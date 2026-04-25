Osayi Samuel'den çarpıcı itiraf: Babam koyu Fenerbahçeli, Beşiktaş'a...

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli takımla ilgili Libero TV'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Osayi, ayrılık sürecine, kendisine gelen transfer tekliflerine ve Fenerbahçe'de yaşadıklarına değindi.

''BEN ASLA SÖZLEŞME İSTEMEDİM''

Ayrılık süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan Osayi, "Türkiye'de birçok gazeteci dikkat çekmek için hikayeler uyduruyor ama benim için ve kulüp de biliyor ki, ben asla sözleşme istemedim. Olan şu ki, sezon başında Mario Branco bana bir sözleşme teklif etti, kabul ettik. Ancak o sırada menajerimi değiştiriyordum. Çünkü sezon öncesinde twitterda bir gazetecinin benim para istediğimle ilgili bir tweet attığını hatırlıyorum ve bundan haberim yoktu, hiçbir şey bilmiyordum. Sonra eski menajerimden, arkamdan gazeteciyle bunu konuştuğunu gösteren bir mesaj gördüm ve bu beni gerçekten sinirlendirdi. Bunu görünce menajerimden ayrılıp yeni bir menajerle anlaşmak istedim. Ama onunla anlaşma imzalamak istemedim çünkü paranın bir kısmını veya herhangi bir şeyini almasını istemedim. Mario Branco ile yeni bir menajer bulduğumda anlaşma imzalayacağım konusunda anlaştık ve sanırım söylentiler de buradan başladı." yorumunu yaptı.

''TÜRKİYE'DE HER ZAMAN BÖYLE HİKAYELER DUYARSINIZ''

Sözlerine devam eden Nijeryalı yıldız, ''Bence bunu olabildiğince görmezden gelmeliydim çünkü Türkiye'de her zaman böyle hikayeler duyarsınız ama bu beni gerçekten etkiledi. Çünkü Fenerbahçe'de oynadığım için bile minnettarım, bu yüzden asla böyle saçma bir miktar istemezdim. Bence bu sadece futbol ve bundan ders çıkardım." dedi.

''BABAM F.BAHÇELİ, BEŞİKTAŞ'A GİTMEME İZİN VERMEZDİ''

Babasının Fenerbahçeli olduğunu ifade eden Osayi, Beşiktaş'a gitmesine izin vermeyeceğini ifade ederek "Beşiktaş ile yapılan anlaşma eski menajerimle yapılan bir anlaşmaydı. Bunun benimle veya babamla hiçbir ilgisi yoktu. Babam çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı, gerçekten çok koyu.. Beşiktaş'a imza atmak istesem bile babam asla gitmeme izin vermezdi. Beşiktaş eski menajerimle görüştü ve gelmemi istedi. Ben istemedim, Beşiktaş'a saygısızlık etmek istemem ama eve dönmek istedim. Ya Fenerbahçe ya da eve dönmek." ifadelerini kullandı.

''BU DAHA ÖNCE HİÇ YAŞANMAMIŞTI''

99 puan topladıkları sezon için Osayi, "Fenerbahçe'ye ligde yapılan adaletsizlikleri takıma gelirken duymuştum. Ancak sonra İsmail Kartal'ın olduğu sezon, gerçekten de 'Tamam, kulübün ne dediğini kendim de görebiliyorum' diye düşünmeme neden olan sezon oldu. Bir kulübün 99 puan alıp sadece bir kez mağlup olup ligi kazanamaması gerçekten anlaşılması zor bir durumdu. Sanırım bu daha önce hiç yaşanmamıştı. Başkanın ve kulübün, hakemler ve sistem hakkında ne dediklerini anlayabiliyordum. Ama oyuncular olarak bir şeyi değiştiremeyeceğimiz için oynamak zorundaydık. Benim futbolumu etkilemedi ama kulübün ne dediğini anlayabildim." şeklinde konuştu.