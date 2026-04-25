Çiriş bitkisi toplamak için gittiği dağlık alanda hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dağlık alanda çiriş bitkisi topladığı sırada rahatsızlanan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kadirli ilçesinden arkadaşlarıyla birlikte çiriş bitkisi toplamak üzere Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Çiğşar kırsalına giden Erdoğan Akbaş (57), dağlık alanda aniden fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sarp ve engebeli araziye güçlükle ulaşan ekipler tarafından yapılan kontrolde, Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Akbaş'ın cansız bedeni, jandarma helikopteriyle bulunduğu bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
