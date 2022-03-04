Son Dakika! Savaşın 9. gününde Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu - Haberler

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Son Dakika! Savaşın 9. gününde Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu

Haberler.com, Erdem Aksoy - Dünya
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Son Dakika! Savaşın 9. gününde Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu

Son dakika! Ukrayna işgalinde 9. güne girilirken, Rusya'dan dünyayı tedirgin eden bir saldırı geldi. Rusya ordusu, Ukrayna'nın güneyinde bulunan Zaporizhzhya Nükleer Santrali'ni vurdu. Saldırı sonrası nükleer santralin dışında yangın çıkarken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklükte olacak" uyarısında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Nükleer Santral, Ukrayna, Savaş, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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