Susamam sözleri nelerdir? Susamam indir nasıl yapılır?

Susamam sözleri ile döneminde milyonlarca dinleme alan Protest Rap'in önde gelen sanatçılarından olan Şanışer, 16 sanatçı ile bir araya gelerek ' Susamam ' rap şarkısını çıkardı. O günden bu güne kadar ' Susamam sözleri' ile dikkat çeken rap şarkı, aynı zamanda ' Susamam indir ' başlığıyla da telefonlarda yerini aldı.

5 Eylül 2019 tarihinde yayınlanan ve yayınlandığı andan itibaren dinlenme rekoru kıran Şanışer, Susamam sözleri ile oldukça dikkat çekti. 17 ses sanatçısını bir araya getiren, rap şarkısı Susamam indirmesini sağlayan projenin öncüsü Şanışer, şarkısında doğa, kuraklık, adalet, eğitim, kadın hakları, intihar, dünya, gurbet, sokak, trafik gibi değindiği konularla dikkat çekti. Yayınlandığı 5 eylül akşamından beri 48 milyon izleme alan Susamam rap şarkısı, Fuat Ergin, Ados, Şanışer, Haki, Server Uraz, Beta, Tahribat-ı İsyan, Sokrat St, Ozbi, Deniz Tekin, Sehabe & Yeis Sensura, Aspova, Defkhan, Aga B, Mirac, Kamufle işbirliği ile ortaya çıkan bir projedir. Susamam sözleri, susamam şarkısı platform üzerinden yayınlanmasının ardından Defkhan, projeden ayrıldığını belirtmişti.

SUSAMAM SÖZLERİ NELERDİR?

Yayınlandığı 2019 yılından beri hala sevilerek dinlenen Şanışer'in başlattığı Susamam rap şarkısı, Susamam sözleri, bir kadının şu sözleri ile başlamaktadır.

'Günler koşuşturmak ile geçip giderken,

Neden var olduğunu unuttun.

Neden olduğun sorunlarının farkında değilsin.

Gülmek, eğlenmek istiyorsun,

Sorunlara çözüm bulmak gibi bir derdin yok.

Hayat zaten çok zor.

O yüzden müzik seni eğlendirsin.

Gerçeklikten uzaklaştırsın istiyorsun.

Ama biz müziğin bir şeyler değiştirebileceğine inanıyoruz.

Bizimle gel.

Başlayalım mı?

Susamam sözleri bu cümlelerle başlarken, ardından Fuat Ergin 'Doğa' teması ile mikrofonu eline almaktadır.

SUSAMAM SÖZLERİ- FUAT ERGİN- DOĞA

'Cengiz Han zamanı akan nehirde

Elini yıkamanın bedeli ölümdü.

Göç edip çürüdük.

Çöp kusarak üç denize sıçan bi' hale büründük.

Egzoz gazı soluyan,

Sağı solu belli olmayan,

Mangala gitti maganda!

Orman yanar,

Tabiatın gözleri kan ağlar.

Kibir yaptı tavan,

Fabrika bacası basar.

Atom reaktörü, çöpü hasar,

"Electro smoke" ile her an atakta!

İnsan en büyük parazit,

Gezegene bak lan!

Hayvan kadar olamadı beşer.

Ortama uyamadı revize eden!

Faturasını gelecek nesil öder.

Kıyamet şurada "mal" gibi izle!'

Fuat Ergin 'Doğa' temalı Susamam sözlerinin ardından Ados 'Kuraklık' adlı temasi ile şarkıya devam eder.

SUSAMAM SÖZLERİ - ADOS - KURAKLIK

'Abi yapma!

Atma şu izmaritini denize.

Geri alamazsın!

Gün gelir o pisliğini attığın denize hasret kalırsın, bakamazsın!

Kurak Afrika görüntüleri uzak değil,

Çocuğun büyüdüğü yer sulak değil.

Çünkü yok ettik gölleri, nehirleri, ırmakları, hepsini!

Nasıl acımadık?

İnanamıyorum!

Elimizde varken hiç değerini bilemedik.

Plastikle dolmuş mideleri hayvanların buna hiç mi üzülmedin?

Nette paylaşmak ise yetmez.

