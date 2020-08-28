Sütlü tatlılar nelerdir? Sütlü tatlı çeşitleri ve isimleri! Tatlı severlerin vazgeçilmezlerinden olan sütlü tatlılar çeşitleri ve farklı türleri ile özel lezzetler sunuyor. İşte tadabileceğiniz sütlü tatlı seçenekleri! Sütlü tatlı çeşitleri ve isimleri! Sütlü tatlılar nelerdir?

Hafif yapısı ve nefis tadı ile vazgeçilmez lezzetler sütlü tatlılar, farklı türleri ile alternatifler sunuyor. Peki, Sütlü tatlılar nelerdir? Sütlü tatlı çeşitleri ve isimleri!

Bilinen önemli sütlü tatlı çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

SÜTLAÇ

Sütlaç ya da sütlü, çeşitli mutfak kültürlerinde bulunabilen bir tatlı.

Türk mutfağında yer alan birçok sütlü tatlı içinde en yaygın yapılan ve tanınanı sütlaçtır. Başlıca malzemeleri pirinç, süt ve şekerdir. Kıvamı kişilerin zevkine göre değişse de genelde kabul gören ve beğenilen kıvam pirinç tanelerinin çok sert olmamak kaydıyla tek tek ağza gelebilecek şekilde olmasıdır.

Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinin mutfağında bulunan sütlaç özellikle İskandinavya ülkelerinde tarçın sosu veya kavrulmuş badem şekerleme kronatları ile garnitür edilerek sadece yılbaşında servis edilmektedir.

FIRIN SÜTLAÇ

Fırında sütlaç, ya da daha çok bilinen adıyla fırın sütlaç Türk mutfağına özgü bir tatlıdır

Sütlaçın genellikle bir güveç içerisinde fırında pişirilmesi suretiyle yapılır.

Servis edilirken üzerine ince kıyılmış fındık, veya badem ya da ceviz ilave olunur.

ÇIRPILMIŞ KREMA

Çırpılmış krema, hafif ve kabarık olana kadar bir çırpacak veya karıştırıcı ile çırpılmış kremadır. Genellikle tatlandırılır ve bazen vanilya ile tatlandırılır. Buna Chantilly krem veya krem şanti de denir. Çırpılmış krema, ağır krema mekanik havalandırmaya tabi tutulduğunda üretilen bir mutfak kolloididir.[1]

Çırpılmış krema, turta, dondurma (özellikle sundae), kek, cupcake, milkshake, waffle, sıcak çikolata, peynirli kek, Jell-O ve puding gibi tatlılar için popüler bir garnitürdür. Ayrıca kahve, özellikle Viyana Kahveleri geleneğinde, Melange mit Schlagobers olarak bilinir. Çırpılmış krema, birçok tatlıda, örneğin profiterol ve kat kekleri için bir dolgu olarak bir bileşen olarak kullanılır.

Kırbaçlama sırasında, kısmen birleştirilen yağ molekülleri, hava kabarcıklarını yakalayan stabilize bir ağ oluşturur. Elde edilen koloit, orijinal kremin hacminin kabaca iki katıdır. Ancak, çırpma işlemine devam edilirse, yağ damlacıkları koloidi tahrip ederek tereyağı oluşturacak şekilde birbirine yapışacaktır. Az yağlı krem (ya da süt) iyi kırılmaz, daha yüksek yağlı krem daha kararlı bir köpük üretir. Krem genellikle bir çırpıcı, elektrikli veya el mikseri, veya bir mutfak robotu ile çırpılır.

Çırpılmış krema genellikle şeker, vanilya, kahve, kakao, çikolata, portakal vb. ile tatlandırılır. Ticari stabilizatörlerde jelatin ve difosfat (E450) dahil olmak üzere diğer çeşitli maddeler kullanılmaktadır.

Çırpılmış krema normalde, kısmen yağın yerine margarine benzer şekilde, kısmen hidrojene edilmiş yağ, tatlandırıcılar, su, dengeleyici ve emülsiyonlaştırıcıların bir karışımını içerir.

KREM ŞANTİ

Krem şanti (Fransızca: Crème chantilly), şekerli bir kremadır. Pasta süslemelerinde, meyve salatalarında, sıcak içeceklerin üstünde, sundae ve bazen profiterol yapımında kullanılır.

Krem şantinin tarifi metrdotel François Vatel'e aittir. İsmi ise tarifin 17. yüzyılda uygulandığı Château de Chantilly'den (Şanti Şatosu) gelmektedir. Krem şanti sözcüğünün ilk kullanımı ise 18 Haziran 1784'e dayanmaktadır.

KREM ANGLEZ

İngiliz kreması tatlı krema veya sos olarak kullanılan hafif bir koyu kremadır. Genellikle vanilya ile tatlandırılmış şeker, yumurta sarısı ve sıcak süt karışımıdır.

