Rekortmen cimnastikçi Adem Asil: Sıra olimpiyat madalyasında

ARTİSTİK cimnastikte milli formayla 4 yıl içinde uluslararası alanda madalya rekoru kıran Adem Asil, artık hedefinin iki kez kıl payı kaçırdığı olimpiyat madalyasına ulaşmak olduğunu söyledi. Bu yıl içinde Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez çifte şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki sporcu, Dünya Şampiyonası'ndan da gümüş madalyayla dönerek dev organizasyonda iki madalya kazanan ilk cimnastikçimiz oldu. Demirören Ajansı'na özel açıklamalar yapan Adem Asil ve Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin, sıranın olimpiyat madalyasında olduğunu belirtti.

AVRUPA'DA 11 MADALYAYLA REKOR KIRDI

Almanya'da haziran ayındaki Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda hem genel tasnifte hem de halkada altın madalyayı boynuna takıp, 2023 Avrupa Şampiyonası'ndaki aynı başarısını tekrarladıktan sonra 19-25 Ekim tarihleri arasında Endonezya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde ikinci olan Adem, yine ilki başardı. Daha önce 2022 Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde şampiyon olan 26 yaşındaki sporcu, dev organizasyonda çifte madalya alan ilk cimnastikçimiz oldu. Avrupa Şampiyonası'nda 4 yıl içinde toplam 11 madalya kazanarak rekor kıran, Dünya Şampiyonası'nda da 1 altın, 1 gümüş alan Adem, gözünü 2020 Tokyo ve 2024 Paris'te ülkemizi temsil edip madalyayı ıskaladığı olimpiyatlara dikti. Adem, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalya hedefleyecek.

'ÇOK MUTLUYUM, ÇOK GURURLUYUM'

Dünya Şampiyonası'nın kendisi için çok güzel geçtiğini söyleyen Adem Asil, "Çok mutluyum, çok gururluyum. Çünkü bu yarışmaya, bu seviyeye gelmek için çok çalıştım ben. Türkiye'ye ikinci Dünya Şampiyonası madalyasını getirmek benim için bir onur gerçekten. Türkiye'de ilk iki madalya sahipli sporcuyum. O yüzden bu benim için gerçekten çok büyük bir onur. Bunu yaptığım için çok mutluyum. Zaten biz gerçekten bu sefer çok hazırdık. Hem mental hem fiziksel çok çalıştık. Biz gerçekten madalya almak için gittik ve çok şükür aldık. Ona mutluyuz. Tabii ki altın madalya isterdik. Son sporcuya kadar zaten birinciydik ama işte son sporcunun başlangıcı daha yüksek olduğu için yapacak bir şey yok. Bir sonraki sefer diyelim ama çok mutluyum, çok gururluyum gerçekten" dedi.

'O MADALYANIN GELECEĞİNE İNANIYORUM'

Daha önce milli formayla katıldığı iki olimpiyatta madalyayı kıl payı kaçıran Adem Asil, "Bu şekilde devam edersek, ufak detaylar için çalışırsak, bu düzen, bu sistemde çalışırsak o altın madalyanın geleceğine inanıyorum. Ben iki kez olimpiyata katıldım. Birisinde 5'inci oldum, birisinde 6'ncı oldum ama inanıyorum ki daha iyi oluyorum. Gerçekten şu anki Adem Asil daha çok tecrübeli, daha çok çalışkan, daha çok akıllı. O yüzden inanıyorum ki böyle adım adım olimpiyata doğru bir daha bir daha dünya, bir daha Avrupa neden olmasın? Benim en büyük hedefim olimpiyat altın madalyası" diye konuştu.

GENÇLERE ÖNERİSİ ÇOK ÇALIŞMAK

Genç sporcular için öneride bulunan milli sporcu şöyle konuştu:

"Beni bu yerlere getiren çok çalışmak. İlk hedefini kuracaksın. O hedefe göre o hedefe doğru bir plan yapacaksın ve o hedefi gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapacaksın. Benim planım bu. Ben gerçekten hedefime koydum. Buraya geldim, çok çalıştım ve başardım. Yani bu kadar. Aslında çok basit bir şey. Ama yani kendi hayatını de disipline sokmak çok önemli. Hedef de koymak çok önemli. Yani her gün neden uyanıyorsun, her gün neden antrenmana gidiyorsun ya da okula gidiyorsun onun da bir hedefi olması gerekiyor. O yüzden hedefe doğru çalışın ve elinizden geleni yapın her zaman."