Bir şeyler yapmalı!

Suyu kirletmeyin!

Su gibi aziz olsun ülkem.

Onun can damarlarına

Bu zehri vermeyin!'

Susamam sözleri ise, şu şekilde devam etmektedir.

SUSAMAM SÖZLERİ - ŞANIŞER - HUKUK

'Gel, gün olur hapsolur bu suçlu cümleler!

Yenilir hiç olurum fark etmezler!

Susma, susamam!

Korkma yanıma gel!

Gel, gün olur hapsolur bu suçlu cümleler!

Yenilir hiç olurum fark etmezler!

Susma

Susamam!

Ben bi' beyaz Türk'üm.

Yasalarım Anglosakson ama kafam Ortadoğulu

Apolitik büyüdüm, hiç oy vermedim.

Kafamı tatile, gezmeye, borca yordum.

Adalet öldü, ucu bana dokunana dek sustum ve ortak oldum.

Şimdi tweet atmaya bile çekiniyorum.

Kendi ülkemin polisinden korkar oldum.

Üzgünüm ama senin eserin ülkedeki umutsuz nesil!

Senin eserin bu mutsuz kesim ve bu kurşun sesi!

Sebebi nedir bilmeden hapiste çürüyen o suçsuz sefil!

Seni, senin eserin, senin eserin bu korkunç resim!

Bu yorgun sesim...

Fakirin vergisiyle yatına, katına katana salak

Haşere geri yolsuz vekil seni, senin eserin!

Sen hiç yıkanmadın.

Ölümle bir kez bile tıkanmadın.

Elinde üçüncü dalga karton bardak kahve.

Tek derdin o özenti "Start-Up"ın

Şimdi kapını kollaması gereken adalet gelir acımaz,

Vurur kırar kapını.

Çünkü çocuk öldü vuran memurdu diye "Haklıdır" dedin.

Sesini çıkarmadın, yani suçlusun!

Çünkü iki gün üzülüp sonra gözündeki nehri kuruttun.

Tuğçe ve Büşra'nın katilini serbest bırakan hakimin adı neydi unuttun!

Şimdi başına bir şey gelse şehrin hukuk mu?

Bir gece haksızca alsalar içeri seni

Bunu haber yapacak gazeteci bile bulamazsın.

Hepsi tutuklu!

Salınan katillerin aldığı canlar (Geri gelmeyecekler!)

Haksız yere hapiste geçen yıllar (Geri gelmeyecekler!)

Sen sustun, ses etmediğinden bindiler tepene

Haklarını elinden aldılar ve güzellikle geri vermeyecekler.

SUSAMAM SÖZLERİ - HAYKİ - ADALET

'Adalet sözde mülkün temeli'

Tıkamış kulağını duymaz ne

Adeti, töresi, geleneği söyle!

Giden kötüydü de gelen iyi mi?

Bu medeni mi?

Biz yiyemiyor iken senin kürkünün bile yemediğini,

Sizin polisiniz silahını çekip güpegündüz ortalıkta vuramaz dilediğini!

Medya, basın, hukuk, asker hepsi sizin için çalışırken,

Aslen güneş bile üzerine doğuyor bu çocukların.

İşe gidip geliyolar canlarına kasten

Silahınızı kin!

Bu çektiğimiz bizim günahımız değil,

Planınız iyi!

Ben bilmem bunun inananı kim?

Ama bilirim, gel

Silahımız dil!'

SUSAMAM - SERVER URAZ - HUKUK

'Ben sesiyim kayıp neslin,

Sansürü olamam ayıp resmin.

Ekibimi bu mezardan çıkarabilmek için hep gözlerim açık, uyanık ayık gezdim.,

Sopa, bıçak ne yazar ki? Zayıf hepsi!

Öncelikle olmalı akıl keskin

Sabır beynimi yiyip bitirirken yağmur gibi yağanları yakıp geçtim!

Müzik yapmak dışında bir bok yemedim!

Polis bir şeyleri problem edip

Yine duruşmadayım sen konsere git.

Ben aynı takım elbisemle 10 senedir.

Biri dönüp desin bana "Çaban boş yere değil"

O gün kalbimi, ruhumu komple vereyim ama

Yargı gelip arıyor bedeli.

