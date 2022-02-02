Son dakika haber... Bakan Pakdemirli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ciddi rekorlara imza attık

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, " Türkiye, pandemiyi iyi değerlendirmiş ülkelerden birisidir. Tarımsal büyüme olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ciddi rekorlara imza attık. 117 milyon tondan 126 milyon tonluk bir bitkisel üretime geldik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir programı kapsamında İzmir Medya Platformu ve gazeteciler ile bir araya geldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in de katıldığı programda Bakan Pakdemirli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pandemi nedeniyle dünyanın hiç beklenmeyen bir oranda değiştiğini kaydeden Pakdemirli, "İki yıldır pandemiyle uğraşıyoruz, maskelerden kurtulabilmiş değiliz. Dünya hiç beklemediğimiz kadar değişti. Yeni normaller oluştu. Bundan sonra hem sosyal ilişkiler hem lojistikte çok farklı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Dış ticaret evrildi. Pazarlara olan yakınlık meselesi, çok daha önemli hale geldi ve Türkiye burada bir avantaj yakaladı. Atalarımızın söylediği bir şey vardır; düştüğü yerden bir avuç toprakla kalkmak. Türkiye, pandemiyi iyi değerlendirmiş ülkelerden birisidir. Tarımsal büyüme olarak da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ciddi rekorlara imza attık. 117 milyon tondan 126 milyon tonluk bir bitkisel üretime geldik. Türkiye 25 milyar doların üzerinde ihracat, 7 küsur milyar doların üzerinde bir dış ticaret fazlasıyla hem kendini hem de dünyayı beslemiş bir ülke olma özelliğini ispat etmiş durumda" dedi.

"Yangınlar dönemi ülkemiz için çok sıkıntılı bir dönemdi. Ağırlıklı olarak meteorolojik sebeplerden büyük yangınlar silsilesiyle karşılaştık. Türkiye Cumhuriyet tarihindeki en büyük yangınlarını yaşamak zorunda kaldı. Ben de o günlerde 40 günde eve 1 veya 2 gün girdim. Hem eşinizden hem de çocuklarınızdan geri dönüşler oluyor. Bizim oğlan beni itfaiyeci sanmaya başladı. En son oğlum annesine 'Bahçede yangın çıkaracağım. Çıkarırsam babam buraya gelir' demiş. Milletin bir derdi olduğu zaman yöneticilerin yanında olmasını Cumhurbaşkanı'mız bizzat arzu ediyor. Yöneticiler, vatandaşın yanında olduğunda vatandaş kendisini daha rahat hissediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na da bu nedenle bir tavsiyede bulundum. Yemeğin olabilir, randevun olabilir ama o anda ertele. Kar küreme araçlarıyla ol, vatandaş, 'Belediye başkanımız yanımda' desin. Zor bir durum var. Arkadaşlar gereğini yapıyor, daha sabırlı olmamız lazım. Farklı bir görüntü verildiği zaman vatandaşın zihninde farklı görüntüler oluşuyor."