Son Dakika! Rusya ile Ukrayna heyetleri bugün saat 15.00'te Belarus sınırında 3. kez müzakere masasına oturacak
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Son dakika! Rusya - Ukrayna savaşında 12. güne girildi. İki ülkenin heyetleri bugün saat 15.00'te Belarus sınırında 3. kez müzakere masasına oturacak. Saldırıların tüm şiddetiyle devam ettiği Ukrayna'da binlerce sivil savaştan kaçmak için yollara döküldü. Rus ordusunun sınırlarına dayandığı başkent Kiev'de ise halk sokak çatışmasına hazırlanıyor. İşte savaşın 12. gününde yaşanan önemli gelişmeler.
Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgali ile başlayan savaşta 12. güne girildi. Günlerdir birçok kent bombalandı, saldırılarda yüzlerce sivil ve asker hayatını kaybetti. İki ülke yetkilileri önceki gün gerçekleştirdikleri 2. müzakere kapsamında sivillerin tahliye edildiği bölgelerde barış koridoru oluşturulması için anlaşmaya vardı. Ancak ilan edilen geçici ateşkeslerle yapılacak sivil tahliyeleri, bombardıman devam ettiği için tam anlamıyla gerçekleştirilemedi.
Önceki akşam ise iki ülke heyetlerinin bugün üçüncü kez müzakere masasına oturmasına karar verildi. Tüm gözler bugün saat 15.00'te Belarus sınırında yapılacak görüşmeden çıkacak sonuçlara çevrilmiş durumda.
İşte savaşın 12. gününde yaşanan önemli gelişmeler:
Ukrayna, Karadeniz'de bir Rus savaş gemisini etkisiz hale getirdiklerini iddia etti. Odessa Bölgesel Askeri İdaresi Basın Servisi Başkanı Sergey Bratçuk, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa'nın yakınında bir Rus savaş gemisinin vurulduğunu bildirdi. Bratçuk, "Bir düşman gemisi daha eksildi." ifadesini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, dün gece Ukrayna halkına seslendi. Zelenski, "Yıkılan evlerimiz için affetmeyeceğiz. Topraklarımıza düşen 500 roketi affetmeyeceğiz. Silahsız insanların kurşunlanmasını affetmeyeceğiz. Yüzlerce mağduru, binlerce acıyı affetmeyeceğiz ve Tanrı bugün, yarın ve hiçbir zaman affetmeyecek! Affetmek yerine kıyamet kopacak. Bundan eminim. Saldırganın cüretkarlığı, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların yeterli olmadığını, çünkü anlamadıklarını, hissetmediklerini, dünyanın gerçekten kararlı olduğunu, dünyanın gerçekten bu savaşı durdurmak istediğini görmediklerinin açık bir işaretidir" dedi.
Bu sabah saatlerinde Rusya tarafından, Nikolaev'de bulunan toplu konut alanları vuruldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vurulan sivil yerleşim alanlarının harabeye döndüğü görüldü. Ukrayna birlikleri, alev alan yapılarda söndürme çalışmaları gerçekleştirdi.
Diğer yandan geçici ateşkes ilan edilmesine rağmen sivillerin bölgeden tahliye edilmesi engelleniyor. Saldırıların devam etmesi nedeniyle binlerce masum insan, yaşlı, kadın, çocuk, bebek demeden savaşın ortasından çıkabilmeyi umuyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dün şiddetin dozu arttı. Kiev'e 20 km uzaklıktaki Irpin'de binlerce sivilin tahliye yolları bombalandı. Kuşatma altındaki Mariupol'den sivillerin tahliyesi için hafta sonu iki kez girişimde bulunuldu. İki girişim de başarısızlıkla sonuçlandı.
Rusya bugün de saat 10.00'dan itibaren ateşkes ilan edeceğini duyurdu. Açıklamada Kiev, Harkov, Mariupol ve Sumi'den insani koridorlar açılacağı belirtildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Luhanks yönünde kendi pozisyonlarını korumaya devam ettiği ve düşmana zarar verdiği kaydedilirken, silahlı kuvvetlerin yaptığı birkaç başarılı karşı saldırı sonucunda Rus ordusunun yaklaşık 40 asker ile 11 askeri aracını kaybettiği belirtildi.
Ukrayna makamları dün, Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat ila 6 Mart tarihleri arasındaki savaşta 11 binden fazla Rus askerin hayatını kaybettiğini, 44 uçak, 48 helikopter, 285 tank, 985 zırhlı araç, 109 topçu sistemi, 447 araç, 60 yakıt tankı ve 4 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.
Dün akşam Rus birliklerinin Ukrayna'nın Jitomir bölgesindeki iki kasabaya düzenlediği bombardımanda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 25 evin bombardıman sonucu yıkıldığını duyurdu. Bombardıman sonucu enkazdan 5 çocuğun kurtarıldığı belirtildi.
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022