Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: TÜRKSAT 5B uydusunu 19 Aralık sabahı uzaya gönderiyoruz

İSTANBUL (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "TÜRKSAT 5B uydusunu 19 Aralık sabah 06.58'de SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderiyoruz. TÜRKSAT uydu filosunun en güçlüsü olacak TÜRKSAT 5B, uzay vatanda ve uydu veri haber leşmesinde bizi bir üst lige çıkaracak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığının 2022 Mali Yılı Bütçesi'nin sunumunu yaptı. Bakanlığı'nın çalışmalarını, projelerini ve hedeflerini anlatan Bakan Karaismailoğlu, "İnsanımıza iş, aş, eğitim, sosyal ve kültürel zenginlikler taşıyacak demiryollarını, karayollarını, havalimanlarını, deniz yapılarını, haber leşme sistemlerini inşa ediyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Bakanlığının 2022 yılı toplam bütçe ödeneğinin yaklaşık 71 milyar TL olarak öngördüklerini açıkladı.