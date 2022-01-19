Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki yıl bu zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki yıl bu zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız. İşte o zaman kimi inanmadığı kimi istemediği için ülkemizin takip ettiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası hedefini karalamaya çalışanların mahcubiyetlerini hep beraber göreceğiz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, geçtiğimiz haftaya organize sanayi bölgelerinde kurulan mesleki eğitim merkezlerinin ortak açılış töreni ile başladıklarını anımsattı.

En büyük zararı 28 Şubat'ın verdiği mesleki eğitim sistemini yeniden ayağa kaldırma çabalarının bu "en son ve en verimli adımı"yla ülkenin önemli bir meselesini daha hal yoluna koyduklarına inandığını ifade eden Erdoğan, hem işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacını karşılayacak hem gençlerin donanımlı bir şekilde hayata katılmalarını ve geleceklerini görebilmelerini sağlayacak yeni mesleki eğitim merkezleri modelinin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüyerek dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesini hedefledikleri bir dönemde böyle bir projenin gerçekleştirilmiş olmasının ayrıca önemli olduğunu belirtti.

Bu törende bir araya geldikleri sanayicilerin hedeflere ulaşma konusundaki inancına ve gayretine bizzat şahit olduklarını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki yıl bu zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız. İşte o zaman kimi inanmadığı kimi istemediği için ülkemizin takip ettiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası hedefini karalamaya çalışanların mahcubiyetlerini hep beraber göreceğiz.

Yine geçtiğimiz hafta iştirak etmekten memnuniyet duyduğumuz bir diğer önemli program Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'ydi. Türkiye BM'ye bağlı UNESCO tarafından hazırlanan somut olmayan kültürel miras listesine en çok değer kaydettiren ülkeler arasında yer alıyor. Yaşayan İnsan Hazineleri ödüllerimiz Anadolu'nun bereketli kültür mirasının dünyaya tanıtılması bakımından önemli bir envanter çalışmasıdır. Bu kapsamda 2021 yılı için belirlenen 21 sanatçımız ile mehteran birliğimize, marifet sahiplerine hak teslimi olarak gördüğümüz ödüllerini takdim ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen çarşamba yaptıkları Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında mevcut projeleri gözden geçirme yanında önümüzdeki dönemde öncelik verecekleri hususları değerlendirdiklerini ve karara bağladıklarını söyledi.

Erdoğan, perşembe günü Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri ile bir araya gelerek Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin geçmişten bugüne muhasebesini yaptıklarını, tıkanan noktaları ve çözüm yollarını kendileriyle paylaştıklarını aktardı.

Cuma günü ülkenin ilk istihbarat gemisi UFUK'un hizmete girme töreni vesilesiyle bu alandaki güçlerini ve kararlılıklarını bir kez daha ortaya koyduklarını kaydeden Erdoğan, cumartesi günü Aydın'da gerçekten çok güzel bir dizi programa katıldıklarını dile getirdi.

Söke'de toplamda 1 milyar dolarlık bir proje olan Kipaş Kağıt Fabrikası'nın 550 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen ilk etabını hizmete açtıklarını belirten Erdoğan, şunları paylaştı:

"Bu fabrika ithalatımızı azaltarak ve ihracatımızı artırarak ülkemiz cari dengesine yılda 450 milyon dolarlık olumlu katkıda bulunacaktır. Aydın'da toplu açılış töreni vesilesiyle hem oradaki kardeşlerimizle hasret giderdik hem de kendileriyle samimi bir hasbihal yaptık. On binlerin katıldığı bu törende coşku, heyecan tamamıyla oraya hakimdi. Aynı günün akşamı rahmetli Menderes'in hayatının son günlerinde Çine Çayı'nın kenarında oturup söğüt ağaçlarının altında serinliğinin saadetini tatmak istediği yerde inşa edilen Adnan Menderes Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Müzede Menderes ailesi, gençlerimiz ve diğer katılımcıların iştirakiyle yaptığımız ufuk açıcı demokrasi sohbeti de hem geçmişin hatırlanmasına hem de geleceğimize umutla bakmamıza vesile oldu. Özellikle de bu vesileyle Aydın'daki programımızda, çizdikleri güzel resimleri 'Seni çok seviyorum Tayyip amca' notuyla bize ileten Hatice ve Nisa evlatlarımıza da selamlarımı iletiyorum."

Balkan diplomasisi

Erdoğan, önceki gün Arnavutluk'a hem açılış törenleri hem de resmi görüşmeler vesilesiyle ziyaret gerçekleştirdiğini, öncelikle Laç şehrinde 2019 depreminin yol açtığı yıkımın telafisi için TOKİ vasıtasıyla inşa ettirdikleri 522 konutun teslim töreninde Arnavut vatandaşlarıyla bir araya geldiklerini anımsattı.

Ardından Başbakan Edi Rama ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirerek farklı alanlarda 7 anlaşma imzaladıklarını, daha sonra ise Arnavutluk Meclisinde milletvekillerine hitap etme imkanı bulduğunu dile getiren Erdoğan, son olarak da Tiran'da restorasyonu TİKA tarafından yapılan, Osmanlı döneminde inşa edilen en önemli eserlerden biri ve günümüze ulaşan tek yer olan Ethem Bey Camisi'nin açılış törenine katıldıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a ayak basışlarından ayrılışlarına kadar şahsına ve heyetine gösterilen teveccühün Balkan coğrafyasındakilerle aradaki gönül bağının gücünü göstermeye tek başına yeterli olduğunu vurguladı.

Yine Tiran'da Türkiye tarafından yapılan, şu anda bitmek üzere olan yaklaşık 3 bin 250 cemaat kapasiteli muhteşem caminin çalışmalarını yerinde görmek istediklerini, camiyi gezdiklerini anlatan Erdoğan, yetişirse camiyi ramazan sonuna kadar bitireceklerini ve açılışını gerçekleştireceklerini aktardı.

Erdoğan, dün de yine Balkanlar'dan önemli bir misafiri, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i ağırladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kendisiyle Bosna Hersek'teki son gelişmeler başta olmak üzere bölgeye ve ülkelerimizin ikili ilişkilerine dair kapsamlı fikir alışverişinde bulunduk. Bugün ise kabine toplantımızın özellikle öncesinde ülkemizin dört bir yanından muhtarlarımızla bir araya geldik. Yaklaşık 1500 civarında muhtarımızın da katıldığı yemekli sohbet toplantısını kendileriyle gerçekleştirdik. Koronavirüs salgını sebebiyle ara verdiğimiz muhtar buluşmalarımızın bu ilk toplantısı her zamanki gibi yine coşkulu ve samimi bir atmosferde geçti. Tabii bu programların yanında hemen her gün kabine üyelerimizle ve kurumlarımızın yöneticileriyle çok sayıda dar kapsamlı görüşmeler yaparak, ülkemizin ve milletimizin gündemindeki konularla ilgili istişarelerde bulunduk, kararlar aldık."

(Sürecek)