Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
Güncelleme:
8 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, yıldız oyuncusu Victor Osimhen ile ilgili kötü haberi verdi. Sarı kırmızılılar, Stuttgart maçında sol dizinde esneme oluşan Osimhen'in yarın ameliyat edileceğini açıkladı.

Galatasaray, Victor Osimhen’in sakatlığı nedeniyle Amedspor maçının kadrosunda olmayacağını ve ameliyet edileceğini açıkladı.

OSİMHEN AMELİYAT OLACAK

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’den kötü haber geldi. Stuttgart maçında sol dizinden sakatlanan Nijeryalı futbolcunun yapılan MR tetkiklerinde dizinde esneme ve serbest parça tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Osimhen'in yarın ameliyat edileceği ve Amed SF maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi. 

AMED MAÇI KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "UEFA Şampiyonlar Ligi’nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için yarın Maslak Acıbadem Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır. Oyuncumuz bu nedenle yarın oynayacağımız Amed S. F. maçı kadrosundan çıkartılmıştır."

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Ehliyet sınavında akılalmaz düzenek! 3 kişi tutuklandı

Sınav kopya şebekesi çökertildi! Kurdukları düzenek şaşırttı
Pompalı tüfekle 8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı39

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden cani için karar verildi

Haberler.com
2000

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıErdem Aslanoglu:

işte şimdi patladı balon hadi bakalım serinizi görelim CİNCONLAR PAKETTTTT

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarıhamitcan36:

Allah yandık

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıY. Selim:

sanki bir şey yapıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber Yorumları128547Ab&:

Fark etmez her türlü yapıştırıriz zaten son iki maç kötü idi biraz dinlensin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıOsman Kaan:

yüreğime taş oturdu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet

Süper Lig devinde neler oluyor? Taraftarlar şaşkın

Emre Belözoğlu anlattı! Kızı Neda'nın tepkisi herkesi güldürdü

Kızıyla arasında geçen diyaloğu anlattı! Cevabı kahkaha attırdı

Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı

Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı
Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor14

Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
Otelin penceresi yerinden çıktı: 26 yaşındaki anne 7. kattan düşerek can verdi

Otelin penceresi yerinden çıktı: 26 yaşındaki anne 7. kattan düşerek can verdi
İngiltere'de korkutan tablo! Her gün 1021 kişiye kanser teşhisi

Korkulan oldu! Her gün 1000'den fazla vaka
Halı saha maçında akılalmaz rezalet! Silah bile çıktı

Sözün bittiği yer! Yorumu size bırakıyoruz
Rusya'nın savaşı kazanması için 60 deveyi kurban edecek

Şamanın savaş planını duyanlar isyan etti
Yeni Partili Özlale, bütçe görüşmelerinde Bakan Ersoy'a sırtını döndü

Bütçe görüşmelerine damga vuran görüntü