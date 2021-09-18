Son Yaz yeni bölüm canlı yayın HD izle! Son Yaz 22. bölüm full izle! Son Yaz 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz canlı izle!

Dizi severlerin merakla beklediği Son Yaz bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek . Son Yaz dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Son Yaz canlı izle, Son Yaz FOX TV canlı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu? Son Yaz full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Son Yaz canlı izleme linki nedir?Son Yaz canlı izle! İşte haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Canan'ın ölümünden sonra hiçbir şey eskisi gibi değildir. Kara ailesi ayrı yerlere savrulmuştur. Canan'ın ölümünü kaldıramayan Selim inzivaya çekilmiştir. Akgün ise kaçak durumdadır. Onları tekrar bir araya getirecek kişi ise Sare Akay olacaktır. Sare Akay, Son Yaz evrenine sırlarıyla birlikte girecek ve bütün dengeleri değiştirecektir.

Bir istihbarat çalışanı olan SareAkay, organize suçlarla mücadele için kurulan özel bir ekibin başına geçer. Çünkü İstanbul mafya ailelerinin savaşına şahitlik etmektedir.Onları bitirmek için yardıma ihtiyacı vardır. Ve Savcı Selim Kara'dan yardım isteyecektir. Ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır. Çünkü ne Selim artık eski Selim'dir; ne Akgün eski Akgün… Ne de Yağmur eski Yağmur… Artık onlar, ortak bir acının bedelini farklı farklı ödeyen insanlardır.

SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gökhan'ın, Selçuk Taşkın'ı kaçırma amacı farklıdır. Akgün ve babası ile yüzleşerek geçmişten gelen bir aile sırrını ifşa etmek istemektedir. Fakat planları, Akgün ve Selçuk Taşkın yüzleşemeden bozulur. Selim ve Canan, Yağmur'un kaçırılması sonrası oturup ilişkileri üzerine konuşurlar. Selim Kara Çeşme'ye döndüğünden beri Kara ailesinin başına gelmeyen kalmamıştır. Canan, ilişkisi ile ilgili radikal kararlar almanın arefesindedir. Yağmur ve Akgün bütün yaşananlarının ardından ilişkilerine bıraktıkları yerden devam etmenin hayalini kurarken önlerinde tek bir engel kalmıştır. Akgün'ün ağabeyi hala hayatta ve kayıptır. Akgün yaptıklarının hesabını ağabeyinden soracak mıdır? Yoksa Yağmur'u dinleyip peşini bırakacak mıdır? Büyük gün yaklaşmaktadır. Selçuk Taşkın'ın Halil Sadi'ye karşı gizli tanıklık yapacağı mahkeme günü belli olmuştur. Fakat Selçuk Taşkın'ı Gökhan vasıtası ile susturamayan Halil Sadi, Selçuk Taşkın'ın mahkemeye çıkmaması için elinden geleni yapacaktır. Selçuk Taşkın, İstanbul'da mahkemeye çıkıp tanıklık yapabilecek midir?

SON YAZ OYUNCULARI KİMLER?

Alperen Duymaz, Ali Atay, Birce Akalay, Hafsanur Sancaktutan, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yılmaz Bayraktar, Yasemin Yazıcı, Yunus Narin, Zuhal Gencer, Onur Bay, Yaprak Medine, Tayfun Sav, Ata Nedim Arman, Cengiz Okuyucu, İlda Özgürel. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

SON YAZ CANLI İZLE!

SON YAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



SON YAZ 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Haberler.com - Gündem