Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Türkiye kararlı adımlarına devam edecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin açıkladığı yaptırım kararı sonrası, Türk savunma sanayiinin duruşu ve adımlarının değişmeyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, "Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez" dedi.
ABD'nin, Rusya'dan alınan S-400 sistemleri nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararına Ankara'dan tepki yağıyor.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek" dedi.
"TÜRKİYE'NİN DİK DURUŞUNU EKTİLEMEZ"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, ABD'nin Türkiye hakkındaki yaptırım kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Oktay, "ABD tarafından alınan yaptırım kararı, Cumhurbaşkanımız liderliğinde ulusal çıkarlarımız ve savunma sanayimiz için attığımız adımlardaki kararlılığımızı daha da artıracaktır. Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez. ABD'nin bu kararını kınıyor ve düştüğü bu yanlıştan bir an evvel dönmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"YAPTIRIM MÜTTEFİKLİKLE BAĞDAŞMAZ"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise, "Yaptırım ne müttefiklikle ne de müttefiki yeniden kazanma iradesiyle bağdaşır. Savunma sanayiinde Türkiye'yi kendisine mahkum zanneden bir anlayış zamanın gerisinde kalmıştır." ifadelerini kullandı.
Şentop, Türkiye'nin savunması için icap eden her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceklerini vurguladı.
"ONURLU DURUŞ GÖSTERCEĞİZ"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına ilişkin, "Elimizin tersiyle ittik, onurlu duruşu göstereceğiz" dedi.
"TÜRKİYE ÇATIŞMA PEŞİNDE KOŞAN ÜLKE OLMAMIŞTIR"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına tepki gösterdi.
Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ünal, "ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı tek taraflı yaptırım kararını kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye, uluslararası alanda asla çatışma peşinde koşan bir ülke olmamıştır. Ülkemiz diyalog ve diplomasiye olan inancını koruyacak ve milli politikalarından kesinlikle taviz vermeyecektir." ifadelerini kullandı.
"YAPTIRIMLAR AKIL DIŞI VE VAHİM"
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına ilişkin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD'nin aldığı tek taraflı yaptırım kararlarının Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından son derece akıl dışı ve vahim olduğunu belirtti.
Kurtulmuş, şunları kaydetti: "ABD, bu haksız ve yanlış kararları gözden geçirmeli, Türkiye'ye karşı bu ön yargılı yaklaşımlardan vazgeçmelidir. Bu tür haksız ve yanlış kararlar, Türkiye'nin milli savunma sanayiindeki yükselişini ve yeniden güçlü ve büyük Türkiye istikametindeki yürüyüşünü durduramayacaktır."
NE OLMUŞTU?
ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.
Amerikan Hazine Bakanlığı'nın sitesinden yayınlanan açıklamada, Savunma Sanayi Başkanlığı ve kurumun başkanı İsmail'in Demir'in yanı sıra Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, Savunma Sanayi Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığından Serhat Gençoğlu ve Mustafa Alper Deniz'in de yaptırım listesine alındığı belirtildi.
Yaptırımlar çerçevesinde İsmail Demir ile diğer üç ismin ABD'deki olası malvarlıkları dondurulacak, bu isimlere vize kısıtlaması getirilecek. Ayrıca, yaptırımlar kapsamında Türkiye'nin Savunma Sanayi Başkanlığı'na ABD'den ihracat lisansı ve izni verilmeyecek.
CAATSA YASASI NEDİR?
Trump'ın, Kongre'nin baskısıyla 2017'de imzaladığı yasa, esas olarak Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale girişimi, Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıları desteklemesine karşı Obama döneminde getirilen yaptırımların güvence altına alınması amacını taşıyor.
2 Ağustos 2017'de resmen yürürlüğe giren CAATSA yasası, ABD'nin ulusal güvenliğine "tehdit" olarak değerlendirdiği İran, Rusya ve Kuzey Kore'ye karşı yaptırımların alınmasını öngörüyor.
Yasanın 231. maddesine göre, Rusya ile savunma ve istihbarat alanlarında çalışan kişilere karşı da yaptırım getirilebiliyor.
Bu yaptırımlar, Rusya Federasyonu için veya onun adına çalışan kişilerle bilerek "önemli işlem" yapan gerçek ve tüzel kişiler için de geçerli olabiliyor.
Bu kapsamda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemlerini alması, "önemli işlem" kategorisinde değerlendiriliyor ve yaptırım öngörülüyor.
YAPTIRIM LİSTESİNDE 12 MADDE VAR
CAATSA'nın 235. maddesi, ABD Başkanı'nın "ilgili kişi ve kuruluşlara getireceği" yaptırımları 12 maddede düzenliyor:
- Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat ithalat bankası desteğinin kesilmesi
- Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi
- ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi
- Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi
- Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi
- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması
- Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması
- Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması
- Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması
- ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması
- Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD'ye giriş yasağı
- Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması."
Yasanın ilgili maddesine göre, Başkan, bu 12 maddeden en az 5'ini seçip uygulamakla yükümlü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı