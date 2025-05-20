Survivor 2025'te yarışmacılar Meryem ve İsmail arasında yaşanan diyaloglar ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışma sürecindeki gerilimli anlar ve takım içindeki dengelere yansıyan gelişmeler, yarışmanın son bölümlerinde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Gözler, ikili arasında yaşananlara dair ayrıntılara çevrildi. Peki, Survivor'da Meryem ve İsmail arasında ne oldu? Survivor 2025 Meryem ve İsmail olayı nedir? İşte, merak edilen olaya ilişkin detaylar…

SURVİVOR 2025 MERYEM VE İSMAİL OLAYI NEDİR, NE YAŞANDI?

Survivor 2025'in 19 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Yarışmaya bu hafta veda eden isim, geçmiş sezonun şampiyonlarından İsmail Balaban oldu. Elenme öncesinde yaşanan bir gerilim ise dikkatlerden kaçmadı. İsmail ile yarışmacı Meryem arasında düello öncesi yaşanan gerginlik, hem ada konseyinde hem de sosyal medyada geniş yankı buldu.

Survivor'da Meryem ve İsmail arasında ne oldu

Yeni format gereği kadın ve erkek yarışmacıların karışık olarak eşleştiği düello sisteminde, ilk turda Hikmet, Meryem'i mağlup ederken, Aycan, İsmail Balaban'a karşı galip gelerek potadan çıkmayı başardı. Final düellosunda ise bu kez Meryem ile İsmail karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede gülen taraf Meryem oldu ve adada kalmayı başardı.

Ancak gecenin asıl konuşulan olayı, yarışma esnasında Meryem'in İsmail'e yaptığı jestti. Meryem'in, İsmail yarışırken söylediği "Göndeririz" ifadesiyle birlikte yaptığı el hareketi, TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformlarında gündem yarattı. Bu anlar, izleyiciler tarafından çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.

Survivor 2025 Meryem ve İsmail olayı nedir

İsmail Balaban ile Meryem'in daha önce iyi anlaştıkları bilinirken, bu hareket izleyenleri şaşırttı. İsmail'in eşi tarafından yapılan açıklamada, yaşananların yarışma ortamının stresiyle oluştuğu, ikili arasında kişisel bir kırgınlık olmadığı ve dostluklarının sürdüğü ifade edildi.

Gerilimli anların ardından elenen İsmail Balaban, yarışmaya veda ederken izleyiciler arasında "Meryem ve İsmail arasında ne oldu?" sorusu merak konusu haline geldi. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde taraflardan gelecek açıklamalar dikkatle takip ediliyor.