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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı

Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Güncel
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Erdoğan, "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte karantinada olduklarını açıklayan Cumhurbaşkanı, Omicron varyantı geçirdiklerini belirtti.

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Zonguldak'taki bir açılış törenine katılması bekleniyordu. Ancak Erdoğan, programa video konferans yöntemi ile İstanbul'dan bağlandı. Öğle saatlerindeki törende online bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Soğuk algınlığı sebebiyle gelemedim, kısmet değilmiş" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Emine Erdoğan ise, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak, "Dualarımız sizlerle efendim." mesajını yazdı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise yaptığı paylaşımda, "Rabbim tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin sayın Cumhurbaşkanım. Allah'ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz. Bu milletin bu ümmetin duaları sizinle…" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanım çok geçmiş olsun. Dualarımız sizinle. Size ve kıymetli eşinize Rabbimden acil şifalar diliyorum." ifadeleri yer aldı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un mesajında da "Kovid-19 testi pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. Kendilerine ve eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Cenab-ı Hak'tan kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." sözleri yer aldı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kapaktepe ise geçmiş olsun mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sayın Cumhurbaşkanım Rabbim size ve hanımefendiye Şafi ismiyle acil şifalar versin. Dualarımız sizinle..."

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan, Koronavirüs, Omicron, Güncel, Haber

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Yorumlar (9)

Ahmet AKGÜL:

Allahu teala tez zamanda şifa versin inşaallah. sizki ne virüsleri atlattınız.

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Soner Yabasun:

Çok geçmiş olsun Reis. Rabbim sana uzun ömür versin

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millet yorumu:

Allah sağlık versin.Allah başımızdan eksik etmesin.

Cevap Yaz 37 47 Yayından Kaldır
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