Son Dakika: Malatya'da 2 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Son dakika: Malatya'da gün içerisinde tadilat çalışması yapılan bir bina, akşam saatlerinde çöktü. Enkaz altından 8 kişi yaralı olarak çıkarılırken şu anda 20 kişiyi daha arama çalışmaları sürüyor.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki bir binada bugün gerçekleştirilen çalışmanın ardından çökme meydana geldi. Aynı binada gün içerisinde yapılan tadilatta kolonlardan birinin kesildiği iddia edildi. Ancak bu iddiayla ilgili yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.
Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan binada akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı.
Binada kaç kişi olduğuna dair henüz net bir bilgi yok ancak binanın altında dükkanlar mevut. Ekipler, dükkandaki vatandaşların sağlık durumunu araştırıyor. Ayrıca 9 kişi, enkaz altından çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çöken binanın altında kıraathane ve tavukçu olması da endişeleri artırdı. Ekipler, dükkan içerisinde bulundukları tahmin edilen kişileri sağ şekilde enkaz altından çıkarmak için çalışıyor.
Malatya Valisi Aydın Baruş A Haber'e yaptığı açıklamada, "Bu 2 katlı bir bina. Olay yerinde görevlilerimizin aktardığına göre, enkazın altından 8 kişi çıkarıldı ve durumları iyi. Ancak çöken binada bir kahvehane, fırın ve bir ticarethane var. Kaç kişinin etkilendiği yönünde kesin bir bilgi yok. Yaklaşık 20 insan olduğu söyleniyor. Olayı araştırıyoruz. AFAD ve itfaiye ekiplerimiz çalışıyor. Gereken yapılıyor." ifadelerini kullandı.
Olay yerinden ilk görüntüler: