AK Parti, İstifası İstenen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a Sahip Çıktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret ettiği için istifaya davet ettiği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için "Diyanet İşleri Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın taktir ettiği bir isimdir" ifadesini kullandı.

"HASTA ZİYARETİNİN SİYASETİ OLMAZ"

Tartışmaları ayrıntılı bir şekilde izlediklerini belirten Çelik, "Diyanet İşleri Başkanlığı saygın bir kurumdur. Biz de Diyanet İşleri Başkanı olarak ifade ediyoruz. Bu tartışmayı ayrıntılı bir şekilde izledik. Bir ilim adamı ve bir yönetici olarak FETÖ'ye, PKK'ya karşı son derece gayretli bir ilim adamı olarak değerlendirilmektedir. Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmektedir. Bu ziyaret insani bir ziyarettir. Her insani ziyaretten ideolojik ve siyasi bir sonuç çıkarmanın sonu olmaz. Diyanet İşleri Başkanımızın kıyafeti bellidir. Hasta ziyaretinin ideolojisi ve siyaseti olmaz" dedi.

"TAKDİR EDİLEN BİR İLİM ADAMIDIR"

Konunun Atatürk tartışmasına dönüşmesinin yanlış olduğuna dikkat çeken Çelik, şöyle devam etti: "Diyanet İşleri Başkanımız takdir edilen bir ilim adamıdır, çağrılara cevabımız bu şekildedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ortak değerimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu olarak saygı görmeye devam edecektir. Atatürk tartışmasına dönüşmesi yanlış."

BAHÇELİ: ERDEMLİ DAVRANMASI GEREKİYOR

MHP Lideri Devlet Bahçeli, parti grubunda yaptığı konuşmada Diyanet İşleri Başkanı'nı sert sözlerle eleştirmişti: "Mustafa Kemal'e saldıran şahsı 10 Kasım'ın arefesinde ziyaret etmek nasıl bir aklın mahsulüdür. '10 Kasım saat 9'u 5 geçe kenefe gidin' diyen, Yunan galibiyetine özlem çeken bir çukur şahsiyete geçmiş olsun demek, bunu da milletimize kafa tutar gibi ulu orta yapmak, fesli münafığı manen onaylamak, yanında olmak, arka çıkmak değil midir? Ne istiyorsunuz cumhuriyetten, Atatürk' düşmalarına zırh olmaktaki gayeniz nedir? Diyanet İşleri Başkanı'nın görevi, Türkiye Cumhuriyeti'ne söven, kurucu değerlere ihanet eden, kurucu şahsiyetlere galiz ifadelerle yüklenen vatansızları aklama, anma ve alkışlama değildir. Aksi tavır ayıptır, günahtır; buna hoşgörü olmayacaktır. Tartışmaların göbeğindeki Diyanet İşleri Başkanı'nın kendi durumunu gözden geçirip erdemli davranması ve gereğini derhal yapması, samimi tavsiyem ve temennimdir."

AKŞENER, ERDOĞAN'A SESLENMİŞTİ

İYİ Parti Lideri Meral Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Atatürk'e hakaret eden bir adama gidecek başka bir gün yok muydu? Oraya o adamın bağlı bulunduğu dış merkezlere mesaj vermek için mi gittin? Sayın Cumhurbaşkanı size sesleniyorum tarihi feslilerden öğreniyorsunuz bu bizi kahrediyor. Türk devletinin cumhurbaşkanı bir meczuptan tarih öğrenemez. Kurtuşul savaşı için keşke Yunan kazansaydı diyen adamdan tarih öğrenemez. Tarihi 'Keşke Yunan kazansaydı' diyenden değil gel bizden öğren. O adamı danışmanlığınızdan, Diyanet İşleri Başkanı'nı da görevden alın."

KILIÇDAROĞLU: O KOLTUĞU DERHAL TERK ET

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Ali Erbaş'a istifa çağrısında bulunmuştu: "Diyanet İşleri Başkanı "Keşke Yunan galip gelseydi" diyen kişinin önüne gidip diz çöküyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Resmi kıyafetle gidiyorsun, o koltuğu derhal terk et."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarının satırbaşları:

CUMHURBAŞKANI'NIN PARİS ZİYARETİ

"Türkiye Cumhuriyeti olarak bu platformlarda bulunmamız önemlidir. Buralarda olmazsak kendi tezlerimizi anlatamayız. Orada yansıyan görüntülerde Türkiye merkezi bir roldedir. Tarihimizin çok önemli bir dönüm noktası ve 100'üncü yılının anıldığı 1. Dünya Savaşı ile ilgili olarak Türkiye'nin temsil edilmesi, tezlerin anlatılması için verimli bir ortam olmuştur. Tezlerimizi anlatmaya devam edeceğiz."

AVRUPA ORDUSU

"Bu mesele çok tartışılacak. Bu öteden beri konuşulur. Ama 'Bu NATO'ya alternatif bir oluşum değildir' denilir. İlk defa bir ABD Başkanı, Avrupa enteryasyonuna karşı bir laf söyledi ve Brexit'ın yanında olduğunu söyledi. Gelinen son noktada da NATO ile tartışma çıktı. Bundan 5 yıl evvel aklımıza gelmeyen bir şey oldu. Merkel tuttu, Avrupa'nın kendi başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bu çatlak ortaya çıktığını gösteriyor. Paris'teki törenlerde bu gündeme getirildi. Başkan Trump'tan çok sert tweetler geldi. Bu açık bir kırılmadır, nereye gideceğini göreceğiz. İster NATO, ister Avrupa ordusu olsun, Avrupa'nın güvenliği Türkiye olmadan sağlanması mümkün değil."

HAKKARİ'DE YAŞANAN PATLAMA

"Konuyla ilgili rapor bugün veya yarın açıklanacak. Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız bölgeye gitti. Soruşturma devam ediyor. Bu tip durumlarda bakılan şey, görgü tanıkları dinlendi, mühimmatta ve silahta sorun olmadığı görüldü. Depolamada sıkıntı olmadığı görüldü. Bu top yakın zamanda test edilmiş ve 'elverişli raporu' verilmiş. Dışarıdan bir saldırı olmamıştır. Afyon'daki mühimmat patlamasıyla ilgili benzerlik yoktur. Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. "

CEMAL KAŞIKÇI SES KAYDI

"Pompeo'nun mutlaka bir bilgisi vardır. Biz kimseyi şahsen suçlamıyoruz. Ama bu meselenin kapatılmasını da istemiyoruz. Hakikatin peşindeyiz. Hakikatin ortaya çıkmasından ziyade, belli kişilerin gündeme oturtulması, belli kişilerin gündemden çıkarılması gibi bir siyasi proje var. Türkiye'nin böyle bir siyasi projeye göre davranışı söz konusu değil. Burada yargılama yapalım. Gelsin bütün saygın kuruluşlar şeffaf yargılamayı izlesin. Tamam konsolosluk topraklarında oldu saldırı ama biz bu saldırıyı bizim ülkemize de yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Bir yetkili izin vermeden bu cinayet işlenemez. Açıkça duyduk, Türkiye'den bir ortakları varmış. Cesedi ona teslim etmişler. Bu ceset kime teslim edildi? Saygınca defnedilmeli. Emri veren en üst düzey yetkili kim? Bu ortaya çıkmalı."

"FRANSIZ DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN SÖZLERİNİ KINIYORUZ"

"Fransız Dışişleri Bakanı'nın sözlerini kınıyoruz. Sorumsuzca bir açıklamadır. Bu kadar bilgisizlik şaşırtıcı. Kayıtlar Fransız istihbaratı ile paylaşıldı. Fransız Dışişleri Bakanı bu konuyu takip etmiyorsa bu onların sorunudur. Kendi istihbaratından haberi yok. Varsa da yanlış yapmıştır"

"İTALYA'NIN EV SAHİPLİĞİNİ İSTİSMAR ETMİŞLERDİR"

"Libya'nın daha az müdahaleye ihtiyacı var. Libya'nın cesaretlendirilmesi lazım diye düşünüyoruz. Türkiye gibi bir merkez aktör olmadan gizli gayri resmi bir toplantı yapılmıştır. Türkiye, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyleyerek çekilmiştir. Libya'yı daha da bölecek organizasyon içinde görünüyorlar. İtalya'nın ev sahipliğini istismar etmişlerdir. Türkiye, Libya halkının yanında olduğunu göstermek için bu masadan çekilmiştir"

TÜRKÇE EZAN TARTIŞMASI

"CHP, ezana saldıran bu şahsı disipline sevk ederek doğru bir iş yapmıştır. Ezan ile kavgalı olmak yanlış bir ruh halidir. Bazı hastalıklar genetik oluyor ve tedavisi yok. CHP'nin, bu şahsa karşı olması Türkiye'nin geldiği nokta açısından anlamlıdır. Ama neden bu tartışmalar hep CHP'den türüyor? Neden millet ile kavga eden bir ideolojinin peşinden koşmaktadırlar?"