Son Dakika: Bugün yasak saat kaçta başlıyor? 29 Nisan 2021 yasak saatleri! Bu akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Kabine toplantısında 17 günlük tam kapanma dönemine geçildiği duyuruldu. Bunun üzerine birçok vatandaş '29 Nisan 2021 bugün yasak kaçta başlıyor?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından kesintisiz sokağa çıkma yasağı hakkında açıklamalar geldi. Peki, Son Dakika: Bugün yasak saat kaçta başlıyor? 29 Nisan 2021 yasak saatleri! Bu akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?17 günlük tam kapanmadan muaf olan yerler neler?

Kabine toplantısında 17 günlük tam kapanma dönemine geçildiği duyuruldu. Bunun üzerine birçok vatandaş '29 Nisan 2021 bugün yasak kaçta başlıyor?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından kesintisiz sokağa çıkma yasağı hakkında açıklamalar geldi. Peki, Son Dakika: Bugün yasak saat kaçta başlıyor? 29 Nisan 2021 yasak saatleri! Bu akşam sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 17 günlük tam kapanmadan muaf olan yerler neler? İşte detaylar haberimizde…

BUGÜN YASAK SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede ''26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.'' ifadeleri yer aldı.

17 GÜNLÜK TAM KAPANMADAN MUAF OLAN YERLER NELER?

MARKET, FIRIN VE MANAVLAR AÇIK OLACAK

Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 arasında açık, zincir marketler ise pazarları kapalı olacak. Vatandaşlar araç kullanmadan ikametlerine yakın yerlerden alışveriş yapabilecek. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

RESTORANLAR SADECE PAKET SERVİS YAPABİLECEK

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleriyle online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre sadece paket servis yapabilecek. Ramazanın bitmesiyle de saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecekler.

SADECE YÜRÜME MESAFESİNDEKİ CAMİLERE GİDİLEBİLECEK

Koronavirüs yasakları kapsamında vatandaşların camiye namaza gitmelerine kısıtlama getirilmedi. Vatandaşlar mahalledeki camilere giderek namazlarını cemaatle kılabilecek. 17 günlük tam kapanma döneminde camilerde Cuma namazı kılınmasıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmedi. Cuma namazları kılınacak. Ancak camilerde cemaatle teravih namazı kılmak yasak olacak.

ZORUNLU HAL DIŞINDA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAK

Tam kapanma süresince şehirler arası seyahat zorunlu haller dışında yasaklandı. Yurt içi uçuş ve seyahatlerde izin belgesi zorunlu olacak, HES kodu sorulacak. Uçak hariç şehirler arası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları, yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'sini kabul edecek ve araçta yolcuların oturma şekli sosyal mesafenin sağlanması için 1 dolu-1 boş olacak.

Yeni dönemde bilet satışı seyahat izin belgesine bağlanırken, daha önce bilet alan kişiler seyahat edebilecek, yasak kapsamında olmayacak.

KISITLAMADA REZERVASYON YAPTIRANLAR DA MUAF OLAMAYACAK

Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek. Şehirlerarası kara yolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar yasaktan muaf olacak. Kısıtlama döneminde otel, pansiyon gibi konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması, vatandaşlar açısından sokağa çıkma veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak. Konaklama tesisleri yalnızca seyahat izin belgesi olanlara hizmet verebilecek.

TURİSTLERE YASAK OLACAK MI?

Geçici ve kısa süre için Türkiye'de bulunan turistler yasaktan muaf olacak. İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statüye sahip yabancılar sokağa çıkma yasağına tabi olacak.

CENAZE KOŞULLARI YENİLENDİ

Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlar yasaktan muaf olacak. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak. Şehir dışındaki birinci derece yakının cenazesine katılacak olanlar, e-devlet'ten veya ALO 199'u arayarak izin belgesi oluşturacak.

İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

İzin belgesi için e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı'na ait e-Başvuru, ALO 199 veya valilik-kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulları'na başvurulması gerekiyor.

YURT DIŞI UÇUŞLARI İÇİN KISITLAMA YAPILMAYACAK

Yurt dışı seyahatlerle ilgili herhangi bir kısıtlama veya sınırlandırma bulunmuyor. Yurt dışı bağlantılı uçakla seyahat edecek yolculardan yurt dışı uçuşlarını belgelemek kaydıyla, yurt içi aktarma uçuşları ile ikametlerine geliş ve gidişlerini sağlayacakları özel araç, otobüs, tren vb. ulaşım araçlarıyla yapacakları yolculuklarda, seyahat izin belgesi istenmeyecek.

ALKOL SATIŞI YASAKLANDI

Tam kapanma döneminde alkollü içeceklerin satışı yasak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tekel bayileri istisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" dedi.

BANKALAR KISITLI KADRO İLE AÇIK OLACAK

Tam kapanma sürecinde bankaların akıbeti, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netlik kazandı. Bakanlık bankalara izin verdi. Ancak sınırlı sayıda personel ile çalışmaları mümkün olacak. Kalan personel ise evlerde çalışacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bu dönemde anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilirken tüm sınavlar 17 Mayıs sonrasına ertelendi.

TAM KAPANMADAN KİMLER MUAF OLACAK?

- Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ve PTT çalışanları.

- Hastaneler, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, zorunlu sağlık randevusu olanlar.

- Sokak hayvanlarını besleyenler, hayvan barınakları, çiftlikleri, bakım merkezlerinin görevlileri, gönüllü çalışanları ve Hayvan Besleme Grubu üyeleri

- İkametinin önüyle sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının ihtiyacını karşılamaya çıkanlar.

- İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışını yapan iş yerleri ile buralarda çalışanlar.

- Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar.

- Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar.

- Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç, tohum, fide, gübre gibi ürünlerin satışı yapılan iş yerleri ve çalışanları.

- Oteller ve konaklama yerleri ile çalışanları.

- Gazete, dergi, radyo, televizyon, internet kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları.

- Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar.

- Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları.

- Yurt, pansiyon, şantiye gibi toplu yerlerde kalanların temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar.

- Otizm, down sendromu gibi 'özel gereksinimi' olanlar ile veli veya vasileri.

- Yurt içi ve dışı müsabaka, kamplara katılacak milli sporcular, seyircisiz, profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler.

- ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ve bu kişilerin yanlarında bulunan refakatçileri, sınav görevlileri.

- Zorunlu müdafi-vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar, adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekilleri

- Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri

- 10.00-16.00 arasında sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları

- Nöbetçi noterler ile çalışanları.

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen ve 5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge ve bilgiyle ibraz edenler.

- Ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL