk kadın Belediye Başkanı Zarifa Ghafari, Haberler.com'a konuştu

Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Zarifa Ghafari, Haberler.com'a konuk oldu.Taliban lideri Molla Haybatullah'a doğrudan mesaj gönderen Ghafari, ''Ben doğrudan kendisine sesleniyorum ve rica ediyorum: Konuşalım, benimle konuşun. Sorumluluğu almaya ve babamı kaybetmenin tüm acısını ve her şeyi bir kenara bırakmaya hazırım. Gerçekten konuşmalıyız. Ortaya çık. Buna bir son verelim artık.'' dedi.

Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı olan, Wardak eyaletindeki Maidan Shahr Belediye Başkanı Zarifa Ghafari, Haberler.com bağlantısına katılarak Esra Öztürk'e özel röportaj verdi.

Ghafari, "Özellikle mesajım doğrudan Taliban lideri Molla Haybatullah'adır. Nerede olduğuna ve neden ortaya çıkmadığına gerçekten şaşkınım. Ortaya çıkmıyor. Ve en azından bizimle konuşmuyor. Ben doğrudan kendisine sesleniyorum ve rica ediyorum: Konuşalım, benimle konuşun. Sorumluluğu almaya ve babamı kaybetmenin tüm acısını ve her şeyi bir kenara bırakmaya hazırım. Gerçekten konuşmalıyız. Ortaya çık. Buna bir son verelim artık. Çünkü öldürürsen daha kaç kişiyi öldüreceksin bilmiyorum. Birini öldürürsen iki tane göndeririz. İki kişiyi öldürürseniz, çok daha güçlü bir üçlü direniş olacaktır. Yani mesele sayı değil. Mesele güç, inanç, mesele biziz." diye konuştu.

Maidan Shahr Belediye Başkanı Zarifa Ghafari'nin Haberler.com'a özel yaptığı röportajdan satırbaşları;

Bayan Zarifa Ghafari, programa katıldığınız için teşekkür ederim. Umarım güvende ve iyisinizdir?

-Evet teşekkür ederim. Ailemle güvendeyim.

Taliban ülkeyi ele geçirmeye başladığında, bakanlar ve Başkan Gani bile ülkeden kaçarken, siz kalacağınızı ve Taliban'a karşı mücadele edeceğinizi söylediniz. Bize neler olduğunu anlatır mısınız? Neden kaçmak zorunda kaldınız?

-Evet, orada olmak istediğimi söyledim. Ama sırf bu söylediklerim için beni her yerde aramaya başladılar. Evimi, arabamı aldılar, korumalarımı da aldılar. Silahlarını aldılar. Beni arıyorlardı. Akrabalarımın evlerinde, arkadaşlarımın evlerinde kaldım. Bu yüzden çok korktum. Sonuç olarak, ölmekten endişelenmediğimi varsayıyorum. Bundan korkmadım ama aileme karşı sorumluluğum vardı, anneme, kardeşlerime.

Taliban Kabil'e geldiğinde, ilk yaptıkları duvarlardaki kadın resimlerini silmekti. Ve şimdi propagandaya bakıyorum tüm dünyada genel af ilan ediyorlar. Tüm Afganlara ve tüm kadınlara ücretsiz eğitim ilan ediyorum. Yayınlanan görüntülerde çocuklar, kızlar okullara giriyor. Ne diyorsun?

-Her şeyden önce şunu söyleyebilirim, artık Taliban var ve bilirsiniz, iyi yönetilen bir hükümetimiz yok. Kadınlarımızdan evden çıkmamalarını istedik. Ve ikincisi, en önemlisi, Kabil'e ilk geldiklerinde, sokaklardan kadın toplamaya başladılar. "Kötüleri" dövüyorlardı. Sokakta daha çok kadını dövmeye başladılar. Öldürmek için kadınları aramaya başladılar. Ben de onlardan biriydim. Öldürmeye çalıştıkları kadınlardan biriydim.

Taliban seni yakaladı mı Zarifa? Üyelerle yüz yüze mi geldiniz?

-Yapabilirlerdi. Devlet ellerinde olduğu için başarabilirlerdi. Ben kaçmayı başardım. Bütün yolu yürüyordum, kendimi bir yerden bir yere saklıyordum ve gece gündüz bile yerimi değiştiriyordum. Annemin akrabalarının evlerine saklanıyordum. Babamın akrabalarının evlerine saklanıyordum. Ve ben daha önce hiç bulunmadığım bir yerde, dışarıda kimseyi tanımadığım bir evde saklanıyordum. Günde 20 ve 30 kilometreden fazla yürümek zorunda kaldım. Beni yakalamasınlar diye kendimi Taliban'dan saklıyordum.

Tüm yolculuk, en azından özellikle Kabil'deki bu dört ya da beş gün; acının yolculuğu, kederin yolculuğu, açıklanamayan bir acının yolculuğu. Hakkında konuşulamayacak bir acı... Hayatımda bu birkaç günden önce, babamın ölümünden daha beter bir acıyla karşılaşmayacağımı düşünmüyordum. Ama karşı karşıya kaldım. O acıyla yüzleştim. Bu acı, ülkenizin mahvolduğunu, hasta annenizi artık yaşayamayacağı bir durumda geride bırakmanın acısını görmekti. Yani evet, babamı kaybetmekten daha acı veren bu acıydı. Sanırım bundan daha fazla anlatamam. Her zaman çok zordu.

Başka illerden, başka şehirlerden kadın belediye başkanları olan meslektaşlarınız var. Peki bilgin var mı, ne yapıyorlar? Ülkeden mi kaçıyorlar? Ve bize Taliban'ın sizi neden hedef aldığını anlatır mısınız?

-Her şeyden önce şunu söylemeliyim ki, son Afgan hükümeti veya müttefikleri için çalışan tüm o kadınlar, güvenli değiller. Biliyorsunuz, sözcü stüdyoya geliyor ve Afgan kadınlarıyla hiçbir sorunları yokmuş gibi bir kadın gazeteciyle konuşuyor.

Neden Taliban beni öldürmek istiyor; sadece sesim yüzünden, ülkem ve halkım için ayakta durma gücümden dolayı. Zarifa'nın kendilerine karşı çıkacak bir sesi olmadığı için beni öldürmek istiyorlar. Beni öldürmek istiyorlar çünkü ölmemi istiyorlar. onlara karşı mücadele edecek başka bir kadın olmayacak. Buna karşı çok güçlü bir şekilde hedefleniyor. Ve daha da önemlisi, sadece ben değilim. Beni durdurmak için babamı öldürdüler ve benden başka birini öldürmeyi başardılar. Ve bugünlerde içinde bulunduğum yolculuğum hakkında, Tabii ki, ailemi güvende tutmak ve beni durdurmak için onlara zarar verememeleri için güvenli bir yer sağlamak çok önemliydi. Yani şimdi güvendeler. Ve sanırım yere geri dönmeliyim. Ama planımı ülkeye uygulamadan önce, kadın haklarının, kadın çalışmalarının, kadın dünyasının bayrağını yükseltmek. En kötüsü, Kabil'de hala ayakta duran ve en azından insani inançlar arayan kadınların zor durumda olması. Bu yüzden ülkeme dönmeden önce bu benim en büyük misyonum ve bunun için çalışıyorum. Taliban bunu çok kolay yapacaktı ve onlar her ne yapıyorlarsa sadece bir propagandadan ibaretti.

Sanki beni aramıyormuş gibi, beni öldürmeye çalışmıyormuş gibi, bana üç defadan fazla saldırmıyorlarmış gibi yapıyorlardı. Sanki babamı öldürmüyormuş gibi yapıyorlardı, sanki benim için annemden daha önemli ve sevimli olan ülkemi, ülkemi terketmiyorlarmış gibi. Annemi o ülkeden çıkardım. Ama yaşayamadım, iyi ve sakin kalamadım çünkü orada annemden daha değerli bir şey bıraktım sırtımda.

Bayan Ghafari, artık 27 yaşındasınız. Ve Afganistan'daki Amerikan müdahalesi sırasında büyüdünüz. Bize, bu konuda ne hissettiğinizi söyler misiniz? Amerikan yanlısı mısın? Neden bu şekilde hedef alınıyorsunuz? Yani radikal bir ortamda büyümediniz. Gerçekten de, bir Taliban-Afganistan deneyimi yaşamadınız. Siz büyürken, Afganistan siyasetine girerken durum neydi? Ve bize bundan sonraki dönemin neden halkınız için kötü günler olacağını söyler misiniz?

-Çocukluğumdan sadece bir yeraltı okuluna gittiğimi hatırlıyorum. Bir kadın tarafından, eğitim görüyordum ve sadece belki beş yaşındaydım. Yanımda çok genç bayanlar vardı. O yeraltı bodrum sınıfına gidecektik. Bu yüzden apartmanımızın hemen yakınında bazı adımlar duyduğumuzda, kitapları, defterleri halının altına saklıyorduk ki içeri girerlerse ne yaptığımızı anlamasınlar. Sadece büyükannemle birlikte yürüyorsam ve biraz yaramaz olmaya çalışıyorsam, bana "Bunu yapma, yoksa Taliban gelip seni hapse atar" derdi. Yani o günlerden hatırladığım tek şey bu. Orası ölü şehir Kabil'di, çok sessiz şehir. Marketlerde kimse yoktu. Küçük dükkanlar ve çevresinde fakir insanlardan başka süpermarket yoktu. Başka bir şey hatırlamıyorum. Taliban'dan hatırladığım tek şey buydu. Ama büyüdüğümde ve kitap okumaya başladığımda ve sonra tarih, orada daha acımasız olduklarını anladım. Ama şimdi her ne iseler, o zamandan daha fazlası. Ve o zaman gerçekten daha kötü. Şimdi, bence şu anki en kötüsü, çünkü o zaman üs ve tedarik ve şu anda sahip oldukları diğer şeyler.

