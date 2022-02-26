Son Dakika: Savaşta 3. gün! Ukrayna müzakereyi reddetti, Putin ordusuna "Yeniden saldırın" talimatı verdi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 3. gününe girdi. Başkent Kiev'de gece boyunca patlama sesleri yükseldi. Sivillerin olduğu binalar füzelerle vuruldu, kent genelinde zaman zaman sirenler çaldı. Vatandaşların bir kısmı metro istasyonlarına sığınırken bir kısmı ise sokağa inip Ukrayna ordusuyla birlikte Ruslara karşı mücadele etti.

KREMLİN: UKRAYNA MÜZAKERELERİ REDDETTİ

Tüm dünya iki ülkenin müzakere masasına oturup anlaşmasını beklerken Kremlin'den yapılan açıklama soğuk duş etkisi yarattı. Kremlin, Ukrayna tarafının müzakereleri reddettiğini ve bu nedenle Putin'in orduya yeniden ilerleme talimatı verdiğini açıkladı.

ZELENSKİ: KİEV KONTROLÜMÜZ ALTINDA

Dün geceden beri ağır bombardımana uğrayan başkent Kiev'in Ukrayna güçlerinin kontrolünde olduğunu söyleyen Ukrayna lideri Zelenski ise son halka sesleniş konuşmasında, "Saldırılar püskürtüldü. Kiev ve başkentin etrafındaki kilit şehirler ordumuz tarafından kontrol altında. İşgalciler devletimizi bloke etmek ve ve buraya kuklalarını koymak istiyor ancak düşmanın planlarını bozduk. Askerlerimiz, sınırda çatışanlar ve vatandaşlarımız lütfen ayakta kalın. Bu savaşı kazanacağız, yaşasın Ukrayna" dedi.

Ukrayna lideri ayrıca, "Herkese silah vermeye hazırız. Ukrayna'yı savunabilecek herkes burada olsun. Ülkemizi korumaya gelecek olan herkese açığız. Ukrayna'yı savunacak herkes şanlı bir zafere ulaşacaktır. Bu savaşı durdurmalıyız, barış içinde yaşayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri Zelenski.

KİEV'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILDI

Gelişmeler üzerine Kiev'de bugün yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak saatleri 17.00-08.00 olarak belirlendi. Kiev Belediye Başkanı, "Yasağa uymayanlar düşman sayılacak." dedi.

SOKAKLARDA ÇATIŞMA YAŞANIYOR

Sabahın erken saatlerinde Ukrayna İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehrimizin sokaklarında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Sakin olun ve kapılarınızı açmayın, en yakındaki sığınaklara geçin" denildi. Yapılan açıklamada şu ana kadar 3 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğü, 200 Rus askerinin de esir alındığı belirtildi. Ayrıca Ruslara ait 14 uçak, 18 helikopter ve 102 tankın imha edildiği aktarıldı.

ACI BİLANÇOYU PAYLAŞTILAR

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın saldırılarında 3'ü çocuk 198 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralanan kişi sayısı ise 33'ü çocuk 1115 kişi olarak aktarıldı.

LVİV'DEKİ RUS SALDIRISI PÜSKÜRTÜLDÜ

Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadovyi ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde 3 helikopterde bulunan 60 Rus askerinin Brody bölgesine indirme gerçekleştirdiğini belirtti. Durumun kontrol altında olduğunu kaydeden Sadovyi, Rus askerlerinin püskürtüldüğünü söyledi.

UKRAYNA GENELKURMAY BAŞKANLIĞI SON DURUMU PAYLAŞTI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait 14 savaş uçağı, 8 helikopter, 102 tank ve 536 zırhlı aracın vurulduğunu, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayil Podolyak da 3 bin 500'den fazla Rus askerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Rus ordusunun kayıplarının arttığına işaret edilen açıklamada, "Rus birliklerinin tahmini kayıpları, 14 uçak, 8 helikopter, 102 tank, 536 zırhlı araç, 15 topçu ve 'Buk' füze sistemi." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayil Podolyak, ülkesindeki durumla ilgili yaptığı açıklamada, Herson, Mikolayev, Odesa ve Mariopol kentlerinde çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile polisin ülkedeki durumu kontrol altında tuttuğuna dikkati çeken Podolyak, "Kiev ve Kiev bölgesindeki durumun da kontrol altında" olduğunu vurguladı. Podolyak, "Sabah itibarıyla 3 bin 500'den fazla Rus asker öldürüldü ve 200'ü esir alındı." ifadesini kullandı.

"KİEV EN ZOR GECESİNİ YAŞADI"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, son yaptığı açıklamada gecenin zor geçeceğini ve Kiev'in kaybedilmemesi gerektiğini söyledi. Zelenski, Kiev başta olmak üzere pek çok şehrin saldırı altında olduğunu kaydedip Rusya'nın tüm gücüyle Ukrayna'nın mukavemetini kırmaya çalışacağını ifade etti. Kendilerini neyin beklediğini bildiklerini söyleyen Zelenski, "Bu gece dayanmalıyız. Ukrayna'nın kaderi tam şu anda belirleniyor. Silahlarımızı bırakmıyoruz, buradayız." diye konuştu.