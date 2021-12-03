Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız

Bu sabah Twitter hesabından bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'ten randevu istediğini ancak alamadığını söyledi. "Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" paylaşımının ardından belirttiği saatte TÜİK'e giden Kılıçdaroğlu içeriye alınmadı.

KILIÇDAROĞLU TÜİK'İN KAPISINDA KONUŞTU

Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına "Bu tabloyu cumhuriyet tarihinde hiç görmedik. Değerli arkadaşlar, burası enflasyon oranlarını açıklıyor. Bugün aylık ve yıllık enflasyon açıklandı. Bu rakamlar güven vermiyor. Tüm vatandaşlarıma açık ve net söylüyorum. Markete gittiğinizde enflasyon gerçekten bu seviyelerde mi diye bakın. Değerli arkadaşlar şunu açıkça ifade edeyim, CHP Genel Başkanı olarak milyonlarca işçinin ve emekçinin hakkını korumak benim temel görevimdir. İşçinin, memurun, emeklinin hakkını korumak benim görevimdir. Benim görevim budur. Bu rakamlar, memura, işçiye, emekliye daha az pay verilmesi anlamına geliyor. Böyle bir tabloya ben sessiz kalırsam, o zaman neden siyaset yapıyorum. Memurun hakkını, emeklinin hakkını savunmak için buradayım. Siz rakamları küçük gösteriyorsunuz. Bu verileri nereden aldınız, hangi mağazadan aldınız diye soracaktım. TÜİK, devlet kurumu olmaktan çıkmış ve Saray kurumu haline gelmiştir. TÜİK'te çalışan arkadaşları şunu unutmasın, hepinizin tabi olduğu yasa devlet kanunları yasasıdır. Bu bina, vatandaşların ödediği vergilerle yapıldı" dedi.

BAKAN SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: CHP, EHLİYETİNİ KAYBETMİŞ BİR KİŞİNİN İŞGALİNDEDİR

Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gitmesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Soylu şu ifadeleri kullandı: "Kılıçdaroğlu; suç ve suç örgütleri ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir."

CHP'DEN BAKAN SOYLU'NUN SÖZLERİNE ART ARDA TEPKİLER GELDİ

Bakan Soylu'nun Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'li milletvekillerinden art arda tepkiler geldi. CHP adına ilk tepkiyi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay verirken, Soylu'ya şu sözlerle tepki gösterdi;

"Utanmazlıkta sınır tanımayan Süleyman Soylu... Milletin hakkını aramak için Merkez Bankası'na da gideriz, TÜİK'e de gideriz. Söz konusu olan milletin rızkıdır. Suç örgütü ile ilişki arıyorsan mafyayla, uyuşturucu baronlarıyla, kara para aklayıcılarıyla ilişkine bak!"

"GELİYOR GELMEKTE OLAN"

Altaylı'nın ardından Bakan Soylu'nun sözlerine yönelik bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'den geldi. Adıgüzel "Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız. Geliyor gelmekte olan!" ifadesini kullandı.

"ANA MUHALEFET PARTİSİ KAMU ADINA HESAP SORMA YETKİSİNE SAHİPTİR"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise Soylu'ya tepkisini "Ana Muhalefet Partisi, kamu adına hesap sorma yetkisine sahiptir. Bunu sen de çok iyi biliyorsun ama korkudan ne yapacağınızı bilemez durumdasınız. Mekan basmak senin gibi mafyayla el ele iş tutan, kabadayı gibi sağa sola racon kesenlerin işidir. Hesap vereceksiniz!" sözleriyle gösterdi.

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