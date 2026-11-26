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Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Bogor bölgesinde su basan kaçak altın madeninde 13 kişinin cesedine ulaşıldı, en az 13 madenci ise hâlâ kayıp. Felaketin üzerinden üç gün geçerken madencilerin aileleri ocağın başında haber bekliyor, BBC'nin haberine göre.

Bekleyenlerden biri Rani. Babası 50 yaşındaki Rais'i en son pazartesi günü işe giderken gördü; salı sabahı babasının yerin altında mahsur kaldığını öğrendi. Rani, "Umarım bir an önce bulunur" diyor.

100 METRE DERİNLİKTE SU BASKINI

Rais ve 25 madenci pazartesi gecesi yaklaşık 100 metre derinliğindeki açık ocakta kazı yaparken şiddetli yağış yakındaki nehri taşırdı ve sular iki kuyuyu doldurdu. Ölü sayısı perşembe günü 13'e çıktı.

Kurtarma ekipleri karanlık, dar ve kaygan kuyulara halatlarla iniyor; kuyulara alttan su dolmaya devam ediyor. Cakarta Arama Kurtarma Ofisi Başkanı Desiana Kartika Bahari, kuyunun derinliği, dar giriş ve yetersiz ışığın arama planını belirleyen başlıca etkenler olduğunu söyledi.

Madende kaç kişinin çalıştığı bile bilinmiyor. Bogor Afet Yönetimi'nden M Adam Hamdani, yerel yayın organı Detik'e "Kimi 20 kişi diyor, kimi 29. Sorun şu ki kimse bildirmedi ve kimse bildirmek istemiyor" dedi. AA'nın aktardığına göre yetkililer, ocağın ruhsatsız olması nedeniyle ilk ihbarın felaketten 16 saat sonra yapıldığını açıkladı.

ALTIN FİYATI KAÇAK OCAKLARI ÇOĞALTTI

Endonezya'da küçük ölçekli altın madenciliği yasak, ancak kırsal bölgelerde yaygın. 2026 başında altın fiyatlarının tüm zamanların zirvesine çıkması ülkede yeni bir altın hücumu başlattı. Su basan ocağın bulunduğu bölgenin ruhsatı devlet şirketi Aneka Tambang'a (Antam) ait; şirket, ocağın kendisine ait olmadığını ve izinsiz çalıştığını açıkladı.

Batı Cava polisi yalnız ekim ve kasım aylarında eyalette 24 kaçak madencilik vakası tespit ettiğini duyurdu. Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun eski başkan yardımcısı Laode M Syarif ise her kaçak ocağın arkasında genellikle polis, asker ya da yerel yöneticilerden bir "destekçi" bulunduğunu söyledi.

AYNI BÖLGEDE BU YIL İKİNCİ FACİA

Bu yılın başında aynı bölgede bir kuyuda yaşanan karbonmonoksit sızıntısında 11 kaçak madencinin öldüğü bildirilmişti. Mayıs ayında ise Batı Sumatra'da şiddetli yağışın ardından 30 metrelik bir yamacın çökmesi sonucu kaçak bir altın madeninde 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya Kamu Denetçiliği, olayın kapsamlı biçimde soruşturulmasını ve yalnız sahadaki madencilerin değil, faaliyeti finanse eden ve altını pazarlayan ağın da yargılanmasını istedi.

Kaynak: BBC