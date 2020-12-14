Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Türkiye kararlı adımlarına devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin açıkladığı yaptırım kararı sonrası, Türk savunma sanayiinin duruşu ve adımlarının değişmeyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, "Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez" dedi.

ABD'nin, Rusya'dan alınan S-400 sistemleri nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararına Ankara'dan tepki yağıyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek" dedi.

"TÜRKİYE'NİN DİK DURUŞUNU EKTİLEMEZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, ABD'nin Türkiye hakkındaki yaptırım kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Oktay, "ABD tarafından alınan yaptırım kararı, Cumhurbaşkanımız liderliğinde ulusal çıkarlarımız ve savunma sanayimiz için attığımız adımlardaki kararlılığımızı daha da artıracaktır. Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez. ABD'nin bu kararını kınıyor ve düştüğü bu yanlıştan bir an evvel dönmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"YAPTIRIM MÜTTEFİKLİKLE BAĞDAŞMAZ"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise, "Yaptırım ne müttefiklikle ne de müttefiki yeniden kazanma iradesiyle bağdaşır. Savunma sanayiinde Türkiye'yi kendisine mahkum zanneden bir anlayış zamanın gerisinde kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Şentop, Türkiye'nin savunması için icap eden her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceklerini vurguladı.

"ONURLU DURUŞ GÖSTERCEĞİZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına ilişkin, "Elimizin tersiyle ittik, onurlu duruşu göstereceğiz" dedi.

"TÜRKİYE ÇATIŞMA PEŞİNDE KOŞAN ÜLKE OLMAMIŞTIR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına tepki gösterdi.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ünal, "ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı tek taraflı yaptırım kararını kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye, uluslararası alanda asla çatışma peşinde koşan bir ülke olmamıştır. Ülkemiz diyalog ve diplomasiye olan inancını koruyacak ve milli politikalarından kesinlikle taviz vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

"YAPTIRIMLAR AKIL DIŞI VE VAHİM"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına ilişkin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD'nin aldığı tek taraflı yaptırım kararlarının Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından son derece akıl dışı ve vahim olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, şunları kaydetti: "ABD, bu haksız ve yanlış kararları gözden geçirmeli, Türkiye'ye karşı bu ön yargılı yaklaşımlardan vazgeçmelidir. Bu tür haksız ve yanlış kararlar, Türkiye'nin milli savunma sanayiindeki yükselişini ve yeniden güçlü ve büyük Türkiye istikametindeki yürüyüşünü durduramayacaktır."