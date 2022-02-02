Son Dakika: Şırnak Cizre'de hudut karakoluna terör saldırısında bir asker şehit oldu - Haberler
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Son Dakika: Şırnak Cizre'de hudut karakoluna terör saldırısında bir asker şehit oldu

Haberler.com, Servet Uzun - Güncel
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Son Dakika: Şırnak Cizre'de hudut karakoluna terör saldırısında bir asker şehit oldu

Son dakika: Şırnak Cizre'de hudut karakoluna düzenlenen terör saldırısında Piyade Er Tarık Tarcan şehit oldu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucu Piyade Er Tarık Tarcan şehit oldu.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Şırnak/Cizre'de bir hudut karakolumuza terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Er. Tarık TARCAN şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Şırnak Cizre'de hudut karakoluna terör saldırısında bir asker şehit oldu

Son Dakika: Şırnak Cizre'de hudut karakoluna terör saldırısında bir asker şehit oldu

Servet Uzun
Servet Uzun
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Şırnak, Şehit, Cizre, Güncel, Haber

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