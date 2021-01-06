Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı
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Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı

06.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:02

Bursa'da nefes darlığı çekmesi üzerine korona şüphesiyle hastaneye giden adamın testleri negatif çıktı. Şikayetinin kesilmemesi üzerine başka bir hastaneye giden şahsın, birkaç gün içinde suyla birlikte içtiği cevizin akciğerine takıldığı ortaya çıktı. Talihsiz adamın sol akciğerinde ceviz, bütün olarak başarılı bir operasyon ile çıkarıldı.

Hasan Dursun Akduman (65), kolesterol seviyesini düzenlemesi ve kalp krizi riskini azaltması için kahvaltıdan önce cevizli su içti. Kısa süre sonra nefes darlığı çekmeye başlayan Akduman, hastaneye başvurdu. Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan Akduman'ın yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı.

"SUYLA İÇTİĞİ CEVİZ AKCİĞERİNDE KALMIŞ"

Kendi isteğiyle hastaneden taburcu olan Akduman, özel hastanede bronkoskopi yaptırdı. Akduman'ın sol akciğerinde suyla içtiği yarım cevizin sol akciğerine gittiği saptandı. Ceviz, yapılan operasyonla akciğerden çıkarıldı. Akduman, aynı gün taburcu edilerek evine gönderildi. Cevizin çıkarıldığı operasyon ise kamerayla kaydı alındı.

Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı

"ÖKSÜRÜNCE ÇIKAR DİYE DÜŞÜNDÜM"

Nefes darlığı şikayeti olduğu için hastanede koronavirüs servisine kaldırıldığını söyleyen Akduman, "Sabah kahvaltısında ceviz suyu içiyordum. Suyu içerken ceviz boğazıma kaçtı. Kahvaltı yaptıktan sonra hırıltı başladı. Cevizin nefes boruma kaçtığını anladım. Öksürünce çıkar diye düşünmüştüm ama çıkmadı. Torunum hemşire olduğu için kendisini aradım. Hastaneye gittik. Ciğerlerimde buzlanma olduğunu söyleyip, koronavirüs testine gönderdiler. Yatışımı yaptılar. Testimin negatif çıktığını ama bir kaç gün hastanede kalmam gerektiğini söylediler. Daha sonra özel bir hastaneye gittim. Orada ciğerlerimde ceviz olduğu tespit edildi. Ceviz çıkarıldıktan sonra normale döndüm. Şu anda sağlık durumum iyi" dedi.

Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı

"CEVİZ SOL AKCİĞERİ TIKAMIŞ"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Arzu Ertem Cengiz de "Hasta bize nefes darlığı şikayetiyle başvurdu. Biz de koronavirüs açısından değerlendirmelerimizi yaptık ama herhangi bir bulguya rastlayamadık. Hastanın hikayesini derinleştirince, suyun içine koyduğu cevizin akciğere kaçabileceğini düşündük ve bronkoskopi işlemi yaptık. Sol akciğeri tıkayan cevizi gördük. Uygun ekipmanlarla cevizi çıkararak hastayı rahatlattık. Sonrasında hasta iki gün kadar antibiyotik tedavisi aldı. Belirgin olarak rahatladı. Hasta iyi bir şekilde taburcu edilerek evine gönderildi" diye konuştu.

Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı

TAM PARÇA HALİNDE ÇIKARILMIŞ

Yaptığı operasyonla cevizi tek parça halinde akciğerden çıkardığını belirten Gastroenteroloji Uzmanı İrfan Uruç ise, "Endoskopik olarak mideden çeşitli şeyler çıkarıyorduk ama akciğerde böylesine ilginç bir şey çıkarmak bizler için ilk oldu. Yabancı cismi görünce oradan çıkarmamız gerekiyor. Bırakma şansımız yok. Normalde mide balonu çıkarırken kullandığımız kancalı malzemenin bu hasta için uygun olabileceğini düşündük. Kıskaç gibi tutarak cevizi tam parça halinde dışarıya alma imkanımız oldu. Ekip olarak çok mutlu olduk. Bunu yapamamış olsak belki hastanın hayatına mal olabilirdi. Hep birlikte böyle bir iş çıkardık. Mutluyuz, hastamız adına da sevinçliyiz" dedi.

Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı
Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı
Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

Haber Yorumları (1)
DİKKAT: yaa amca o şekilde suyun içine ceviz konup su mu içilir, senin yaptığın bile bile lades demek. cevizi ye üstüne suyu iç. yaptığın tamamen dikkatsizlik ve kendi ihmalin. öyle içersen ciğerinede kaçar boğazınıda tıkar. biraz dikkat et. boş boşuna hem kendini hem hastaneleri meşgul ediyorsunuz. . . geçmiş olsun.
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