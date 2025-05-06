SON DAKİKA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU: 6 Mayıs Salı az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

6 Mayıs 2025 Salı günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 6 Mayıs 2025 Salı günü az önce deprem mi oldu? Deprem İstanbul'da nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

SON DAKİKA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

6 Mayıs 2025 Salı günü " İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu sosyal medyada yayılan söylentilerle birlikte yeniden gündeme geldi. Günün erken saatlerinden itibaren birçok vatandaş, olası bir sarsıntıya dair bilgi almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika verilerine yöneldi. Yapılan resmi açıklamalara göre, bugün İstanbul'da kaydedilmiş bir deprem bulunmuyor. Hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel deprem listelerinde, İstanbul sınırları içerisinde herhangi bir sarsıntı yaşanmadığı görüldü.

İstanbul'da deprem mi oldu

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan Silivri açıklarındaki 6,2 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında meydana gelen artçı sarsıntılar nedeniyle bölgede hassasiyet sürüyor. Özellikle 3 Mayıs'ta Marmaraereğlisi açıklarında kaydedilen 3,7 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un bazı ilçelerinde hafif şekilde hissedilmişti.

Yetkililer, olası artçılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtirken, vatandaşların resmi kaynaklar dışındaki söylentilere itibar etmemesi konusunda uyarıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler