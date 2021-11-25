Soyer: "Kadınları şehrin parçası değil, bizzat kendisi olarak görüyorum"

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yapılan "Mercek Altında; Kadına Yönelik Şiddet" konulu foruma katıldı. Açılışta konuşan Başkan Soyer, "İstanbul Sözleşmesi'nin gerekliliklerini İzmir'de uygulamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ben kadınları bu şehrin sadece bir parçası değil, bizzat kendisi olarak görüyorum" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşitlikçi politikaları ve "kadın dostu kent" vizyonuyla çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin 30 ilçesinde düzenlediği tematik Kadın Forumları'nın ikincisini 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde "Mercek Altında; Kadına Yönelik Şiddet" temasıyla Urla Eski Tamirhane Binası'nda düzenledi.

İlçelerin temel özelliklerini dikkate alarak planlanan tematik Kadın Forumları'nın ilki Bornova Dramalılar Köşkü'nde "Kadın Hakları" temasıyla yapılmıştı.

Soyer: "İstanbul Sözleşmesi uygulanacak, şüpheniz olmasın"

Forum öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i erkek kıyafetleri giyerek bıyık takan, elinde öldürülen kadınların fotoğrafları olan kadın grubu karşıladı. Açılış konuşmasında hala Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamamasından dolayı çok üzgün olduğunu belirten Başkan Tunç Soyer, "İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'de eninde sonunda yeniden yüksek bir ciddiyetle uygulanacak. Hiçbirimizin şüphesi olmasın. Ülkemizdeki gerçekler göz önüne alındığında, İzmir'imizin Birleşmiş Milletler tarafından 'Dünya Kadın Dostu Kentler' arasına dahil edilmesi son derece sevindirici ama tek başına yeterli değil. Türkiye'de 2021'in ilk altı ayında 130 kadın katledildi. Şüpheli ölümler bu rakama dahil değil. Cinayetlerin çoğu, kadınların eşleri tarafından işlendi. Kadınlarımız evlerinde de güvende değil. Bu nedenle, İstanbul Sözleşmesi'nin gerekliliklerini İzmir'de uygulamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ben kadınları bu şehrin sadece bir parçası değil, bizzat kendisi olarak görüyorum. Bu nedenle bugün burada kadına karşı şiddetle mücadele eden İzmirlilerin yanında olmayı istedim. Karar alma mekanizmalarında eşit oranda kadın temsili bir ayrıntı değil, esastır. Hem de göstermelik bir temsil değil, kendi dünya görüşleri ve gündemleriyle orada olmalı kadınlar. Olmalı ki, gündemleri gündemlerimiz olsun. Bu konuda, kadınların yanındayız" diye konuştu.

"Somut adımlar attık, devam edeceğiz"

İzmir'de kadınların güvenliği, eşitliği için yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Soyer, "Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk sayesinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıma konusunda öncü ülkelerdendir, demeyi hep çok sevdik. Ne var ki, bu öncülüğü ekonomik ve sosyal statü eşitliğiyle mutlak kılamadık. Ben de usandım, siz de bıktınız, biliyorum. Sözcüklerin havada uçuşmasından, sözlerin tutulmamasından… İzmir'de somut adımlar attık, devam edeceğiz. Belediyemizde kadınları önceden 'erkek işi' olarak tanımlanan görevlere ortak kılmaya öncelik verdik. Daha çok çabalamamız gerekiyor. Yaşamın her alanında cinsiyet eşitliği için daha da çok mücadele etmemiz gerekiyor. Tehdit altındaki, sosyal devlet güvencesinden yoksun kadınların yaşam hakkını çok daha sıkı korumamız gerekiyor" dedi.

"İstanbul Sözleşmesi olacak, aması yok"

Forumun moderatörlüğünü yapan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, "Çözüm üzerine gitmemiz gerekiyor. Artık yaşadıklarımıza 'hayır' deme ve 'amaları' bırakma günü. İstanbul Sözleşmesi olacak, 'ama'sı yok" şeklinde konuştu.

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Yürütme Kurulu'ndan avukat Figen Özler Merder, "Artık istatistikleri, kadına şiddetin ne kadar yaygın olduğunu vurgulamaktan ziyade uygulama alanlarımızda gördüğümüz eksikleri nasıl çözeriz, bunları konuşmalıyız" diye konuştu.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu'ndan makina mühendisi Ferda Yamanlar ise "Kadının olduğu her alanda yenilik, üretkenlik, değişim, empati mevcut" dedi.

Başkan Soyer'e teşekkür

İzmir Tabip Odası Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Komisyonu'ndan uzman Dr. Zeynep Varol da şiddet konulu sunum yaptı. Varol, "Korkudan dışarı adım atmayan kadınlar var, İzmir'de bile" dedi. Prof. Dr. Eser Köker, "Biz farklı farklı yaşam deneyimlerine, tecrübelerine sahip, bir arada olmayı çok önemseyen kadın nüfusuyuz. Kamusal desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu. Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) üyesi Tülin Eraslan ise "İzmir kadın çalışanları ve belediye içindeki kadın sayısının fazla olması nedeniyle diğer illere göre yaptığı çalışmalarla fark yaratıyor. Tunç Soyer'e teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu ve taleplerini dile getirdi.

Video mesajla foruma katılan Afganistan'ın ilk kadın valisi Habibe Sarabi, Taliban'ın kız çocuklarını okula göndermediğini ve kadınlara şiddet uyguladığını ifade ederek, "Taliban kadın haklarını yasaklamak için her gün yeni düzenlemeler yapıyor" dedi.

Geniş katılımla yapıldı

Foruma Başkan Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in eşi Gönenç Bilgen Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun eşi Müyesser Özuslu, CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak, Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Yelda Celiloğlu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilay Kökkılınç ile Ali Emrah Karamustafaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, siyasi parti temsilcileri, kadın derneklerinin başkanları ile üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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