Son Dakika! Adalet Bakanlığı'na atanan Bozdağ'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! Adalet Bakanlığı'na atanan Bozdağ'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum

Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika: Abdülhamit Gül'ün yerine Adalet Bakanlığı'na atanan Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bozdağ, "Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdir/tensipleri için şükranlarımı sunuyorum" dedi. Bozdağ ayrıca Gül'e de emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Resmi Gazete'de bu gece yayımlanan kararın ardından Adalet Bakanlığı'ndan affını isteyen Abdülhamit Gül'ün yerine eski Bakan Bekir Bozdağ atandı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer'i görevden aldı, yerine ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atandı.

BEKİR BOZDAĞ'DAN İLK YORUM

Gül'ün yerine Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bozdağ, "Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdir/tensipleri için şükranlarımı sunuyorum. Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.

Son Dakika! Adalet Bakanlığı'na atanan Bozdağ'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum

DEVİR TESLİM TÖRENİ DETAYLARI ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERDE BELLİ OLACAK

Diğer yandan Adalet Bakanı Gül'ün görevini Bekir Bozdağ'a teslim edeceği törenin ayrıntıları, önümüzdeki saatlerde belli olacak. Bakanlıktaki devir teslim töreninin ardından Bekir Bozdağ'ın görevine başlaması bekleniyor.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanlığı, Abdülhamit Gül, Bekir Bozdağ, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (4)

Fenerli :

4 yıldır devam eden nafaka yargı paketi çalışmaları bakalım daha ne kadar süreç alacak, ancak kabirde biten bu süresiz nafaka zulmü ne zaman bitecek

Cevap Yaz 0 6 Yayından Kaldır
Hamit Gündoğdu:

Bu başlangıç çok istifa ve atamalar gelebilir. Bunun anlamı AKP'de nostalji rüzgarlarının eşliğinde son tango yapılıyor. Esasen bir seçim hükümeti mahiyetinde gerçekleşiyor bu yer değiştirmeler.

Cevap Yaz 1 9 Yayından Kaldır
Heyy Heyyy:

Ülkemizde pek adalet yok

Cevap Yaz 5 33 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title