Yaşıyorum cehennemi, yanıyor bedenim.'

SUSAMAM SÖZLERİ - BETA - TÜRKİYE

'Merhaba Türkiye,

Bende var hüviyet

Yaşamaya çalışıyoruz hasbelkader gitmeden katakulliye.

Ekrana süs diye çıkan şarlatan, hep fanatik biri!

Fesatlık, kötü niyet salgın gibi,

Eder daha manipüle!

Bu bir temsil ya da piyes!

Bu uçaksa bu türbülans!

Komşumuzdu Suriye

Şimdi bu gemideki vatandaş mı? (Yurttaş mı?)

Huzurda değil ölü bile topraktakilerin ahı var.

Sadece gazeteydi 'Hürriyet'

Sen olabildiğince özgür ol!'

SUSAMAM SÖZLERİ - TAHRİBAT-I İSYAN - İSTANBUL

'Hepimizi bi' lokmada yutuveriyor.

Pis boğazlı İstanbul!

En iyi zamanları törpülüyor.

Çözülemeyen gizemli esrar bu!

Taşı toprağı altın (altın),

Eli verdim, kolu kaptı (saldır).

Ulaşım, eğitim, yargı (yardım),

Şeytan zehrini saldı (saldı).

Paranız olmalı ya da birileriyle aranız olmalı.

Kodamanlarda numaranız olmalı,

Aksaray'da bir adamınız olmalı,

Bizim yatımız katımız bi' de yalımız olmadı.

Kumbaramız dolmadı da bununla doğmadım.

Ki metropolde biraz amacın olmalı.

Yapıcı olmadın, yakıcam ormanı.

Beton ormanda hayvan olman normal.

Tutsak göz altların yine morlar.

Yönetenler çağ dışı dinozorlar.

Bu ormanda herkese göre rol var.

Sustukça sıra sana gelecek!

Aydın beyinleri bekliyor karanlık gelecek.'

SUSAMAM SÖZLERİ- SOKRAT ST. - EĞİTİM

'Mezun olacağım.

Cash para, diploma ver bana.

Para yoksa ter dökmeliyim.

Eğitimde fırsat eşitliğini fırsata çeviren bir üniversiteliyim.

Ben mezun oldum.

Yarattığınız sistem yüzünden bir serseriyim.

Ben mezun oldum.

Ya kasiyer olayım ya da sinemada sana yer göstereyim.

Sokak başı üniversite ama köy okulları çok terste,

Başa gelenin ideolojisi neyse o anlatılır her derste.

Zengin, fakir ayrı,

Torpile ya da parasına göre kayırır.

Eğitim endüstridir.

İnşaattan rant sağlamakla aynı!

Kiminin kitap alacak bir parası yok.

Öğretmen atanacak ama 'arası' yok!

Milletvekili bir tanıdık mı, wow!

Beni anlaman da bu mantıkla zor.

Bari bir köy okulunun yardımına koş.

Her tarafı kaos,

Sen de biraz boğuş

Bu gece uyudu zorla çocuk,

Okula gidecek.

Yol yap.'

SUSAMAM SÖZLERİ - OZBİ- SORGULAMAK

'Neden bu gök, bu yıldızlar, bu galaksiler, gezegenler

Neden, neyden bu evren?

Neyden bu dünya?

Neden ben, neden sen, neden biz?

Sorgula, hele bi' sor lan bir,

Neden ben varım?

Nereden geldim ve neden bir insanım?

Nasıl oldum? Nasıl olduk? Nasıl oluyor?

Nasıl anlam kattık? Nasıl doluyor bu kafa?

Neye tapınıyor hayat kimi kayırıyor?"

Hasat ne doyuruyor hesap.

Anlasak, anlatıp her şeyi kavrasak da len,

Anlamak mı yasak olabilir.

Ama sadece bir yanıtı yok bir sürü cevap var koş git yanıt ara.

Peşine düş mutlaka kanıt ara.

Ruhunu demle hep yakıt ara lan!

Kalbini tut ve de buna tanık ara.

Hadi nefesini gör ve git sanat ara,

Sorgula sorgula atomları,

Işık hızını düşün ve de git kanat ara sonra.

