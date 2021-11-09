Son Dakika: Malatya'da 2 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki bir binada bugün gerçekleştirilen çalışmanın ardından çökme meydana geldi. Aynı binada gün içerisinde yapılan tadilatta kolonlardan birinin kesildiği iddia edildi. Ancak bu iddiayla ilgili yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan binada akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

9 KİŞİ KURTARILDI, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Binada kaç kişi olduğuna dair henüz net bir bilgi yok ancak binanın altında dükkanlar mevut. Ekipler, dükkandaki vatandaşların sağlık durumunu araştırıyor. Ayrıca 9 kişi, enkaz altından çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ALTINDA KIRAATHANE VE TAVUKÇU VARDI

Çöken binanın altında kıraathane ve tavukçu olması da endişeleri artırdı. Ekipler, dükkan içerisinde bulundukları tahmin edilen kişileri sağ şekilde enkaz altından çıkarmak için çalışıyor.

VALİLİK: 20 KİŞİ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Malatya Valisi Aydın Baruş A Haber'e yaptığı açıklamada, "Bu 2 katlı bir bina. Olay yerinde görevlilerimizin aktardığına göre, enkazın altından 8 kişi çıkarıldı ve durumları iyi. Ancak çöken binada bir kahvehane, fırın ve bir ticarethane var. Kaç kişinin etkilendiği yönünde kesin bir bilgi yok. Yaklaşık 20 insan olduğu söyleniyor. Olayı araştırıyoruz. AFAD ve itfaiye ekiplerimiz çalışıyor. Gereken yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Olay yerinden ilk görüntüler:

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