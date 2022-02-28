Son dakika! Zelenski'den tüm Rus askerlere çağrı: Komutanlarınıza inanmayın, sadece canınızı kurtarın

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da direniş tüm hızıyla devam ediyor. Ukrayna tarafı, başta Bayraktar SİHA'ları olmak üzere birçok hava unsuruyla Rus konvoylarını imha ettiğini açıklarken, yine Ukrayna kaynaklarından yapılan açıklamada 5 binin üzerinde Rus askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

MÜZAKERE MASASINDALAR

İki ülke bu gelişmelerin ardından önceki gün müzakere için anlaştı. Bugün "ön koşulsuz" olarak Belarus'ta bir araya gelecek Ukrayna ve Rus heyetinin görüşmesinden çıkacak sonuçlar bekleniyor. İki ülke de ateşkese sıcak bakarken, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den dikkat çeken bir çağrı geldi.

"SİLAHLARI BIRAKIN, CANINIZI KURTARIN"

Ukrayna'ya saldıran Rus askerlere seslenen Zelenski, "Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'NIN ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI KABUL EDİLDİ

Diğer yandan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumu, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde yapıldı. BM İnsan Hakları Konseyi, "Rusya'nın saldırganlığından kaynaklanan Ukrayna'daki insan haklarının durumuna" ilişkin Ukrayna'nın acil toplantı çağrısını kabul etti. Konsey Sözcüsü Rolando Gomez, yaptığı açıklamada, "Ukrayna" konulu özel toplantının 3 Mart Perşembe günü gerçekleştirileceğini bildirdi. BM İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumu, 1 Nisan'da sona erecek.

422 BİN MÜLTECİ, KOMŞU ÜLKELERE GEÇTİ

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 422 bin mültecinin komşu ülkelere geçtiğini, 102 sivilin öldüğünü bildirdi.







