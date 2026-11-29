İzmir Bayındır'da bir kişi tartıştığı damadını av tüfeğiyle öldürüp gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Bayındır ilçesinde bir kişi, tartışma sırasında damadına av tüfeğiyle ateş ederek ölümüne neden oldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin öldürdüğü damadın, eşiyle bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.
İzmir'in Bayındır ilçesinde bir kişi, tartıştığı damadını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Yusuflu Mahallesi'nde Hayri D. (65) ile damadı Olgun Dalkılınç (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Hayri D. evden aldığı av tüfeğiyle damadına ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dalkılınç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olgun Dalkılınç'ın eşiyle bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.