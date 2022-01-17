Sunucu Gökay Kalaycıoğlu'dan patentini aldığı Aynasız ismiyle film çeken Tolgahan Sayışman'a milyonluk dava

Oyuncu Tolgahan Sayışman, Han Medya Yapım şirketini kurarak, 2021 Kasım ayında ilk filmi Aynasız'ı çekti. Oyuncu, ilk projesi Aynasız'ın isim haklarının, daha önceden alınıp alınmadığının kontrolünü yapmadığı için, tazminat ödemeye mahkum olabilir.

AYNASIZ MARKASININ TESCİLİ ALDI

Sunucu Gökay Kalaycıoğlu Aynasız markasına 12.06.2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığı ile 2020/61862 sayılı başvur numarası ile marka tescil süreci başlatmıştı. Yasal prosedürlerin takibini ihmal eden ve çekimini tamamlayıp, vizyona sokmaya hazırlanan Tolgahan Sayışman filminin ismini koyarken, hiçbir kontrol yapmadığı için Aynasız markasının Gökay Kalaycıoğlu tarafından 12/06/2020 tarihinden itibaren on yıl süreyle 14/11/2020 tarihinde tescil edildiğini gözden kaçırdı.

Gökay Kalaycıoğlu

"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇIYORUM"

Yaşanan durum hakkında konuşan başarılı sunucu Gökay Kalaycıoğlu, 20 yıllık mesleki deneyimimi aktardığım, her detayını ilmek ilmek dokuduğum bir içerik ve format ile yola çıktım. Üzerinde günlerce, haftalarca düşünerek formatıma en yakışacak ve haklarını alabileceğim ismi düşündüm. Aynasız fikri ve ismi yüreğime dokundu. Türk Marka ve Patent kurumuna başvurdum ve tüm maddeleri ile haklarını aldım. Gözbebeğim olan bir format ile televizyona hazırlanırken, bu fikir hırsızlığı ile karşılaştım. İnsanlar popülerlikleri ile, kural tanımaz bir duruşla 'Aklıma ne eserse, canım ne isterse yapabilirim' diyor bu ülkede. Bunun adına cahillik denir. Bir insan böyle bir süreçte araştırma yapmaz mı? Danışmanlık almaz mı? Bu işler bu kadar kolay mı? Hayatımı koyduğum bu formatın isim hakkı ihlali için, yargı yoluna başvurdum. Maddi, manevi tazminat davası açıyorum" dedi.

"MARKA HAKKINDA TECAVÜZ FİİLİ GERÇEKLEŞTİ"

Gökay Kalaycıoğlu'nun avukatlığını üstlenen Talat N. Arman ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Müvekkilim tarafından 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumun'dan Aynasız marka isminin film, tiyatro eseri, dizi vs. tüm haklarını adına tescil ettirmiştir. Bilindiği üzere 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve Anayasamıza uygun uluslar arası sözleşme ve eki protokolleri ile özellikle Madrid Anlaşması (TRIPs) ve eki protokollere uygun ve korunan Aynasız markasının tescilli sahibidir. Sınai Mülkiyet Kanuna göre tescilli bir markayı kullanma hakkı münhasıran marka hakkı sahibine aittir. Marka hakkı sahibinin izni olmaksızın haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması ise marka tecavüzü olarak kabul edilir. Aynı Kanunun 29. Maddesi açıkça tecavüz sayılan fiiller saymış olup buna göre marka hakkı sahibi bu tecavüz fiilini gerçekleştiren kişi ve ya kişilere karşı kanun yollarına başvurarak tecavüzün önlenmesi, durdurulması, kaldırılması tazminata mahkum edilmesi veya cezalandırılması talep etme hakkına sahiptir. Marka hakkına tecavüz fiilini gerçekleştiren kişinin hem hukuki hem de cezai sorumluluğu bulunmaktadır."

"YARGISAL İŞLEMLERİ BAŞLATTIK"

"Yukarıdaki açıklamaların ışığı altında müvekkilin tescilli markasına yapılmış tecavüz fiili hakkında yargısal işlemleri başlatmış bulunmaktayız. Ayrıca filmin ismi değiştirilse dahi markanın gizeminin bozulması ve kullanımdan kaynaklanan tanıtımlar sebebi ile tazmin hukukuna ilişkin haklarımızı kullanacağımızı ayrıca belirtiriz. Yine önemle belirtmek isteriz ki; müvekkilin 6769 sayılı Kanundan kaynaklanın yasal haklarının sonuna kadar savunulacağı, sorumlular hakkında başlatılan yargısal sürecinde tarafımızdan titizlikle takip edileceği kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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