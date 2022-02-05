Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte karantinada olduklarını açıklayan Cumhurbaşkanı, Omicron varyantı geçirdiklerini belirtti.

"DUALARINIZI BEKLİYORUZ"

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE ZONGULDAK PROGRAMINI İPTAL ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Zonguldak'taki bir açılış törenine katılması bekleniyordu. Ancak Erdoğan, programa video konferans yöntemi ile İstanbul'dan bağlandı. Öğle saatlerindeki törende online bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Soğuk algınlığı sebebiyle gelemedim, kısmet değilmiş" ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN: ANCA BERABER KANCA BERABER

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Emine Erdoğan ise, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." dedi.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAĞIYOR

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak, "Dualarımız sizlerle efendim." mesajını yazdı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: ÜMMETİN DUALARI SİZİNLE

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise yaptığı paylaşımda, "Rabbim tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin sayın Cumhurbaşkanım. Allah'ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz. Bu milletin bu ümmetin duaları sizinle…" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanım çok geçmiş olsun. Dualarımız sizinle. Size ve kıymetli eşinize Rabbimden acil şifalar diliyorum." ifadeleri yer aldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un mesajında da "Kovid-19 testi pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. Kendilerine ve eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Cenab-ı Hak'tan kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." sözleri yer aldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kapaktepe ise geçmiş olsun mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sayın Cumhurbaşkanım Rabbim size ve hanımefendiye Şafi ismiyle acil şifalar versin. Dualarımız sizinle..."