Bu, kek veya meyve üzerinde bir sos olarak dökülebilir. Alternatif olarak, tek başına bir tatlı olarak yenebilir, krem pralin ile birlikte bir parça beze ile bir kasenin içine dökülür.] Dondurma veya kremalı dondurma gibi tatlılar için de bir üs olarak kullanılabilir. Hafif bir tada sahiptir, ancak zengin ve kalın bir vanilya aroması vardır. Bununla birlikte, dondurma tabanı kalın ve çeşitli tatlandırıcılara sahiptir. Güney eyaletlerinde "haşlanmış muhallebi" olarak bilinir ve Noel sezonu boyunca yumurtalı takoz gibi servis edilebilir.

KOYU KREMA

Koyu krema pişirilmiş bir süt veya krema ve yumurta sarısı karışımına dayanan çeşitli mutfak terkipleridir. Ne kadar yumurta veya kıvam arttırıcı kullanılmasına bağlı olarak, muhallebi, ingiliz kreması veya pasta kremasına kadar değişebilir. En yaygın olan koyu krema tatlılar veya tatlı sosu olarak kullanılır ve tipik olarak şeker ve vanilya içerir. Bazen un ve mısır nişastası, pasta kreminde veya krem peyniri olarak eklenir.

Koyu krema tatlı bir sos olarak kullanılabilir ve buna göre daha farklı yemekler hazırlanır: tatlılar, mousse, sufle, puding ve kremler. Pastacılık ürünlerinin hazırlanmasında koyu krema yaygın olarak kullanılır: kek üzerine dökülür ve keklere (Napolyon pastası, Boston kremalı pasta) batırılır, ayrıca ekler, profiterol), tart ve tartelette, yumurtalı tart ve diğer tatlılar (pandispanyalı tatlı, chawan-musi, crème brûlée da doldurulur.[ Ayrıca temelinde, dondurma hazırlanır.

VLA

Vla taze sütten yapılan Hollandalı bir sütlü tatlıdır.

'Vla' kelimesi ilk olarak 13. yüzyılda belgelenmiş ve orijinal olarak kek veya diğer fırınlanmış ürünleri kapsayan koyu krema benzeri bir maddeye atıfta bulunulmuştur. Vlaai sözcüğü ile ilişkilidir ve o zamandan beri bir tür pastadan bahsetmeye başlamıştır.

Geleneksel olarak, bazı sanayi üreticileri bugün yumurta yerine mısır nişastası kullansalar da, yumurta, şeker ve taze sütle yapılır. Vla, vanilya'nın en popüler olduğu birçok farklı tatlarda mevcuttur.Diğer tatlar arasında çikolata, karamel, muz, portakal ve elma bulunur.

Vla orijinal olarak cam şişelerde satıldı ve tutarlılık tam miktarın çıkarılmasını zorlaştırdı, böylece özel bir şişe kazıyıcı (flessenschraper veya flessenlikker) özel olarak tasarlandı. Vla'nın normalde kartonlarda satılmasına rağmen, bu kazıyıcılar hala Hollandalı aile mutfaklarında yaygındır.

Vla aslında tipik bir Hollanda ürünü olmasına rağmen, 2010'dan beri Campina tarafından Valon Bölgesi ve Almanya'ya tanıtılmıştır.

TAVUK GÖĞSÜ

Tavukgöğsü, süt, şeker, pirinç unu ve tavuğun göğüs etiyle yapılan Türk mutfağında bir tatlıdır. (Tavuk göğsü tatlısı, tavuğun göğüs eti kullanılmadan da yapılabilmektedir.)

Hazırlanışı

Haşlanmış tavuğun göğüs etleri üç-dört saat soğuk suda bekletildikten sonra lif lif oluncaya değin parçalanır. Bir miktar kaynamış sütle iyice ezilir. Ayrı bir yerde şeker, süt ve pirinç unu ile yapılan bulamaca katılıp sakız kıvamına gelinceye değin ezilerek pişirilir. Küçük kaplara alınarak üzerine tarçın serpilir ve soğumaya bırakılır.

MUHALLEBİ

Muhallebi, süt kullanılarak yapılan ve soğuk servis edilen bir çeşit tatlı. Sakızlı muhallebi, su muhallebisi gibi çeşitleri bulunmaktadır. Efsanelerde tatlının kökeni Sasani İmparatorluğu'na dayandırılmaktadır.