Pakistan ve Pakistan istihbaratından büyük miktarda destek alıyorlar. Pakistan hükümetinden destek alıyorlar. Pakistan hükümeti, çıkarları ve Afganistan'daki Taliban varlığı nedeniyle Afganistan'da bir vekalet savaşı yürütüyor. Ve daha da önemlisi, artık sadece ana Taliban ile angaje olanlar değil, hayatlarından korkanlar da Taliban dışında. Şimdi geçmişte soygun ve adam kaçırma yapan insanlar Taliban ile bağlantılı. Yani şimdi elimizde üç veya dört tür Taliban var. Ve daha da önemlisi, medyada konuştukları şey; her şeyden önce, kameranın arkasında açıklamalar yapanla aynı Zabihullah Mücahit olduğundan gerçekten emin değilim. Kim olursa olsun ve ne söylüyorsa onu yazmak, okumak için fazla iyi. Ama eylemde hiçbir şey yok. Tüm o kadın ve erkeklerin ofislerine gittiklerini ve kapıdan girmemeleri için Taliban tarafından durdurulduklarını görüyoruz.

Kabil'in düşüşünün ikinci gününde, asistanımdan ofisime gitmesini istedim. İçeri girmek istediğinde kapıda Taliban üyeleri vardı. Asistanımın Taliban'dan aldığı yanıt, ''20 yıl boyunca parayı kazandığın oldu. Şimdi bizim zamanımız. Hadi yapalım." oldu. Yani Taliban değişmedi. Her ne yapıyorlarsa ya da söylüyorlarsa daha kötü. Denemek ve uygulamak için fazla güzel.

Sayın Ghafari, Amerikan müdahalesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sivil cinayetler yok muydu? Afgan halkının sözde kazara öldürülmesi yok muydu? Oradaki ABD varlığıyla işbirliği yapan Afgan hükümeti ne olacak? Bunun hakkında ne düşünüyorsun?

-Bu konuda çok olumsuz değilim. O zaman Taliban rejimine bakarken, düşünmüyordum. Belediye başkanı olmak ya da başka bir şey. Ancak ABD'nin ve uluslararası müttefiklerin ve uluslararası toplumun işgali sırasında, en azından şimdi olduğumuz şey olma fırsatını yakaladım. Ve açık olalım, eğer bizde bu değişiklikler ya da bu işgal olmasaydı, eminim bugün sizlerle bu kadar iyi ve net konuşamadık. Ama evet, yapılan bazı hatalar vardı. Ve daha da önemlisi bugünün Afganistan sorunları için ABD'yi suçluyorum. Batı ülkelerini suçluyorum. Asya ülkelerini suçluyorum. Afgan politikacıları suçluyorum. Uluslararası politikacıları suçluyorum. Ghani'yi suçluyorum. Abdullah'ı suçluyorum. Karzai'yi suçluyorum. Ben daha çok Karzai ve Abdullah'ı suçluyorum. Abdullah'ı Karzai'den daha çok suçluyorum çünkü barış görüşmelerine öncülük ediyordu ve görüşmelerde başarısız oldu. Ve Afganistan'ın servetinden o sorumlu. Masadaki müzakerelerde başarısız olduğu için daha sorumlu. Yani, evet, ben daha çok Afgan halkını da suçluyorum. Afganistan'ın silahlı insanlarından daha çok sivilleri suçluyorum.

Taliban neden bu kadar güçlü?

-Sadece kimsenin aleyhine konuşamayacağını bildikleri için. Afganistan'daki politikacıların hayatlarından, pozisyonlarından veya paralarından korktuklarını biliyorlar. Yani, evet, çok korkunç. Ama evet, herkese inanıyorum.

Neyse son durumdan bahsedelim, Taliban'ın hiçliğin ortasından gelmediği bir gerçek, değil mi? Yani geçen yıl ABD ile bir anlaşma vardı. Ve şimdiki demek istediğim, önceki Afgan hükümeti bunu biliyordu ve Taliban ile temas halindeydiler. Afgan halkı olabilir diye düşünerek önceki hükümetlerinizi eleştiriyor musunuz?

