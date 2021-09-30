Son dakika haber! Bakan Pakdemirli: Doğal kaynakları verimli kullanmak zorunluluk haline gelmiştir

ANKARA (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, daha önce her 10 yılda bir yaşanan kuraklıkların, bundan sonraki süreçte 5-6 yılda bir yaşanabileceğini belirterek, " Tarım, orman ve su alanında iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak tedbirleri almak, küresel ısınmayı azaltacak üretim yöntemlerine geçmek ve doğal kaynakları verimli kullanmak, artık bir tercih değil, bir zorunluluk haline gelmiştir" dedi.

Ankara'dan uçakla sabah saatlerinde Adana Havalimanı'na gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi Adana Valisi Süleyman Elban ve beraberindeki heyet karşıladı. Bakan Pakdemir ve Vali Elban, ilk olarak kentte restore edilen Tarihi Kız Lisesi'ni gezdi. Heyet daha sonra Çukurova Üniversitesi Mithat Özhan Amfisi'nde düzenlenen 'İklim Değişiklerinin Bitkisel Üretime Etkisi' toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Pakdemirli ve Vali Elban'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, iş sektörü temsilcileri, çiftçiler ve davetliler katıldı.

"İnşallah önümüzdeki hafta pazartesi günü şurayla ilgili detaylı bir bilgilendirme toplantısı düzenliyor olacağız. Tüm projelerimizde, kaynak verimliliği ve çevrenin korunması önceliğimizdir. Bu toplantı vesilesiyle, iklim değişikliğine yönelik yürüttüğümüz bazı çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Üreticinin emeği; sel, kuraklık gibi afetlerle yok olmakta, verimde kayıplar oluşmakta, tüketici ise gıdaya daha fazla ücret ödemek durumunda kalmaktadır. Bakanlık olarak kuraklığın etkilerini en aza indirmek amacıyla; Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi Eylem Planı'nı başarıyla uyguluyoruz. Susuz topraklardan daha çok verim almak amacıyla, dünyanın 3'üncü Kuraklık Test Merkezi'ni, Konya'da bulunan Bahri Dağdaş Araştırma Enstitümüz bünyesinde hizmete açtık. Bugüne kadar araştırma enstitülerimizde kuraklığa toleranslı 42 buğday ve 19 arpa çeşidi geliştirerek tescilini yaptık. Bakanlığımızca yürütülmekte olan 'Tarım Havzaları Üretim ve Geliştirme Projesi' kapsamında, iklimle uyumlu ürün yetiştirilmesi ile doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını amaçladık. Tabi bütün bu çalışmaların yanında, kuraklığın etkilerini en aza indirmek için birçok destek uygulamasını ihtiyaç durumunda hızlıca devreye alıyoruz. Ülkemizde su kısıtı olan ve yer altı suları açısından yetersiz havzalarda, su kullanımının azaltılmasını sağlamak için mısır gibi su tüketimi yüksek olan ürünler yerine, su tüketimi az ürünlerin ekimine destek sağlıyoruz. Mercimek ve nohut gibi su tüketimi az olan ürünlere ilave yüzde 50 fark desteği, fiğ, burçak, yem bezelyesi gibi ürünlere de ilave yüzde 50 yem bitkileri desteği vererek, suya göre üretim anlayışını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bitkisel ürünler içerisinde en fazla su kullanan çeltikte, maliyetlerin düşürülmesi, su kaynaklarının etkin kullanımı ve metan gazı salımının azaltılması amacıyla damla sulama yöntemiyle çeltik yetiştiriciliğini proje bazında desteklemeye başladık. İnşallah bu hafta sonu Çanakkale'de bu yöntemle üretimi yapılan çeltiklerin hasadını yapıyor olacağız. Türkiye genelinde 2021 yılında Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında; 1,5 milyon alanda 905 milyon liralık ürünü sigortaladık. Bugüne kadar 14 bin 213 üreticimize kuraklık kapsamında 214 milyon lira hasar tazminatı ödedik."