Bir efsaneye göre Arap mutfağının muhallebi ile tanışması Arap general Al-Muhallab ibn Abi Sufra'nın komutasında görev yapan İranlı aşçının yaptığı muhallebi ile 7. yüzyılda gerçekleşmiştir. Muhallebiyi çok seven komutan tatlıya kendi adını vermiştir. 10. yüzyıla tarihlenen ilk tariflerin üç farklı çeşidi vardır: pirinç unu ilave edilmiş süt, pirinç taneleri ve tavuk parçaları eklenmiş süt ve pirinçsiz krema. İlk muhallebi türü Bağdatlı Ibn Sayyar al-Warraq'a aftedilmiştir. Biri Bağdat'ta diğeri Endülüs'te yazılmış iki 13. yüzyıl yemek kitabında tavuk yerine koyun eti kullanılarak yapılmış baharatlı bir pudingden bahsedilmektedir. Pudingin Farsça kökeninin açıklaması Endülüs'te yazılmış kitapta geçmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu kayıtlarında ise iki farklı muhallebi türünden bahsedilmektedir: biri II. Mehmed döneminde hazırlanan tavuk göğsü, diğeri ise 1530'lu yıllarda et kullanılmadan hazırlanan gül suyuyla süslenmiş muhallebidir.

KADAYIFLI MUHALLEBİ

Kadayıflı muhallebi Türk mutfağından muhallebi ile yapılan bir tür sütlü tatılıdır. Muhallebi yerine kakaolu ve ya meyveli puding de kullanılabilir.

Yapım

Kadayıflar şekerle birlikte kısık ateşde karıştırarak tereyeağında kavrulur. Kadayıflar soğurken küçük bir tencerede şeker, yumurta, un, nişasta, vanilya ve süt muhallebi kıvamına gelene kadar pişirilir. Soğumuş muhallebiye krem şanti çırparak ilave edilir. Kadayıflar dikdörtgen bir tepsiye alınır ve muhallebi üzerine yayılır. Kalan kadayıflar ile şüslenir ve buzdolabında katılaşana kadar bekletilir.

KAZANDİBİ

Kazandibi, dibi tutturularak hafifçe kızartılan muhallebi.

İki çeşit kazandibi vardır. Normalde kazandibi tavukgöğsünden yapılır. Tavukgöğsü katılmamış olanına "Muhallebi Kazandibi" adı verilir. Muhallebi Kazandibinin yapılışı aşağıdaki şekildedir.

PLOMBİÈRES

Plombières Fransız mutfağından üç katlı piramit şeklinde kalıplanan ve meyve şekerlemelerle süslenmiş bir dondurulmuş muhallebi tatlısı imiş. 1925 yılında geleneksel kalıplanmış Plombières dondurma tatlısı ABD'de vagon lokantaların menülerinde seçenek olarak bulunabiliyordu.

Tatlının menşesi tam olarak bilinmiyor. Bazı kaynaklara göre bu tatlı ilk olarak 1858 yılında Plombières-les-Bains'de III. Napoleon'ın ziyareti için yerli bir pastacı tarafından servis edildiğini iddia ediyor ancak New Larousse Gastronomique bunun yanlış olduğunu belirliyor.Honoré de Balzac'ın yazılarına göre 1828 yılında Paris'teki Tortoni Cafe'de servis ediliyormuş. O zamanlar dondurma kalıpları kurşundan yapıldığından yana "plombières" ismi muhtemelen Fransızca'da kurşun anlamına gelen "plomb" kelimesinden geliyor.

DONDURULMUŞ MUHALLEBİ

Dondurulmuş muhallebi dondurmaya benzeyen sütlü bir tatlıdır. Amerika'nın Wisconsin eyaletindeki Milwaukee şehrinde çok tutulan bu dondurulmuş tatlının içinde süt ve şeker dışında yumurta'da vardır. Dondurmadan daha fazla yumurta içerdiği için dondurulmuş muhallebi daha yumuşak olur.

Tarihçe

Dondurulmuş muhallebi Amerikan mutfağına 18. yüzyılda Fransız mutfağından girmiş. Ticari üretimi ise 1919 yılında New York'un Coney Island mahallesinde başlamış.1933 yılına Chicago Dünya Fuarı ile ülkenin batısına yayılmaya başlamış.

İRMİK LAPASI

İrmik pudingi veya irmik lapası, irmikten yapılmış, sütle veya süt ve su karışımıyla yapılan sütlaç tipli yulaf lapası ve puding türüdür. Genellikle şeker, kakao tozu, tarçın, kuru üzüm, meyve veya şurup ile servis edilir. Pirinç pudingine benzer bir tutarlılık, daha fazla irmik kullanılarak ve kaynatılmak yerine, pişirilerek de yapılabilir.

İrmik pudingi, mısır bazlı irmiklere benzer ve Avrupa'da Roma döneminden beri yenmiştir. Apicius veya de re coquinaria farinadan yapılan badem ve irmik pudingi tarif eder.

İrmik pudingi, hemen (pudralanmış) veya hazır yiyecek olarak da satılır. Krema, vanilya, meyve, baharat veya yapay tatlandırıcı sıklıkla eklenir. Bu ürünlerden bazıları süt veya su ile hazırlanmalıdır. Sadece su gerekliyse, süt tozu hazır yiyeceklerin bir bileşenidir.

PUDİNG (TATLI)

Puding, süt veya su ile yapılan bir çeşit tatlı. İçine meyve, bisküvi vb. katılabilir.