Uç uçabildiğin kadar.

Uçabildiğin kadar,

Uçabildiğin kadar uç.

Uçabildiğin kadar uç.

Bırak kendini.'

SUSAMAM SÖZLERİ - DENİZ TEKİN - KADIN HAKLARI

'Ben bilmem hiç kendimi korumak zorunda kalmadım.

Bilmem ben bir çocuğu düşünmek zorunda olmadım.

Hiç evlendirilmedim.

Evde dayak görmedim.

Kendi evimde kendi odama zorla hapsedilmedim.

Sözlerinizi kusmadım.

Yurdumdan edilmedim.

Nefretinizle yanmadım.

Yakılarak can vermedim.

Hiç kardeşim olmadı.

Hiç abimden korkmadım.

Okuldan alınmadım.

Ben hiç öldürülmedim.'

SUSAMAM SÖZLERİ - YEİS SENSURA & SEHABE - KADIN HAKLARI

'Kadına el kalkmaz ulan beyinsiz!

Erkeksin ama insan değilsin.

Aslında o en iyiye layık.

Kadına şiddete hayır.

Ülkede erkek neden en üstte minibüste, evde ya da metrobüste?

Taciz şiddeti hiç bitmiyor.

Kınamakla falan iş bitmiyor.

Ah, adam olamadınız bu kalıbının adamı mı para babalarınız

Beşiktaş'ta beş tokat, leş hareketler,

Cebi dolu ciğerin beş para etmez.

Yaşadığın kafa ne? İnsan mısın?

Biz utandık ulan! İnsan mısın?

İnsan mısın?

Bu hale nasıl gelir insan? Nasıl?'

SUSAMAM SÖZLERİ - ASPOVA- DÜNYA

'Düşerim derinlere.

Dünya, dönsün başım gibi.

Aklımı kaybederek rüya,

Nefesim, iç sesim...

Düşerim derinlere.

Dünya, dönsün başım gibi,

Aklımı kaybederek rüya,

Nefesim, iç sesim...

Düşerim derinlere.'

SUSAMAM SÖZLERİ - DEFKHAN - GURBET

'Kaptı kafamı çarptı duvara.

Beni koruması gereken tenime bastı cigara.

Kaldırdı geri bütün derileri kattı dumana.

Yattım falaka motherfucker bu mu yargı burada?

Hangi kurala denk? (denk)

Cenk için hazırım, karışır her yer.

Öğretilen bu işte.

Şiddeti sevmek ve ipleri germek.

Bak Almanya buz gibi morg.

Bana sor sana diyeyim.

Gençlerin çoğunda amfetamin, tilidin ya da weed, kokain ya da speed, crack!

Sana göre güzel ama bana göre değil.

Bana göre değil, kafana göre yürü bas mayına geber.

Ederi kaç? Kaç? Kaç?

Kaç paraya bedel?

Yeter artık dönme teker gibi.

Dost ol yeter bana.

Geliyorsan dosdoğru gel.'

SUSAMAM SÖZLERİ - ŞANIŞER - HAYVAN HAKLARI

'Bir kap su ver çok mu zor?

Vicdanlı ol be lanet!

Anlamak istemiyorsun ama bütün bu canlar sana bana emanet.

Lan bir düşün:

'Soğukta kışta dışarıda tek başına yaşıyorsun.

Dilini anlayan kimse yok hep tehlike, hep felaket, hep afet'

Ademe bir türlü yaranamazlar.

Vicdana bakar paraya bakmaz.

Toplayıp ormana atmak çözüm değil.

Bunlar kurt değil, ormanda kendi başlarına yaşayamazlar

Onları sen savun, onlar kendi haklarını arayamazlar

Barınaklar dolu,

Memleket acı,

Seması kara,

Sokak hayvanlarına tecavüz etmenin, işkence etmenin cezası para!

'Büyük ahlaksızlıklar için büyük aptallar lazımdır'

Bütün insanlar suçlu değildir ama

Bütün hayvanlar masumdur.'

Nakarat:

'Gel, gül olur hapsolur bu suçlu cümleler!

Yenilir hiç olurum fark etmezler!