18 YAŞINDA GELDİ

Mısır asıllı olan Adem, 2017 yılında 18 yaşındayken İzmir'e yerleşmişti. İzmir'deki ilk döneminde antrenör Yılmaz Göktekin'in aile evinde kalan Adem Asil, 2021'de Türk vatandaşlığına geçtikten sonra 1 Dünya, 4 Avrupa şampiyonluğu, 1 Dünya ikinciliği, Avrupa Şampiyonası'nda 3 gümüş, 4 bronz madalya kazanıp ülkemizi gururlandırdı.

YILMAZ GÖKTEKİN: BU İŞ EKİP İŞİ

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin, cimnastikte son yıllarda Adem Asil, İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder gibi isimlerin başarılarının ekip işi olduğunu dile getirdi. Göktekin, "Spor Bakanlığı, Cimnastik Federasyonu, antrenör ekibi, destek elemanları, bu bir ekip işi. Bu sadece evet benim başında olduğum bir teknik direktörlük konumum itibarıyla takımın başında sürekli ben çıkıyorum. Hatta televizyonda da izlerken o seriyi yaklaşık 50 saniyelik veya 1 dakikalık seri izliyorsunuz ama o seriyi sunmadan önce onun arkasında gerçekten büyük bir ekip var. Bu ekibin her biri bizim için çok çok değerli. Bu bir planlama işi. En büyük hedefimiz, amacımız tabii ki bu başarının sürdürülebilir hale gelmesini sağlamak. Bu hep beraber olacak" diye konuştu.

'AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ALDIĞIMIZ BAŞARI DÜNYA ŞAMPİYONASI ÖNCESİ MERAK UYANDIRDI'

Dünya Şampiyonası'nda Adem Asil'in gerçekten çok büyük bir başarı elde ettiğini belirten Göktekin, "Yaklaşık 2.5-3 ay önce yapılan Avrupa Şampiyonası'nda yine Adem Asil iki tane altın madalyayla ülkemize dönmüştü. Bu büyük bir başarı. Bir sporcunun bir yarışmada iki tane altın madalya alması Avrupa Şampiyonası gibi bir organizasyonda büyük olay. Avrupa Şampiyonası'nda aldığımız başarı Dünya Şampiyonası öncesi merak uyandırdı. Hemen Avrupa Şampiyonası'na döndükten sonra çok kısa bir ara tatil verdikten sonra hemen Dünya Şampiyonası hazırlıklarımıza başladık. Dünya Şampiyonası, olimpiyattan sonra en büyük organizasyon hatta katılım sayısı olimpiyatlardan daha üst düzeyde. Çünkü Avrupa Şampiyonası bir Avrupa kıtasının katıldığı bir yarışma. Ama Dünya Şampiyonası 5 kıtanın da gelip orada sizinle mücadele ettiği bir büyük bir organizasyon" diye konuştu.

'TÜRK SPORCULAR MARKA OLDU'

Türk sporcuların cimnastikte marka haline geldiğini belirten Göktekin, "Organizasyon çok güzeldi ama hazırlık sürecinde gerçekten biz; Adem, ben, sporcularımız haftalarca, aylarca ailemizden uzak kaldık. Ülkemizden uzak kaldık. Yurt içi kampları, yurt dışı kamplarımız oldu" diyen Göktekin, "Bunu planlamamız gerçekten kolay olmadı. Ama bir fedakarlıkta bulunmamız gerekiyordu. Hem sporcular hem de biz. Bunu fazlasıyla yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Tabii sonuç böyle olunca bu madalya bizi çok mutlu etti. Gerçekten her şeye değdi diyebiliriz. Ama şu bir gerçek artık bizim Türk cimnastikçiler arenaya çıktığı zaman podyuma çıktığı zaman tüm dünya acaba işte Adem ne yapacak, İbrahim ne yapacak, Ferhat ne yapacak, diğer sporcular ne yapacak, Ahmet ne yapacak gözüyle bakıyor. Çünkü artık Türk sporcuları da bir marka oldular. Bunu oluşturmak bu şekilde bizden bahsediyor olmaları çok çok önemli. Özellikle son 10 yılda bizim Türk cimnastiğin geldiği nokta gerçekten tartışılmaz bir gerçek. Bu destek olmadan kesinlikle olmaz ama tamamen bu bir planlamanın işi" dedi.

