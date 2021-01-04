Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? AÇIKLAMA GELDİ! Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz aylarda bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Bazı mekanların faaliyetleri geçici süreliğine durdurulurken, bazı mekanlara ise saat sınırlaması getirilmişti. Peki, normalleşme ne zaman başlayacak? Hafta sonu yasakları kalktı mı?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?Milyonlarca vatandaş yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirlerin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Alınan tedbirler kapsamında vaka sayısında düşüş yaşandı. Yeni yıla girmemiz ile beraber en çok merak dilenlerden biri de sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği oldu. Peki, normalleşme ne zaman

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Sokağa yasağı, 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05:00'te sona erecek. 80 saatlik kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte yeniden dışarı çıkılabilecek.

21 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21:00'de başlayan kısıtlamalar Cuma, cumartesi ve Pazar günlerini tüm olarak kapsayacak şekilde devam etmişti.

NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, normalleşme sürecine geçiş tarihi henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında kısıtlamaların esnetilmesi konusunun değerlendirilmesi bekleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

HAFTA SONU YASAKLARI KALKTI MI?



Hafta içi saat 21.00'de, hafta sonu ise kesintisiz gerçekleştirilen sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Yeni bir karar alınıncaya kadar kısıtlamalar devam edecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?



Sokağa çıkma yasaklarının hangi tarihte biteceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Kabine toplantısında söz konusu kısıtlama hakkında yeni bir karar alındığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?



Şu anda kafeler, kıraathaneler ve lokantalar gibi kısıtlamaya dahil olan mekanların hangi tarihte normale döneceği açıklanmadı. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

BU HAFTA SONU YASAK VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni bir karar alıncaya kadar hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı devam edecek. Buna göre, 8 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

HAFTA SONU MARKET, FIRIN, MANAV, KASAP, BALIKÇI AÇIK MI?



Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

LOKANTA VE RESTORANLAR AÇIK MI?



Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

FIRIN AÇIK MI?



Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

İSTANBUL'DA HAFTA KISITLAMA SONRASI HAREKETLİ BAŞLADI



Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik kısıtlama sonrası haftanın ilk iş günü yola koyulan İstanbullular, genelde kendi araçlarıyla trafiğe çıktı. Bu nedenle kentin bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu.

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