Son Dakika! Savaşın 9. gününde Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu
Haberler.com, Erdem Aksoy - Dünya
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika! Ukrayna işgalinde 9. güne girilirken, Rusya'dan dünyayı tedirgin eden bir saldırı geldi. Rusya ordusu, Ukrayna'nın güneyinde bulunan Zaporizhzhya Nükleer Santrali'ni vurdu. Saldırı sonrası nükleer santralin dışında yangın çıkarken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklükte olacak" uyarısında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...