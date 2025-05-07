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SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU: 7 Mayıs Çarşamba az önce deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU: 7 Mayıs Çarşamba az önce deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
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7 Mayıs 2025 Çarşamba günü deprem mi oldu? Marmara Denizi ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, deprem mi oldu? Son dakika deprem nerede oldu? İşte, detaylar…

7 Mayıs 2025 Çarşamba günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU: 7 Mayıs Çarşamba az önce deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU: 7 Mayıs Çarşamba az önce deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!AFAD son depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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