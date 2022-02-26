Son Dakika: Rusya vuruyor, Ukrayna direniyor! Savaşın 3. gününde bilanço gittikçe ağırlaşıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Rusya vuruyor, Ukrayna direniyor! Savaşın 3. gününde bilanço gittikçe ağırlaşıyor

Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika: Rusya vuruyor, Ukrayna direniyor! Savaşın 3. gününde bilanço gittikçe ağırlaşıyor

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 3. gününde de şiddetli saldırılarla devam ediyor. Başkent Kiev gece boyu bombalanırken, orduya destek olmak isteyen halk da sokağa indi. Ülkenin dört bir yanında direniş sürerken Ukrayna Sağlık Bakanlığı acı bilançoyu açıkladı. Saldırılarda 3'ü çocuk 198 kişi öldürüldü, 1115 kişi ise yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna harekatı üçüncü gününde devam ederken, başkent Kiev'de gece boyunca patlama sesleri yükseldi. Sivillerin olduğu binalar füzelerle vuruldu, kent genelinde zaman zaman sirenler çaldı. Vatandaşların bir kısmı metro istasyonlarına sığınırken bir kısmı ise sokağa inip Ukrayna ordusuyla birlikte Ruslara karşı mücadele etti.

Son Dakika! Ukrayna Sağlık Bakanlığı: Rusya'nın saldırıları sonucu, 3'ü çocuk 198 vatandaşımız öldürüldü

SOKAKLARDA ÇATIŞMA YAŞANIYOR

Sabahın erken saatlerinde Ukrayna İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehrimizin sokaklarında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Sakin olun ve kapılarınızı açmayın, en yakındaki sığınaklara geçin" denildi. Yapılan açıklamada şu ana kadar 3 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğü, 200 Rus askerinin de esir alındığı belirtildi. Ayrıca Ruslara ait 14 uçak, 18 helikopter ve 102 tankın imha edildiği aktarıldı.

ACI BİLANÇOYU PAYLAŞTILAR

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın saldırılarında 3'ü çocuk 198 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralanan kişi sayısı ise 33'ü çocuk 1115 kişi olarak aktarıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title