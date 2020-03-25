Sokağa çıkamayan yaşlılara destekler sürüyor Sokağa çıkamayan yaşlılara destekler sürüyor BİLECİK - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde belediye imkanları tarafından yapılan aşevinde hazırlanan yemekler, dışarı çıkamayan yaşlıların ayağına ücretiz olarak götürülüyor.

Sokağa çıkamayan yaşlılara destekler sürüyor

BİLECİK - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde belediye imkanları tarafından yapılan aşevinde hazırlanan yemekler, dışarı çıkamayan yaşlıların ayağına ücretiz olarak götürülüyor.

Gölpazarı Belediyesi tarafından devreye sokulan aşevinde hazırlanan öğle ve akşam yemekleri, ilçe merkezinde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan yaşlıların evlerine ücretsiz bir şekilde götürülüyor. Bin kişi kapasiteli aşevinde şuan için 50 yalnız veya eşiyle birlikte yaşayan 65 yaş üstü ailenin evlerine yemek servis edilirken, ihtiyacı olmayan kişiler de unutulmuyor.

"Evde kalın, sağlıklı kalın"

Konu hakkında açıklama yapan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, su süreçte ilçe halkı ve özellikle yaşlılarımızın zamanını vakitlerini evlerinde geçirmelerini rica ederek, "İlaç, gıda, temizlik malzemesi de dahil tüm gıda ihtiyaçlarınızı Gölpazarı Belediyesi olarak karşılamaya başladık. Bugün itibari ile önceden tespit etmiş olduğumuz ihtiyaç sahiplerini artık sıcak yemeklerini ulaştırıyoruz. İnşallah bundan sonrada bu hizmetimizin kesintisiz olarak devam ettireceğiz. Yaşlılarımız kıymetli büyüklerimiz bize cenabı Allah'ın birer emaneti biz onların dualarıyla ayakta duruyoruz ve hayır dualarına ihtiyacımız var yaşlılarımızın bu süreçte evde kalmalarını zamanlarını evlerinde geçirmelerini özellikler rica ediyoruz. Evde kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun" dedi.

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde korona virüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlardan çoğu yasağa uyarken, ev ihtiyaçları kapsamında markete gitmek için evden çıkan yaşlılar için polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Şuhut ilçe merkezinde sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların kimliklerini kontrol eden polis ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşları sağlıkları için alınan önlemlere uymaları konusunda uyardı. Sokaklarda devriye aran polis ekipleri gördükleri 65 yaş üstü vatandaşların kimliklerini kontrol ederek kurallara uymaları konusunda uyardı. Akaryakıt istasyonunda motosikletine benzin almak için sıra bekleyen bir vatandaş ise ben 65 yaşından 1 ay küçüğüm dedi. Korona Virüsün yayılmasını engellemeye yönelik tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından risk grubunda olan 65 yaş grubu ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sağlıkları için sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından başlatılan Vefa Sosyal Destek Grubu uygulaması Şuhut ve köylerde hayata geçti. Şuhut'ta kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşları yalnız bırakmayarak ikametten ayrılma kısıtlaması dolayısıyla ilçede bulunan Erdoğan Kır ile beraber ihtiyaçlarını karşıladı. Daha sonra 65 yaş üstü olan Erdoğan Kır ve ihtiyaçlarını evlerine kadar bıraktı.

65 yaş üstü Erdoğan Kır konuyla ilgili açıklamalarında, "Cenab-ı Allah devletimizin yardımcısı olsun. Devletimizden hükümetimizden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. En kısa zamanda tedbirlerimizi aldık memleketimiz için gerekenler yapılmaktadır" dedi.

HAKKARİ - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaşlılarla telefonda görüntülü görüşme sağlayarak, devletin bütün kurumlarıyla yanlarında olduğunu söyledi.

Vali Akbıyık, ikametten ayrılma kısıtlaması olan ve ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanan Bulak Mahallesi sakinlerinden 71 yaşındaki Abdurrahman Taş, Sümbül Mahallesi sakinlerinden 60 yaşındaki şehit korucu eşi Gürciye Keskin, Şemdinli ilçesi Beşevler Mahallesi'nde ikamet eden 72 yaşındaki şehit korucu babası Şükrü Nurçin, Keklikpınar Mahallesi sakinlerinden 66 yaşındaki KOAH hastası Ali Demir, Çukurca ilçesi Emirşaban Mahallesi sakinlerinden 70 yaşındaki Nurullah Ertunç, Çukurca ilçesi Köprülü köyünde ikamet eden 85 yaşındaki Fatma Taş, Yüksekova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden 54 yaşındaki şehit eşi Feride Genç ile telefonla görüntülü görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını ileterek devletin bütün kurumlarıyla yanlarına olduğunu söyleyen Vali Akbıyık, her türlü ihtiyaçları için Vefa Sosyal Destek Grubunu aramalarını isteyerek bir telefon kadar kendilerine yakın olduklarını ifade etti.

Yaşlı vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirerek, sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Akbıyık'a teşekkür ettiler. Yaşlı vatandaşlarla telefon bağlantısı esnasında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da hazır bulundu.

AMASYA - Amasya'da korona virüsü tedbirleri kapsamında "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri ve jandarma il ve ilçelerde yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara gıda yardımında bulundu.

Amasya Valiliği'nin koordinesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu", korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşlara jandarma ile gıda yardımı yapıyor.

Amasya'nın kırsal bölgelerinde önceden belirlenen adreslere, jandarma ekipleriyle beraber erzak kolilerini götüren ekipler, 65 yaş üzeri kişilere bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Erzak kolileri 65 yaş üstü bütün vatandaşların, evden çıkmamaları adına tek tek adreslerine teslim edildi.

AMASYA - Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, 65 yaş üstü vatandaşları tek tek telefonla arayıp dışarı çıkmamaları için uyardı.

Amasya'nın Taşova İlçe Belediye Başkanı Bayram Öztürk, korona virüse karşı tedbir amaçlı sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü vatandaşları tek tek telefonla arayıp dışarı çıkmamaları için uyarıda bulundu.

Merkezde 11 bin nüfusu olan ilçenin Belediye Başkanı Öztürk bütün 65 yaş üstü vatandaşları tek tek telefonla aradı. Hal hatır sordu, ihtiyaçlarını belediye ekipleri tarafından karşılanabileceğini belirtti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan dünyada ve Türkiye'de etkisini gösteren virüse karşı Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, ilçede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşları tek tek telefonla arayarak, sokağa çıkmamaları için uyarılarda bulundu. Aranan vatandaşlar da sokağa çıkmadıklarını belirttiler.

ESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Korona virüs salgınına karşı ekipler halinde sokakları, parkları tek tek dolaşarak vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı. Güneşli havayı fırsat bilerek parklara giden bazı vatandaşlar, polis ekiplerinin uyarılarını dikkate alıp, teşekkür ederek evlerinin yolunu tuttu.

Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele eden Türkiye'de alınan önlemler sonrasında, vatandaşlar Sağlık Bakanlığınca yapılan "Evde kal" uyarılarını dikkate alarak sokağa zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaya başladı. Ardından geçtiğimiz günlerde ise, İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada; 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasına sınırlama getirildi. Gerçekleşen sınırlamanın ardından özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlar, ihtiyaçlarını 155 Polis İmdat ve zabıta ihbar hatlarına bildirerek görevli personellerce gidermeye çalıştı.

'Polis ekipleri park ve sokakları tek tek dolaşıyor'

Eskişehir'de de, Korona virüs salgınına karşı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yapılan uyarıları dikkate almayan veya kendince esnetmeye çalışan vatandaşları hem ekip aracı megafonuyla hem de sosyal mesafeyi gözetip birebir görüşerek tek tek salgın hakkında bilgilendirdi. Virüs salgınının önlenmesi için 'Evlerinde kalmaları' hususunda uyarılarda bulunan polis ekiplerine, vatandaşlardan "Hemen eve gidiyoruz" şeklinde yanıtı geldi. Duyarlı insanlar ekiplerin bilgilendirmesi sonra teşekkür ederek evlerinin yolunu tuttu.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in polis ekiplerine hitaben yaptığı konuşmada ise, "İlgili tüm ekiplerimiz 65 ve yaş üstü vatandaşlarımızı gördükleri zaman duyarsız kalmayacaklar. Evde kalmalarının, kendi sağlıkları açısından önemli olduğunu beyan edip nazik bir ifade ile vatandaşlarımızı eve dönmeleri ve evde kalma noktasında tekrar uyaracaklardır. Bütün personelimiz bu konuda duyarlı olacaktır" dedi.

Kaynak: İHA