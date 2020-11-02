Son dakika gündem: Bakan Ersoy: Çanakkale Savaşı batıklarını gün yüzüne çıkarıyoruz

Son dakika gündem haberi: KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığın Gelibolu Tarihi Yarımadasına çok önem verdiğini söyleyerek "Çanakkale Savaşı batıklarını 105 yıl sonra TÜBİTAK iş birliğinde Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı Projesi ile gün yüzüne çıkarıyor ve dalışa açmayı planlıyoruz" dedi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığın Gelibolu Tarihi Yarımadasına çok önem verdiğini söyleyerek "Çanakkale Savaşı batıklarını 105 yıl sonra TÜBİTAK iş birliğinde Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı Projesi ile gün yüzüne çıkarıyor ve dalışa açmayı planlıyoruz" dedi.

Bakan Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2021 yılı bütçe sunumunu yaptı. 2020 yılı sonunda toplam 58 milyon misafiri ağırlamayı ve 40 milyar doların üzerinde bir turizm geliri elde etmeyi hedeflediklerini belirten Ersoy, ancak Covid-19 salgını nedeniyle turizm hareketlerinde de ciddi bir daralma yaşandığını söyledi. Bakan Ersoy, salgınının sektör üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı başlattıklarını anımsatarak, bunun sonucunda 2020 Eylül sonu itibarıyla 5 bine yakın tesisin uluslararası denetim firmaları tarafından denetlendiğini ve sertifika almaya hak kazandığını söyledi. Bakan Ersoy, sertifika programının 15 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla 50 oda ve üzeri konaklama tesisleri için zorunlu hale getirildiğini bildirerek, "Bakanlığımız denetim elemanları ve gizli müşteri denetimleri ile beraber, tesisler ayda 3 hatta 4 kez denetlenmektedir" dedi.

'DÜNYA BİRİNCİLİĞİNİ HEDEFLİYORUZ'Ersoy, bu yaz Rusya, İngiltere, Almanya, Ukrayna pazarlarının seyahat için en çok tercih ettiği ülkelerden olduklarına dikkat çekerek, "Ülkemiz, uluslararası Mavi Bayrak Programı çerçevesinde 2020 yılında 486 plaj ile dünya sıralamasında 3'üncü konumdadır. 2023 yılına kadar Mavi Bayraklı Plaj sayımızı hızla artırarak dünya birinciliğini hedeflemekteyiz. Turizmin yoğun olduğu bölgelerde yerel halkın da taleplerini dikkate alarak Çeşme, Bodrum, Kadriye ve Belek olmak üzere 5 yıldız standardında toplam 4 adet ücretsiz halk plajı vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. 2021 yılında da Manavgat ve Kemer (Antalya) ile İçmeler (Marmaris/ Muğla) olmak üzere 3 adet daha ücretsiz halk plajını hizmete açacağız. Bakanlık olarak, yeni turizm yatırımlarının hayata geçirilmesi noktasında çalışmalara devam etmekteyiz. Bu projelerden en önemlisi hiç kuşkusuz Ege Turizm Merkezinin ilk etabı olan Çeşme Projesi'dir. Bu kapsamda Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 13 Eylül 2019 tarihinde ilan edilmiştir. Söz konusu bölgede projelendirme ve planlama çalışmaları 2021 sonunda tamamlanacak olup, 2023 yılında bölgenin turizme kazandırılması hedeflenmektedir" dedi.

'CSO KONSER SALONU 3 ARALIK'TA AÇILIYOR'Bakan Ersoy, yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nun 3 Aralık'ta hizmete açılacağını kaydederek, "Kadrosu 30 genç yeni sanatçı ile güçlenen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, artık dünya liginde. Yeni Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası 2023 koltuk kapasiteli Büyük Salon ve 500 koltuk kapasiteli Mavi Salon ile hizmet verecektir. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 60 yıldır kullanmakta olduğu 600 kişilik Tarihi CSO Salonu ise oluşturulacak sanat adası içinde faaliyetine devam edecektir. Sergi mekanı ve açık hava alanlarından oluşan müzik kampüsü, 3 Aralık 2020 tarihinde, ülkemizin ve dünyanın ünlü müzisyenlerinin katılımıyla hizmete açılıyor. Milli kültürün tanıtılması ve toplumsal kalkınmaya katkılarıyla büyük öneme sahip olan kültür merkezi yatırımlarına da devam edilmektedir. Atatürk Kültür Merkezi, 95 bin 600 metrekare kapalı alanda yeni yapısıyla İstanbullularla buluşuyor" diye konuştu.'SHERLOCK HOLMES GİBİ İZ SÜRÜYORLARBakan Ersoy, kültür varlıklarının yurt dışından iadesinin sağlanarak ait oldukları topraklara getirilmesi çalışmalarının yanı sıra, yurt içinde de kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi ve kaçak kazıların engellenmesine yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini söyledi. Ersoy, şöyle konuştu: "Mart 2020'de Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı kurulmuş ve bu alanda çalışan uzman sayımız 3 kat artırılmıştır. Ekip Sherlock Holmes gibi iz sürüyor. Bu dinamik yapılanma sayesinde; yurt içindeki önleyici çalışmalar, kamuoyunun her kesimine yönelik eğitim ve farkındalık aktiviteleri ve yurt dışında gerek yabancı müze koleksiyonlarında bulunan gerekse çevrimiçi müzayedelerde satışa çıkarılan eserlerin tespiti ve ülkemize kazandırılmasına yönelik faaliyetler büyük bir ivme kazanmıştır. Ayrıca bu alandaki yasal altyapıyı güçlendiren mevzuat çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede 1984 yılından bu yana vatandaşlarca yapılan ruhsatlı define kazılarına dair hükümleri düzenleyen Define Arama Yönetmeliğinde Temmuz 2020'de gerekli değişiklikler yapılmıştır. Yeni düzenleme ile muğlak noktalar netleştirilmiş, izinli define kazıları sırasında çevreye, altyapı hizmetlerine ve insan sağlığına zarar verilmesini engelleyecek maddeler getirilmiştir."'2021'DE TAMAMLANACAK'Bakan Ersoy, restorasyon çalışmaları süren tarihi yapıların hizmete açılmaya devam ettiğini ifade edere, şunları kaydetti: "2000 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınan Sümela Manastırı'ndaki çalışmaların birinci etabı 25 Mayıs 2019'da, ikinci etabı da 28 Temmuz 2020'de tamamlanmıştır. Bu çalışmaların ardından yoğun ziyaretçi alan manastırın, daha önce hiç ziyarete açılmamış olan bölümleri de üçüncü etap olarak planlanmış olup, 2021 yılında tamamlanacaktır. UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki varlık sayımız 2018 yılında listeye alınan Göbeklitepe ile 18'e yükselmiştir. Geçici Miras Listemizde yer alan Malatya Arslantepe ve Gordion'a ait Dünya Miras Listesi adaylık dosyası ön değerlendirme yapılmak üzere UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletilmiştir. Beypazarı Tarihi Kenti (Ankara), İzmir Tarihi Liman Kenti, Karatepe-Aslantaş Arkeolojik Alanı (Osmaniye), Koramaz Vadisi (Kayseri) ile Zerzevan Kalesi'nin (Diyarbakır) UNESCO Dünya Geçici Miras Listemize dahil edilmesi sağlanarak, listedeki varlık sayımız 2020 yılı itibariyle 83'e ulaşmıştır."'105 YIL SONRA DALIŞA AÇMAYI PLANLIYORUZ'Bakan Ersoy, Gelibolu Tarihi Alanı'na ayrı bir önem verildiğini vurgulayarak, "Tarihi Alan'da kalelerin, yolların