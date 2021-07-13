Sütyen paylaşımı olay olan Aynur Aydın'dan yeni çıkış: Libidom düşük

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, çok konuşulacak çıkışlar yapmaya devam ediyor. Sütyen paylaşımıyla olan olan Aydın, konuk olduğu bir programda kendisini çekici bulmadığını ve libidosunun düşük olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında söylediği şarkılarla geniş bir kitlenin beğenisini kazanan ünlü şarkıcı Aynur Aydın, dikkat çeken çıkışlarda bulunmaya devam ediyor. Sütyenleriyle düet yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşması olay olan ünlü şarkıcıdan çok konuşulacak yeni açıklamalar geldi.

"PAYLAŞIMLARIM ÇARPITILIYOR"

Sergen Deveci'nin Youtube'de hazırladığı 'Daniska Show' programda renkli dakikalar yaşanmasına neden olan Aynur Aydın, özel hayatına ilişkin de konuştu. Aydın, sosyal medya paylaşımlarının çarpıtıldığını ve bu nedenle sık sık yanlış anlaşıldığını belirtti.

Daha evvel sütyenli pozları ile olay yaratan Aydın, Twitter paylaşımlarını başka tarafa çekildiğini söyleyerek konulara açıklık getirdi.

"KENDİMİ HİÇ ÇEKİCİ BULMUYORUM"

Deveci'nin ünlü şarkıcıya, 'çekici gözükmeyi sen mi istiyorsun' demesi üzerine Aydın, böyle bir şey için çaba sarf etmediğinin altını çizerek 'Kendimi hiç çekici bulmuyorum' sözleriyle herkesi şaşırttı.

"LİBİDOM DÜŞÜK"

Açıklamalarına devam eden Aydın, "Dışarıdan çekici, libidosu yüksek gözüküyorum ancak gerçekte çok aksine ne kendimi ne çekici bulurum, ne de libidosu yüksek biriyim" şeklinde konuştu.