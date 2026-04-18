Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var

Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin dosya yeniden açıldı ve ortaya çıkan yeni delillerle dosya sıradan bir kayıp vakası olmaktan çıkıp cinayet, cesedin gizlenmesi ve delil karartma şüphesi eksenine oturdu.

Yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si daha tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Uğurcan A. ve Zeinal’ın eski polis olan üvey babası Engin Yücer'in savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Zeinal Abakarov ve Engin Yücer tutuklandı, Uğurcan A. yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 8'e çıktı.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Vali Sonel'in o dönem korumalığını yapan Şükrü E’nin savcılıktaki sorgusu sürüyor.

6 ZANLI DAHA TUTUKLANMIŞTI

Doku'nun kaybolmasına ilişkin aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Gülistan Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Zeinal Abakarov’un annesi Cemile Yücer, Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Ferhat Hanedan Güven tutuklanmış, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığınca açığa alınan ve Elazığ'da gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel, Erzurum'a götürülmüştü. Eski başhekim Özdemir'in jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir

İHRAÇ POLİS İTİRAFÇI OLDU

Gülistan Doku’nun SIM kart verilerini sildiği iddiasıyla tutuklanan ihraç polis Gökhan Ertok, etkin pişmanlık talebiyle verdiği ifadede dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’i suçladı. Ertok, "Vali Tuncay Sonel ve Şükrü Eroğlu beni 'Basın üstümüze geliyor' diyerek kandırıp teknik kabiliyetimden faydalandılar, beni kullandılar" dedi. SIM kartın kendisine valinin koruması tarafından verildiğini belirten Ertok, "Mağdur edildim, hukuksuz erişim sağladığım için pişmanım" ifadelerini kullandı.

VALİ SONEL’İN OĞLU VE KORUMASI ADLİYEYE GETİRİLİRKEN ARBEDE YAŞANDI

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve yakın koruması Şükrü Eroğlu’nun dün gece adliyeye getirilmesi bekleyen Doku ailesi ve kalabalık grup, bir otobüsün geldiğini görünce "katiller" diye slogan attı. İçlerinden bazıları otobüse yabancı cisim fırlatırken, geniş güvenlik önlemi alan polis, kalabalığı sakinleştirdi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı adliyede otobüs bölgeden uzaklaştırılırken, 2 şüphelinin arka kapıdan adliyeye getirildiği öğrenildi.