ve surların restorasyonu, şehitliklerin ihyası, kültür ve sanat merkezlerinin kurulması, siper canlandırmaları projelerini gerçekleştiriyoruz. Eşsiz mücadelenin anma etkinliklerini gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Covid-19 nedeniyle tören ve etkinliklere katılımı dar tutarken, Hilalin Gölgesinde Saklı Abideler, Şehit Binbaşı Ali Faik Bey ve İki Hilal, Tek İstikbal sergileri ile ziyaretçilerin müze ile mekan arasında bağlantı kurmalarını sağladık. Ayrıca bu yıl, Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi ile Çanakkale ruhunu gelecek kuşaklara aktarmak için destanın aziz hatıralarını şu ana kadar 41 şehrimize ulaştırdık. Çanakkale Savaşı batıklarını 105 yıl sonra TÜBİTAK iş birliğinde Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı Projesi ile gün yüzüne çıkarıyor ve dalışa açmayı planlıyoruz" dedi.KAPADOKYA'DAKİ KAÇAK YAPILARBakan Ersoy, Kapadokya'da gittikçe artan kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için kurulan Kapadokya Alan Başkanlığı'nın 706 konuyu karara bağladığını bildirerek, "Söz konusu kararlar içerisinde yeni yapı mimari, restorasyon, tadilat ve uygulama projelerine yönelik kararlar bulunmakta olup, 28 adet yapı taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş, 6 adet de sit alanı tescil işlemleri tamamlanmıştır. Bunun haricinde 183 farklı izinsiz uygulama konusunda, kaldırma/kapatma kararı alınmıştır. Kapadokya alanının bütününe ilişkin yapılması gereken üst ölçekli plan ve bu planın hazırlanmasına yönelik çalışmalara başlanılmış olup faaliyetler devam etmektedir" diye konuştu.'334 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ'Telif hakkı sahiplerine hak ettikleri korumanın sağlanması ve kültür endüstrisinin güçlendirilmesinin bakanlığın öncelikli hedeflerinden biri olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, şöyle konuştu: "Bu hedef doğrultusunda telif hakları alanında gerekli mevzuat, korsanlıkla mücadele, eğitim, farkındalık ve sektörel destekleme faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu kapsamda ülkemiz kültür endüstrisini oluşturan sektörlerin yarattıkları ekonominin boyutunu ve potansiyelini ölçmek amacıyla başlattığımız çalışma sonucu bir rapor hazırladık. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün belirlediği metodolojiyle hazırlanan söz konusu rapor, kültür endüstrilerine ilişkin ekonomik göstergelerin ortaya konulması ve bu alana yönelik politikaların belirlenmesi açısından önemlidir. Ayrıca telif hakları alanında bir ihtisas kütüphanesi oluşturulması amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Sinema ve müzik eserleri ile kitaplarda zorunlu olan bandrol, korsanla mücadelede en etkili uygulamalar arasındadır. 2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 349 milyon bandrol verilmiştir. Ayrıca, il denetim komisyonları tarafından 2020 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirilen 334 operasyon, korsan faaliyetlerin kaynağında engellenmesini sağlamıştır."'2021 YILI BÜTÇESİ 6 MİLYAR 826 MİLYON TL'

Bakan Ersoy, 2021 yılı bakanlık bütçesine ilişkin ilişkin ise, "2021 yılı bütçemiz 6 milyar 826 milyon 518 bin TL olarak öngörülmektedir. Kültür alanı ile ülkemizin ekonomik kalkınmasında en önemli faaliyet alanlarından biri olan turizm alanının bağdaştırılması noktasında hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eşsiz kültür mirasımızın sürdürülebilir korunmasını sağlamak; kültür sanat kurumlarımızı desteklemek, turizmde pazar payımızı artırmak ve ülkemiz için en doğru algıyı oluşturmak amacıyla 2021 yılı bütçemizi en etkin ve verimli şekilde kullanmak azmindeyiz" dedi.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR