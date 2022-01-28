Son dakika haberleri: Cinsel istismar mağduru: Sanık ölümle tehdit ettiği için anneme anlatamadım

SAKARYA (DHA) - ANTALYA'da geçen yıl S.A.'ya (18) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıkan M.Ü. (48), iftira atıldığını öne sürdü. S.A. ise, "Sanık beni ölümle tehdit ediyordu. Bu yüzden olanları anneme anlatamıyordum" dedi.

Olay, geçen yıl nisan ayında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'nde meydana geldi. İki yıl önce Sakarya'dan ailesiyle birlikte Antalya'ya gelen S.A., ailesine katkı sağlamak amacıyla M.Ü.'nün sahibi olduğu spotçuda çalışmaya başladı. O dönem 17 yaşında olan S.A.'nın şikayeti üzerine 15 gün çalıştığı iş yerinde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve içeceğine habersiz uyuşturucu koyduğunu iddia ettiği M.Ü. gözaltına alınıp, 9 Mayıs'ta tutuklandı.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.