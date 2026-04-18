Guendouzi'den dün geceye damga vuran hareket: Maç biter bitmez...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. 90+8. dakikada kalesinde gördüğü golle şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan sarı-lacivertlilerde Fransız futbolcu Matteo Guendouzi, son düdükle birlikte koşarak soyunma odasına gitti. Yıldız ismin, maçın bitiminden yalnızca 10 dakika sonra tek başına stadyumu terk ettiği belirtildi.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Maçın son saniyelerine kadar üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

90+8'DE GELEN YIKIM

Mücadelenin son anlarında geriden gelip öne geçen Fenerbahçe, maçın 90+8. dakikasında kalesinde gördüğü gole engel olamayarak zirve yarışında kritik bir kayıp yaşadı. Sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla lider olma şansını da kaçırdı. 

GUENDOUZI MAÇ BİTER BİTMEZ STADI TERK ETTİ

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içerisinde gergin ve üzgün anlar yaşanırken, gözler sarı-lacivertli ekibin dünyaca ünlü Fransız yıldızı Matteo Guendouzi’ye çevrildi. Maçın son anlarındaki skora ve kaçan galibiyete oldukça sinirlendiği gözlenen Guendouzi, son düdüğün çalmasıyla birlikte koşar adımlarla doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu. Soyunma odasında da hiç vakit kaybetmeyen yıldız futbolcunun, maçın son düdüğünden yalnızca 10 dakika sonra alelacele stadı terk ettiği dile getirildi. 

Cemre Yıldız
