Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti

beIN Trio ekibi, Süper Ligi'in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe'nin kritik pozisyonlardaki kararlarını yorumladı. İşte yapılan değerlendirmeler...

45+2' RİZESPOR PENALTI BEKLEDİ

Bülent Yıldırım: ''Penaltı yok, Çağlar topa vuruyor.''

Deniz Çoban: ''Penaltının Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı ile benzerliği yok. Burada penaltıdan söz edemeyiz.''

Bahattin Duran: ''Çağlar kramponun tabanı ile topa vuruyor, görüntülerde kanıtı da var. Penaltı yok. ''

Görüntü: beIN Sports

72' SAMET'İN İKİNCİ SARISI

Bülent Yıldırım: ''Kontrolsüz hamleniz bedene gelirse, kontrolsüz fauldür. Tartışmasız ikinci sarı! Samet neden itiraz ediyor, anlamadım.''

Deniz Çoban: ''Net bir kart.''

Bahattin Duran: ''Tartışmasız doğru.''

75' PENALTI DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: ''Tartışmasız penaltı! Hücum faul çok yanlış. VAR'ın müdahalesi çok gecikti. Neyi bu kadar incelediler, bilmiyorum. karta gerek yok.''

Deniz Çoban: ''Hakem hücum faul verdi. Hücum faulü bu kadar kolay çalmak... Türk futbolunu bozmaya başladı bu durum. En kolay çaldıkları fauller. Oyuncunun ikinci hamlesini engellerseniz, penaltı olur. Talisca topu kontrol etmeye çalışıyor. VAR çok uzun sürdü. Maça hakem 15 dakika eklese, o da çözüm değil. Biz kesintisiz maç istiyoruz. Öncesinde ofsayta da bakmışlar, kritik bir şey yoktu ofsayt ile alakalı.''

Bahattin Duran: ''Tartışmasız penaltı, kanıt da net. VAR müdahalesi de doğru. Taylan'a sarı kart olmaması doğru. 73.23'te penaltı oldu, 76.11'de VAR'a davet geldi. Oyun 81.10'da başladı.''

90+8' RİZESPOR'UN KAZANDIĞI FAUL

Bülent Yıldırım: ''Sadece Oğuz'un elini görmüş ve hakem yanılmış! Alışkanlıkla verilmiş bir faul! Burada faul yok! Fofana'nın kırmızı kart görmesi gerekir.''

Deniz Çoban: ''30 haftadır bu kadar kolay hücum faul çalınmayacağını söyledik. Ayrıca bariz gol şansı! Kaleci dokunulmazlığı gibi bir şey duydum, o büyük şehir efsanesi! Kaleci, oyuncudan farklı değildir! Sadece hava topunda dokunamazsınız. Burada Fofana ayrıca topa elle dokunuyor, Fenerbahçe'nin gol şansını kesiyor.''

Bahattin Duran: ''Faul yok! Basit faul de yok! Kaleci topu tuttuğunda Oğuz'un gol şansını engelliyor. Fenerbahçe serbest vuruş kullanmalıydı ve Fofana atılmalıydı.''

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAta_Mete:

Maç 1-0,Skriniar adamı ceza sahasında Sametten aşağı kalmayan şekilde düşürüyor-bahseden bile yok!

Haber YorumlarıMihrali:

trio o konuya da değindi ama sen kaçırmışsın. programın tamamını izlemeni öneririm

Haber YorumlarıBÜLENT RESUL:

ne bu şimdi?

Haber YorumlarıMihrali:

fb out,, gs in demek bu şimdi. tabi kalecinin hatası affedilebilir bir hareket değil.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