'10-15 YIL ÖNCE HAYALDİ'

Bu başarıların daha önce hayal olduğunu söyleyen Göktekin, "Hem ekip olarak hem antrenör olarak hem federasyon olarak gerçekten o madalyayı almak için elimizden gelen her türlü çabayı mücadeleyi veriyoruz. Tabii bu kolay değil. Dünya arenasında cimnastik gibi bir branşta ülkeyi temsil ediyorsun. Bundan 10-15 yıl önce siz Avrupa'da ben şampiyonu olacağım, dünya şampiyonu olacağım, olimpiyatta madalya alacağım derseniz hayal bile edilemezdi. Rahmetli Hıncal Uluç'un da bahsettiği gibi ben o İbrahim Çolak'ın dünya şampiyonu olduğu seriyi izlerken ekran kilitlendi sanmış, o T hareketinde ekran dondu sanmış. Dünya şampiyonu bir Türk sporcunun cimnastik arenasına çıkıp bu şekilde Türk sporunu bu şekilde temsil etmesi gerçekten iyi bir başlangıçtı. Bir çığır açtı. Bunun arkasından da 2019, 2021, 2022, 2025 Dünya ve Avrupa şampiyonları ardı sıra geldi. Hiçbir bir başarı tesadüf değildir. Bunun da arkasında gerçekten büyük bir ekip var. Çalışan büyük bir ekip var, fedakarlık var, özveri var" diye konuştu.

ALTYAPIDAN YENİ SPORCULAR GELECEK

"Bizim görevimiz Türk insanı çalışırsa, isterse her şeyin üstesinden geleceğini ispatlamak" diyen Yılmaz Göktekin, "Bir kez daha bunu dünyaya gösterdik. Bu ülkemiz için çok anlam taşıyan bir madalya. Çünkü evet bir oldu, 2 oldu ve aynı sporcuyla değil birden fazla, birden başka sporcularla farklı farklı başarılar almamız gerçekten cimnastik ülkesi olmamızın bir göstergesi. Bunu sürdürülebilir bir yapı haline geliştirmek getirmek en büyük hedefimiz, en büyük planımız. Bu uğurda şu anda çalışıyoruz. Antrenör gelişimine biraz önem vermeye başladık. Çünkü antrenör olmazsa da sporcu yetişmez. İyi sporcunun yetişmesi için de iyi antrenörün gelişimine çok önem veriyoruz. Şu anki süreci bu şekilde yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.

'OLİMPİYAT FİNALLERİNE KALMAK ÖNEMLİ'

Göktekin, "Eğer biz iyi antrenör ekibini yetiştirirsek alttan Ademler, Ferhatlar, İbrahimler hepsi gelecektir. Biz bu süreci çok iyi yönetmemiz gerekiyor ekibimizle beraber. Belki bir 2 yıl, 3 yıl, bir dönem belki bir düşüş yaşayabiliriz ama o düşüşü yaşamamak için en kısa şekilde nasıl tekrar o yükselişe geçmemizin gerektiğini biliyoruz. Adem iki olimpiyata katıldı. İki olimpiyatta da finale katlı kaldı. Olimpiyatlara katılıyorsunuz, tüm yarışmalarda ilk 3'e madalya veriyorlar. Eğer ilk 5'e vermiş olsalardı şu an bir 4-5 tane olimpiyat madalyamız olacaktı. İbrahim'in olacaktı. Ferhat'ın belki iki tane madalyası olacaktı. Adem'in belki 2-3 tane madalyası olacaktı. Ahmet'in belki olacaktı bir şekilde. Ama ilk 3'e madalya veriyorlar. Olimpiyat 5'inciliği, 6'ncılığı küçümsenecek bir derece değil. Finale kalmak gerçekten küçümsenecek bir derece değil" dedi.

'MADALYA NEDEN OLMASIN'

Her sporcunun hayalinde olimpiyat madalyası kazanmak olduğunu vurgulayan Göktekin sözlerini şöyle tamamladı:

"Bana göre dünya şampiyonası daha zor bir yarışma ama bu işin zirvesi olimpiyatlar. Belli sporcular, rakipleriniz belli. Kısıtlı sayıda sporcu ve ülke geliyor. Neden orada da madalya olmasın? Olimpiyat yolunda 2 yılımız var. Olimpiyatlar 2028'de ama zaman çabuk geçiyor. Bu süreci bizim çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü 2026 yılında takım yarışmalarımız var. Avrupa'da ilk 13'e gireceksiniz. Dünya Şampiyonası'na takım olarak gidebilmek için dünyada en iyi 24 ülke arasına gireceksiniz. Bir sonraki Dünya Şampiyonası'ndaki olimpiyat seçme kriterlerini kota almak için de en iyi 12 ülke arasına gireceksiniz. Bu basamak basamak bunların hepsinin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Planlamamız bu şekilde. Yarışma biter bitmez bunları düşünmeye başladık. Bir değil birden fazla madalya beklentimiz olacak inşallah."