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Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Güncel

"Siz bize kalbinizin derinliklerinden bir kez 'kolay gelsin' deyin biz hepsini hallederiz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecini değerlendirerek "Bu hepimiz için yeni bir deneyim, yeni bir yolculuk, yeni bir durum.

28.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:15

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecini değerlendirerek "Bu hepimiz için yeni bir deneyim, yeni bir yolculuk, yeni bir durum. Gayreti birlikte gösterecek, aksaklıkları birlikte aşacak, süreci birlikte tamamlayacak ve okullarımızın kapılarını çocuklarımıza yeniden birlikte açacağız. Siz bize kalbinizin derinliklerinden bir kez 'kolay gelsin' deyin biz hepsini hallederiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni açılan EBA Kontrol Merkezi ve EBA TV stüdyosunu ziyaret etti. EBA canlı sınıf desteği ve uzaktan eğitim süreciyle ilgili açıklamalarda da bulunan Bakan Selçuk, "Siz bize kalbinizin derinliklerinden bir kez 'kolay gelsin' deyin biz hepsini hallederiz" ifadelerini kullandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 16 Mart tarihinde ara tatili öne alarak başlatılan uzaktan eğitim sürecini hatırlatarak, "Bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde üç yeni televizyon kanalı kurarak ülkemizin örgün eğitimini uzaktan eğitime entegre ettik. Bu hem öğrencilerimizin, hem öğretmenlerimizin, hem de bütünüyle sistemin alışkın olmadığı yeni bir süreç. Aslında bütün dünyanın yeni karşılaştığı bir durum. Okulların kapanma kararı alınır alınmaz uzaktan eğitimle ilgili hazırlıklara başladık. Avantajımız, EBA'nın alt yapısındaki iyileştirme ve düzenlemeleri yapmış olmamız, Akademik Destek ürününü sisteme çok önceden dahil etmiş olmamız. Dezavantajımız ise; destekleyici ders içeriklerini hızlıca hazırlamak zorunda kaldık. Bir haftalık test sürecinde eksilerimizi artılarımızı, ve süreci yeniden değerlendirme fırsatımız bulduk. Bununla birlikte okulların kapalı kalma süresi 30 Nisan'a kadar uzadı ve uzaktan eğitim çok daha önem kazandı" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR YATIRIM YAPIYORUZ"

Türkiye'nin online eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tüm öğrenci, öğretmen ve velilere kesintisiz olarak hizmet vermesi için çalışmaların sürdüğünü açıklayan Selçuk, "Sizlere şu anda uzaktan eğitim sürecimizi yönettiğimiz Eğitim Bilişim Ağı EBA'nın kontrol merkezinden sesleniyorum. Sizde görüyorsunuz buraya büyük bir yatırım yapıyoruz. Uzaktan eğitimle birlikte milyonlarca öğrencimizin aynı anda kullanım talebiyle oluşan yoğunluktan dolayı yaşanan problemlerin hızla çözüme kavuşturmak için EBA Kontrol Merkezi'ni kurduk. Kontrol Merkezimizde, sistemlerimiz 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde teknik ekiplerimiz tarafından takip ediliyor ve genel ölçekteki sorunlara anlık olarak müdahale ediliyor. Ekranlarda anlık kullanıcı sayıları, o anda sistemde olan öğrenci, öğretmen ve veli sayısı, dakika dakika kullanıcı yoğunluğu, sistem dışında giriş için bekleyen kullanıcı sayısı, EBA Akademik Destek'i kullanan öğrenci sayısı, uygulamaların performans göstergeleri gibi EBA istatistikleri anlık olarak takip ediliyor" diye konuştu.

"EBA CANLI SINIF UYGULAMASINI DEVREYE ALIYORUZ"

Veri merkezlerinin internet trafiği, yoğun kullanıcı talebi, siber saldırılar veya başka sebeplerle oluşabilecek sorunlara anında müdahale edildiğini söyleyen Selçuk, "Çok daha fazla öğrencimizin EBA'dan aynı anda faydalanabilmesi için sistemin altyapısında bir taraftan iyileştirmeler yapılıyor. Bütün bunları ifade ettikten sonra ayrıca, sizlerle hayata geçirdiğimiz yeni uygulamanın ayrıntılarını da paylaşmak istiyorum. Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla, TRT EBA TV yayın programlarını, 2. EBA'yı internet üzerinden öğrencinin kendi başına kullanımını öğretmen ve öğrencinin buluşabileceği EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz" müjdesini de verdi.

"ÜÇLÜ KULLANIMI İKİNCİ HAFTADAN İTİBAREN UYGULAMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Öğrencilerin söz konusu üç bileşeni de kullanacaklarını belirten Selçuk, tüm planlamaların buna göre yapıldığına değindi. Kullanım saatlerinin de ayarlandığını aktaran Selçuk, "Her öğrencinin üç kaynaktan da yararlanması için düzenlemeler oluşturuldu. 12 sınıfımız var, televizyonun yayın akışını sınıflara göre bölmemiz, çocukların öğrenme saatlerini düşünmemiz, internet kullanıcı yoğunluğunu alt yapıya göre dağıtmamız gerekiyor. Şu an bu planlamanın uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bu üçlü kullanımı ikinci haftadan itibaren uygulamaya başlayacağız. Bunun çok daha verimli ve sağlıklı bir işleyişe oturması birkaç haftamızı alabilir" dedi.

"8'İNCİ VE 12'NCİ SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN SINAVLARINDA SORUMLU OLDUKLARI KONULARA YÖNELİK PROGRAMLAR HAZIRLIYORUZ"

Öte yandan belirtilen konularda önemli yeniliklerin geldiğini açıklayan Bakan Selçuk, "Bu arada 8 ve 12'nci sınıfların öğrencileri ve öğretmenleri için EBA kullanım süreleri artırılarak Canlı Sınıf desteğini devreye alıyoruz. Canlı sınıf ile öğrencilerimiz kendi öğretmenleri ile EBA üzerinden bir sınıf ortamıyla ders işleyebilecekler. Yine 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimiz için YKS ve LGS sınavlarında sorumlu oldukları ve birinci dönemin başından itibaren işledikleri konulara yönelik programlar hazırlıyoruz. Bu süreçte özellikle 8'inci sınıf öğrencilerimizin sınav hazırlık rutinlerine destek olmak için bir soru çözüm saati hazırladık. Çocuklarımız bu saatlerde kendileri için hazırlanan örnek soruları ekrandan takip ederek çözebilecekler" diye konuştu.

"İLKOKUL VE ORTAOKUL TV PROGRAMINI SAAT 15.00'E KADAR UZATILDI"

İlk etapta uzaktan eğitim sürecini bir hafta olarak düşünüldüğünü ifade eden Selçuk, "Ancak sürecin uzaması ile birlikte öğretmenlerimiz canlı sınıf uygulamasıyla evlerinde görev alacaklar. Öğrenci-öğretmen etkileşimini teşvik edecek bir çalışmayı hazırladık. Televizyon dersleriyle eşgüdümlü olarak öğretmenler kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp, soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip, çalışma gönderecekler. Canlı sınıfların kademeli olarak uygulamaya alınması da söz konusu. Bununla birlikte tüm sınıflarda özellikle televizyon yayınlarını konu anlatım içerikleri ve diğer tamamlayıcı eğitsel içerikleri zenginleştirilecek bir çalışmanın da içerisindeyiz. Ders içeriklerini ve sürelerini temel dersleri odağa alan bir yaklaşımla artıracağız. İlkokul ve Ortaokul TV programını saat 15.00'e kadar uzatılıp ardından tekrar derslerini yapılacak şekilde düzenlemeyi ortaya koyacağız" dedi.

"EBA AKADEMİK DESTEK SİSTEMİNDEN SAAT SINIRLAMASI OLMAKSIZIN FAYDALANMASI UYGULAMASINI BAŞLATTIK"

EBA Akademik Destek sisteminde saat sınırlaması olmaksızın faydalanılması uygulamasına başlanıldığını söyleyen Selçuk, "Televizyon üzerinde durum böyleyken; en kuvvetli ve hazırlıklı olduğumuz bileşenimiz EBA'nın daha etkin kullanılması için, sınıfların ihtiyaçlarına yönelik bir takım düzenlemelere gittik. EBA'yı ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizin de kullanımına açıyoruz. 5-10. sınıf öğrencilerimizin EBA'ya erişim süreleri iki katına çıkartıyoruz. Bununla birlikte 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin EBA Akademik Destek sisteminden saat sınırlaması olmaksızın faydalanması uygulamasını başlattık. Tüm bunlar EBA'nın normal kullanımın onlarca kat üzerinde kullanılması demek. Bu beraberinde bir yük getiriyor ve bu yükün karşılanması kapsamlı bir teknik çalışma gerektiriyor. Normal şartlarda böyle bir çalışma aylar alır, ancak tüm imkanlarımızla güçlendirme çalışmaları yapıyoruz ve her gün, her saat daha iyiye götürüyoruz. Çok daha fazla öğrencimiz EBA'dan aynı anda faydalanabilsin ve daha iyisine erişebilelim diye sürekli güncellemeler var ve bu işlemler sırasında bazen sistemde sanki bir kesinti varmış gibi algılanabiliyor. Ama güncelleme yapılıyor o sırada" şeklinde konuştu.

"SİZ BİZE KALBİNİZİN DERİNLİKLERİNDEN BİR KEZ 'KOLAY GELSİN' DEYİN BİZ HEPSİNİ HALLEDERİZ"

Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüs sağını konusunda birlikte hareket etmek gerektiğine dikkat çeken Selçuk, "Bu süreçte en çok da velilerimizin desteğe ihtiyaçları var. Velilerimizin evde çocuklarının uzaktan eğitim sürecinde etkin bir şekilde rol alabilmesi için rehberlik desteği ve bir veli kuşağı hazırlıyoruz. Bu hepimiz için yeni bir deneyim, yeni bir yolculuk, yeni bir durum. Gayreti birlikte gösterecek, aksaklıkları birlikte aşacak, süreci birlikte tamamlayacak ve okullarımızın kapılarını çocuklarımıza yeniden birlikte açacağız. Siz bize kalbinizin derinliklerinden bir kez 'kolay gelsin' deyin biz hepsini hallederiz" dedi.

(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA

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