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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi
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Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 emekli maaşı zammına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar geldi. Enflasyon farkı, refah payı ve seyyanen zam seçeneklerinin değerlendirildiği süreçte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere enflasyonun üzerinde artış yapılacağını duyurdu. Düzenlemenin yıl sonuna kadar hazırlanacağını belirten Yılmaz, bütçe görüşmelerinin ardından ve yılbaşından önce kanun çalışmasının TBMM'ye sunulacağını açıkladı.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşlarına enflasyonun üzerinde artış yapılacağını ve düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını duyurdu.
  • Emekli maaşlarına ilişkin kanun çalışmasının bütçe sonrası, yılbaşından önce Meclis'e sunulması planlanıyor.
  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre değişebileceğini, nihai çalışmanın Aralık ayında tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.

Emeklilere enflasyonun üzerinde maaş artışı yapılması için çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenlemenin takvimine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİLERE ZAM AÇIKLAMASI

2027 yılı yaklaşırken emekli maaşlarına yapılacak artış, ekonomi gündeminin en önemli başlıklarından biri haline geldi. Milyonlarca emekli, yeni yılda maaşlarına ne kadar zam yapılacağını ve enflasyon farkının dışında ek bir iyileştirme olup olmayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşlarına yönelik düzenleme hakkında yaptığı açıklamada, hükümetin yıl bitmeden yeni bir adım atacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun üzerinde bir maaş artışı yapılacağını ifade ederek düzenlemenin yalnızca belirli bir emekli grubuna yönelik olmadığını vurguladı.

"ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR ARTIŞ YAPACAĞIZ"

NTV'ye konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşlarına ilişkin çalışmanın kapsamını ve takvimini şu sözlerle açıkladı: "Emekliler konusu çok önemli. Cumhurbaşkanımız da her fırsatta vurguluyor. Yıl sonuna kadar düzenleme yapacağız. Enflasyonun üzerinde bir artış yapacağız. Bütün emeklilerimiz ile ilgili bir çalışma söz konusu. Bütçe sonrası yılbaşından önce kanun çalışması Meclis'e arz edilecek. Emeklilerimize elimizden gelen tüm gayretle destek olmaya çalışacağız."

"EMEKLİLERİMİZİN DURUMUNU BİRAZ DAHA İYİLEŞTİRECEK İMKANLARI OLUŞTURUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrası emekli maaşlarına yapılacak düzenleme için 2027 yılını işaret etmişti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, "2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde TBMM'nin takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı. 

BAKAN ŞİMŞEK'TEN DE EMEKLİLERE ZAM AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Ayrıca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerde emekli maaşlarına zamma ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla yürütülen teknik çalışmanın devam ettiğini söylemişti. Bakan Şimşek, emekli aylıklarına yönelik düzenlemeyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Emeklilerimizin alım güçlerini desteklemesi amacıyla yürüttüğümüz teknik çalışma henüz tamamlanmadı. Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır. Yapılacak artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre değişmesinin doğru olacağını düşünüyoruz. Seyyanen de olsa bu husus gözetilecek. Nihai çalışma büyük ihtimalle Aralık içerisinde yapılır ve bütçeden hemen sonra takdirinize getirilir diye düşünüyorum."

"EMEKLİLERİMİZİN YAŞADIĞI EKONOMİK ŞARTLARIN FARKINDAYIZ"

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifine ilişkin yaptığı sunumda emekli maaşı düzenlemesi için mesaj vermişti. Bakan Işıkhan, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın, son kabine toplantısı sonrasında da ifade ettiği gibi emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik şartların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

yeni haber olacak ne var, bunlar zaten söylendi...yorum çıkacak mı bakayım...

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Haber Yorumlarıtraderdemircan54:

Yapmak zorundasınız Seçim öncesi EYT kazığını bize attınız memurlara seyyanen zam kazığını bize attınız.Şimdi her ikisine yapılan zammı toplayıp bizlere vermezseniz iktidar olamayacağımızı çok iyi biliyorsunuz.

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

3 ay onceden başlarsınız son gun gelınce eflasyon duştü deyıp gostermelıbikomik zam verırsınız

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Haber Yorumlarıaslan145314532121:

rakam yazan yok en fazla 30 binn yapacak saat basi haber yapiyor en az 50 bin yapmasi lazim

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Haber YorumlarıTurgut Yıldız:

enflasyon yavaşlatılıp en düşük emekli maaşı asgari ücrete sabitlenmesi gerekiyor 35 binden aşağı olmaması gerekiyor ki en azından günü kurtarsın

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