Susmam, susamam!

Korkma yanıma gel!

Gel, gül olur hapsolur bu suçlu cümleler!

Yenilir hiç olurum fark etmezler!

Susmam,

Susamam.'

SUSAMAM SÖZLERİ - SOKRAT ST. - İNTİHAR

'Gitme, gitme, gitme, gitme

Daha çok şeyi değiştirebiliriz bu hayatta.

İnat etme.

Hepimiz pes ettik vaktiyle.

Şimdi sık yumruğunu,

Sustur şu suskunluğunu.

Unutma kafan atınca nasıl da dimdik durduğunu.

İçin dışın nefret,

Gel,

Hiçbir şeyi yaşamak kadar sevme.

Sana bir dünya yaratamam da elini tutarım elbette.

Varsın herkes terk etsin seni.

Sen dünyayı terk etme.

Seni yargılamıyorum.

Acını tam olarak anlamam mümkün değil biliyorum.

Kaldıramadığım yükleri bırakıp kendi yolumdan gidiyorum ben.

Sen de aynaya bak lütfen.

'Seni seviyorum' de.'

SUSAMAM SÖZLERİ - AGA B - FAŞİZM

'Ey! Faşizm ne mi?

En amiyane deyimiyle faka basacağız.

Beynelmilel el birliğiyle,

Tek bildiğiniz siz

Ve de pek çok kazanın asıl sebebi aşırı hırs.

Bu hırs bir ebedi his.

Evde eşine kız,

Sokakta kriz,

Fıss, tokakla köpeği,

Cins ise değil de miks ise tabii.

Akılsız, ey!

Kendinden çalan hırsız!

Polisten tırs, ey!

Ol ister sistem.

Hiç çiğ sığ birey.

Bir neyin ne olduğunu,

Bi' de bizi bil.

Biz façası pis de eli temiz bir nesiliz.

Bu işin selesi siz de,

Tekeri gidonu biz.

Ey, e bir tabi biz de biz gibi bir neslin peşindeyiz.

Ey, bu tek emelimiz saygı, tohum.

Torun, ayna ol.

Kaygı bol da yol.

Ey, tam da bu.

Ya boğul ya doğ.

Tonla yanlışa, gırla doğru.

Olsun torun, saygı tohum.'

SUSAMAM SÖZLERİ - MİRAC - SOKAK

'Yüzüne bakamam yüzüm düşer o yerlere.

Ayakları çıplakken gözleri dalar düşlere.

Başı önünde ama beden çıkıyor sefere.

Yok mecal dizinde.

Bak, her bir günü sürgüne,

Kaçamıyor kovalıyor zalimler.

Ele güne, ele bakıyor o gözler.

Kodamanın parasını ateşe ver.

Ve de koyduğumun egosunu bi' yere ser.

Sokağa bakanın adını değil,

Yoksulumun, yetimimin adını ver.

Zabıtaları seyyara değil,

Gökdelenlere gönder.'

SUSAMAM SÖZLERİ - MERT ŞENEL

'Fırtınadan kopup giden dalların bir tanesiyim.

Fazla yol almış ve yıpranmış.

İçimde neler dönüp durur anlatsam tarifi yok.

Bazen evsiz bir çocuğun hikayesiyim.

Fırtınadan kopup giden dalların bir tanesiyim.

Fazla yol almış ve yıpranmış.

İçimde neler dönüp durur anlatsam tarifi yok.

Bazen evsiz bir çocuğun hikayesiyim.'

SUSAMAM SÖZLERİ - KAMUFLE - TRAFİK

'Can pazarı, otobanlar can pazarı

365 günün riskli,

Bitmiyor gamsız magandası.

Öde kan parası.

Bir kaza bayrama matem düşürür.

Yürek dağlar acılar cabası.

Bir sela çınlar kulaklarında,

Hiç dinmez yarası.

Trafik terörüne eşlik eder alkol, şiddet, hız tutkusu,

25 yaşında yüz binlik arabaya binen gençlerin yok korkusu.

Önce emniyet sonra hoşgörü,

Sabır, selamet gerekiyor insan.

Ufacık bir hata her şeyi karartır inan yok dönüşü.'