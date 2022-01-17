Sivas'ta öğrenciler 10 ton atık pili geri dönüşüme kazandırdı

SİVAS (AA) - Sivas'ta okullarda hayata geçirilen kampanya ile 2 yılda 10 ton atık pilin geri dönüşüme kazandırıldığı bildirildi.

Sivas Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) işbirliğiyle 2020 ve 2021 yılında düzenlenen atık pil toplama yarışmasında dereceye giren 10 okul ödüllendirildi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kampanyanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne katkı sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti.

Bilgin, doğaya gelişigüzel atılan pillerin neden olduğu çevre kirliliğini en aza indirmekte kararlı olduklarına vurgu yaparak, "Kampanya kapsamında okullara dağıtılan atık pil kutularından toplam 10 ton pil geri dönüşüme kazandırıldı. Milli Eğitim Müdürlüğümüze, öğretmenlerimize ve sevgili gençlere teşekkür ediyorum. Toplumun bilinçlendirilmesi noktasında daha temiz ve daha yaşanılabilir bir dünya hedefinde çıktığımız yolda en büyük gücümüz sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık Projesi'ni önemsediklerini aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Şehrimizde toplanan çöplerin elektriğe dönüşmesi, elektrik üretirken ortaya çıkan enerjinin sera olarak ekonomiye kazandırılması noktasında Türkiye'de bir ilk olacak projenin temelini attık. Yine enerji önümüzdeki döneminde en büyük sorunlarından birisi, biz bu noktada yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye alıyoruz. Hem belediyemiz bütçesine hem ülke ekonomisine katkı sağlamak adına Güneş Enerji Sistemi ile Sivas Belediyesi'ni kendi enerjisini kendi üreten bir belediye haline getireceğiz."

Programın sonunda kampanyada dereceye giren okulların öğrencilerine il protokolü tarafından ödülleri verildi.