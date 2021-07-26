Son Dakika! Tunus'taki darbe girişimine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Derin endişe duyuyoruz

Son dakika! Tunus'ta dün gece yarısı Cumhurbaşkanı bir açıklama yaparak, Başbakan'ı görevden aldıklarını ve Meclis'i feshettiklerini söyledi. Bu gelişme sonrası sokaklar karışırken, darbe girişimine Dışişleri Bakanlığı da tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, "Tunus'ta halkın iradesini temsil eden Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, dün gece yarısı "ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurdu. Görevden alınan Başbakan Hişam el-Meşişi'nin ordu tarafından tutuklandığı iddia edildi. Tunus Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin yetkilerini dondurma yönünde duyurduğu kararın 30 gün için geçerli olacağını bildirdi.

Said, birkaç ay önce almaları gereken bu kararları Meclis Başkanı ve Başbakan Hişam el-Meşişi ile yaptığı istişareler sonrasında aldığını ifade etti.

KARARLAR HEMEN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyuran Said, söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktardı.

YENİ BAŞBAKANLA HÜKÜMET KURULACAK

Said, genelgeler biçiminde gerekli kararların duyurulmaya devam edeceğini, atayacağı başbakan ile yeni bir hükümet kurulacağını ve hükümetin cumhurbaşkanı liderliğinde kalacağını kaydetti.

HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Tunus Meclis Başkanı Raşit Gannuşi ise "Cumhurbaşkanının yasal bir dayanağı olmayan kararları, bir darbedir, anayasayla yorumlamak yanlıştır" diyerek halkı "demokrasiyi yeniden tesis etmek için barışçıl mücadeleye" çağırdı. Kimi darbe karşıtları sokağa çıkarak yaşananlara tepkisini gösterdi. Bir grup ise darbeye sevinerek kutlama yapmak için dışarıya çıktı.

GANNUŞİ MECLİS'E ALINMADI

Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin yetkilerini dondurma ve parlamento üyelerinin dokunulmazlıklarını askıya alma kararını duyurmasının ardından Meclis binasına geldi. Yardımcısı ile diğer bir grup milletvekilinin eşliğinde Meclis kapısına gelen Gannuşi, kapıdaki askerlerden içeri girmelerine müsaade edilmesini istedi. Ancak Meclis kapısındaki askerler, Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerine Cumhurbaşkanlığından aldıkları talimatlar dolayısıyla girişlerine izin veremeyeceklerini iletti.

DIŞİŞLERİ: DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ

Dışişleri Bakanlığı tarafından Tunus'ta yaşananlara ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise "Tunus'ta Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 25 Temmuz 2021 tarihinde halkın iradesini temsil eden Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz. Bölgede halkın beklentileri doğrultusunda yürütülen demokratik süreç bakımından örnek bir başarı öyküsü olan Tunus'un bu müstesna konumunun ve demokratik kazanımlarının korunması Tunus için olduğu kadar, bölge için de büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan, Tunus anayasasının hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz. Demokrasi yolunda bugüne kadar pek çok merhaleyi başarıyla aşan Tunus halkının, bu sınamanın da üstesinden geleceğine şüphe duymuyoruz. Türkiye, güçlü tarihi bağları bulunan Tunus'un ve kardeş Tunus halkının yanında yer almaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

ÖMER ÇELİK: ANAYASAL DÜZENİN ASKIYA ALINMASI MEŞRU DEĞİLDİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tunus'taki gelişmeler sonrasında bir açıklama yaparak darbe girişimini kınadı. Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır. Tunus halkının 2011 yılında gerçekleştirdiği demokratik devrim, dünya ve bölgemiz için değerli bir örnek teşkil etmektedir. Anayasal meşruiyet zemininde bu kazanımların korunması çok önemlidir. Tunus'ta anayasal düzenin Cumhurbaşkanı tarafından askıya alınması, meşru değildir. Kardeş Tunus halkına bu kötülüğü yapanlar kendi ülkelerine zarar veriyorlar. Tunus halkı, mevcut krizi birlik ve beraberlik içinde aşabilecek imkan ve tecrübeye sahiptir. Bu ancak anayasal düzene hemen geri dönülmesi ile mümkündür" dedi.

"TÜRKİYE, TUNUS HALKININ YANINDADIR"

Çelik, Tunus'ta halkın demokratik iradesini desteklediklerini vurgulayarak, "Demokratik süreçlerin askıya alınmasını reddediyoruz. Tunus halkının yüksek demokratik iradesine herkes saygı göstermelidir. Türkiye ile Tunus arasında, kökleri tarihe dayanan güçlü siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağlar bulunmaktadır. Türkiye, Tunus halkının yanındadır ve demokrasi mücadelesine saygı duymaktadır. Cumhurbaşkanımız her zaman kardeş Tunus halkının tümünün iyiliğini gözeten bir yaklaşımla Tunus'un demokratik kazanımlarına destek verdi. Cumhurbaşkanımız güçlü bir şekilde Tunus halkının demokratik mücadelesinden yana oldu. Tunus demokrasisini desteklemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.