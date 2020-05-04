Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklaya yapıyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

SALGINDA ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASINA GELDİK

Salgınla mücadelede önemli bir noktaya geldik. Yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı sayısı giderek azalıyor. İyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor. Salgına karşı tüm adımları kararlı ve doğru bir şekilde attık. Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini yerine getirdik. Okullara vakitlice ara verdik. Şehirlerarası ulaşımı sınırladık.

MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NDA TOPLANAN MİKTAR

Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan para 1 milyar 910 milyon lirayı buldu.

65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirilmesi salgının yayılmasını büyük oranda önledi. Bu tedbirler sayesinde bu günlere geldik. 83 milyon vatandaşımıza verdiği destek için şahsım, kabinem için şükranlarımı sunuyorum.

Evet normale döneceğiz. Ama bu yeni normal olacak. Sınırlamalar azaltılsa da sürecektir. Temizlik kuralları devam edecektir.

NORMALLEŞME PLANI

MAYIS PLANI

Bir normalleşme planı hazırladık. Bu takvim bir anda mayıs ayının ilk günlerindeki hayatımıza dönüş anlamına gelmiyor.

- İlk müjdemiz; 65 yaş üzeri vatandaşlara sınırlama günlerinde 4 saat boyunca izin verilecek. 20 yaş altı içinde bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız.