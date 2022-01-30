Son dakika haberi... Arkadaşını 3'lü ilişkide sert davrandığı için öldürmüş

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Elvan Küçükaltun (48), evine çağırdığı arkadaşı Kadir Demir'i (39) bıçaklayıp, cinsel organını keserek öldürdü. Küçükaltun'un birlikte yaşadığı Alman sevgilisi Nadia Angela Grosser (40) ifadesinde, "Hep birlikte yatak odasına geçtik ve ilişki yaşamaya başladık. Cinsel ilişki esnasında Kadir bana agresif ve sert davrandı. Bu nedenle Elvan'la önce tartıştılar, ardından yumruklaştılar" dediği öğrenildi.

Olay, cuma gecesi Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kiremithane Sokak'ta meydana geldi. Alman Nadia Angela Grosser ile birlikte yaşadığ Elvan Küçükaltun, sabah erken saatten itibaren alkol almaya başladı. İkili, saat 15.30 sıralarında arayan arkadaşları Kadir Demir'i de eve davet etti. Saat 19.00 sıralarında Kadir Demir'in de gelmesiyle birlikte alkol alan üçlü, ardından 3'lü cinsel ilişkide bulundu. Elvan Küçükaltun, bir sürie sonra Kadir Demir'le tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili kavga etti. Bu sırada Nadia Angela Grosser, köpeklerini alarak evden ayrıldı. Elvan Küçükaltun, eline geçirdiği bıçakla Kadir Demir'i önce göğsünden bıçakladı, ardından cinsel organını kesti.

Manavgat Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Elvan Küçükaltun 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Nadia Angela Grosser yurt dışı çıkış yasağı konularak, adli kontrolle serbest bırakıldı.