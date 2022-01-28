KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar esnaf ziyareti yaptı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın pastırmacı ziyareti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın pastırma kesmesi ve tatması

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın esnaf ziyareti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Tarihi Kayseri kalesini ziyareti ve bilgi alması

Toplu fotoğraf çekimi KAYSERİ - Çeşitli ziyaretler kapsamında Kayseri'ye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pastırmacılar Çarşısı'nda esnafı ziyaret ederek kendisine ikram edilen pastırmayı tattı. Esnafla sohbet edip işlerinin durumunu soran Tatar, daha sonra Kayseri Kalesi'ni de gezerek kalenin tarihi hakkında bilgi aldı. Tatar'ın ziyaretlerine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kıbrıs'tan gelen davetliler katıldı.