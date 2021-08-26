Son Dakika: Kabil Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi
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Son Dakika: Kabil Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya

Son dakika: Türk askerinin de bulunduğu Afganistan'daki Kabil Havalimanı dışında patlama meydana geldi. Kabil Havalimanı'ndaki patlamada yabancı askerler dahil en az 13 kişi yaşamını yitirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" denildi.

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da kaos dinmiyor. Ülkeden ayrılan yabancıların tahliye edildiği Kabil Havalimanı'nın dışında patlama meydana geldi.

"KAYIPLAR BELİRSİZ"

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Pentagon Basın Sekreteri John Kirby, "Kabil havaalanının dışında bir patlama olduğunu teyit edebiliriz. Şu anda kayıplar belirsiz. Elimizden geldiğince ek ayrıntılar sağlayacağız" dedi.Patlamayla ilgili ABD Başkanı Joe Biden'a da brifing verildiği belirtiliyor.

ABD'Lİ YETKİLİ "İNTİHAR SALDIRISI" DEDİ

Patlamaya ilişkin Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, ilk haberlere göre bir intihar saldırısı düzenlendiğini söyledi. Yetkili, saldırıda ölenler olduğunu ancak hangi ülkelerden kaç kişinin hayatını kaybettiğinin henüz bilinmediğini belirtti.

SALDIRI TEHDİDİ UYARISI YAPILMIŞTI

Kabil Havalimanı, Taliban'ın kontrolü devralmasının ardından ülkeden tahliye edilenlerin akınına uğramıştı. Ülkelerin tahliye operasyonları havaalanından kalkan uçaklarla gerçekleşiyordu. Öte yandan Batılı ülkelerin büyükelçilikleri bugün olası bir DEAŞ saldırısına dair istihbarat alındığını açıklamış, vatandaşlarından havalimanından uzak durmalarını istemişti.

İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin "terör saldırısı" tehdidi bulunduğunu açıklamasının ardından, Kanada, Belçika, Hollanda ve Danimarka tahliye uçuşlarına son vermişti.

MSB: BİRLİĞİMİZDE ZAYİAT YOKTUR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." denildi.

EN AZ 13 KİŞİ ÖLDÜ

Al-Jazeera ise Taliban'a dayandırdığı haberinde patlamada yabancı askerler dahil en az 13 kişinin öldüğünü duyurdu.

İşte olay yerinden ilk görüntüler:

Son Dakika: Kabil Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi
Son Dakika: Kabil Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi
Son Dakika: Kabil Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi
Son Dakika: Kabil Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi
Son Dakika: Kabil Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi

İTALYAN UÇAĞINA DA ATEŞ AÇILMIŞTI

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, içinde 98 Afgan ile gazetecilerin bulunduğu uçak, Kabil havalimanından kalkışı sırasında kalabalığı dağıtmak üzere havaya açılan ateş sebebiyle tehlike atlattı.

İtalyan ANSA ajansına bilgi veren istihbarat yetkilileri, olayın uçağa doğrudan bir saldırı olmadığını belirtti.

Söz konusu uçağın, pilotun manevralarıyla açılan ateşten herhangi bir isabet almadan yoluna devam ettiği ve Kuveyt'e ulaştığı kaydedildi.

Uçakta bulunan İtalyan Skytg24 kanalı muhabiri Simona Vasta, kalkıştan kısa süre sonra şiddetli makineli tüfek atış sesi duyduklarını, uçakta panik yaşandığını ve pilotların isabet almamak için manevralar yaptığını aktardı.

İtalya, Afganistan'daki tahliyelerini, İtalyan Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla Kabil-Kuveyt-Roma hattında kurduğu "hava köprüsü" ile gerçekleştiriyor.

Son Dakika: Kabil Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi
Patlamanın meydana geldiği Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler
Patlamanın meydana geldiği Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler
TSK'nın ülkedeki varlığına karşı çıkan Taliban, Kabil Havalimanı için Ankara'dan teknik destek talebinde bulundu
TSK'nın ülkedeki varlığına karşı çıkan Taliban, Kabil Havalimanı için Ankara'dan teknik destek talebinde bulundu
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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