-İnsanlara böyle bir dönüşümün olacağı önceden bildirilmeliydi. Böylece insanlara biraz yer açabilir, ülkeden kaçmak, başka bir yere gitmek ya da barış görüşmelerinde kalmak için istediklerini yapabilir. Genel olarak, her ne olduysa, bunun sorumlusu sadece kişidir. Afganistan'dan kaçan insanlar, sonrasında daha güçlü bir şekilde saldırabilmek için iki adım geriye giden öfkeli kaplanlar gibidir. Yani evet, hepimiz böyleyiz. Taliban Afganistan için bir gerçek değildi. Ve Afganistan gerçeği olamayacaklar. Ve değiller. Evet, ortasında oldu ama neden? Çünkü Pakistan gibi kötü bir yakın komşumuz var.

Afgan güçlerini "yalnız" bırakan Avrupa'nın, AB'nin tutumu ve ABD hakkında ne düşünüyorsunuz?

-Bunun için sadece ABD'ye inanıyorum. Herkes bizi yalnız bıraktı. Türkiye hükümeti de bizi yalnız bıraktı. Ve ne yazık ki, bir Taliban hükümeti varsa, Türk hükümetinin onunla çalışmaya hazır olduğuna dair bir duyuru aldık. Bence bu, ABD ve Batılı ülkelerin söylediklerinden çok daha kötü. Öncelikle aynada kendimize bakmaya başlayalım.

ABD'nin orada olması gereken başka bir soru?

-Mesele ABD ile ilgili değil. Türkiye gibi Müslüman bir ülke, onlardan Müslüman bir ortak olarak ihtiyacımız olanı yapamıyorsa, ABD veya Batılı ülkelerin bunu yapması gerektiğini düşünmüyorum çünkü çok yakınız. Hala yakın ilişkilerimiz var. Sadece şimdi değil. Atatürk ve Amanullah Han'dan beri ilişkilerimiz var. Şimdi bakın, Türk hükümeti Taliban'la birlikte yürümeye ve Taliban İslam'ının Türkiye'de sahip olduğumuz İslam'ın aynısı olduğunu söylemeye hazır. Bu yüzden çok korkunç bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve keşke bunu söylemeseydim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mı bahsediyorsunuz?

-Belki Erdoğan ya da başka biri. Ailelerini, en azından kızlarını bir kez Afganistan'a göndermelerini ve Taliban rejimi altında yaşamalarına izin vermelerini diliyorum. Aksi takdirde böyle açıklamalar yapmazlardı. Ve daha da önemlisi, Türkiye gibi Müslüman bir ülke, Müslüman kardeş veya Afganistan'ın eski dostu olarak yapması gerekeni yapmadığında, bunu ABD'den veya batılı ülkelerden beklemiyorum.

Son olarak Afgan kadını bundan sonra ne yapacak? Sizin gibi aktivistler ve insan hakları savunucuları kaçtığınız yerlerden Afgan kadınlarına bundan sonra nasıl yardım edecek?

-20 yıldır güçlendik ve şimdi bir meydandayız. Ama meydanda olmamız ne yapacağımızı bilmediğimiz anlamına gelmez. Ne yapacağımızı biliyoruz. Haklarımızı, ülkemizi, insanlarımızı savunmayı biliyoruz. Kadınlar, özellikle de eğitimli kadınlar ve yeni nesil Afganistan olmadan, Afganistan'ı artık hiç kimse yönetemez; benim neslim ve benden sonraki nesil. Yani, evet, şimdi savaşıyoruz. Ve daha da önemlisi, tüm Taliban liderlerine açık mesajım şudur:

Gerçekten inanıyorsanız, özellikle mesajım doğrudan Taliban lideri Molla Haybatullah'adır. Ve nerede olduğuna ve neden dışarı çıkmadığına gerçekten şok oldum. Ve en azından bizimle konuşmaktan hoşlanmıyor çünkü ben kesinlikle onu çağırıyor ve soruyorum. Konuşalım, benimle konuşalım. Sorumluluğu almaya ve babamı kaybetmenin tüm acısını ve her şeyi atmaya hazırım. Seninle gerçekten konuşmam gerek. Çünkü öldürürsen daha kaç kişiyi öldüreceksin bilmiyorum. Birini öldürürsen iki tane göndeririz. İki kişiyi öldürürseniz, zeminde çok güçlü bir geri üç direniş olacaktır. Yani sayı değil. Güçleri, inanıyor, biziz.

Bayan Zarifa Ghafari, bana katıldığınız için teşekkür ederim. Senin ve milletin için çok zor bir zaman. barış diliyorum. Geldiğiniz için teşekkürler.